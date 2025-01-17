Фиаско мужской сборной Норвегии в эстафете! Впервые за три года она осталась без медалей

Мужской эстафетой продолжился пятый этап Кубка мира по биатлону – 2024/2025 в Рупольдинге. Предыдущие два старта остались за сборной Франции, хотя фаворитом до этого была Норвегия. Казалось, что противостояние сильнейших развернётся на новом уровне.

Но Норвегия на борьбу за золото не явилась…

Сёрум, вы самое слабое звено!

Французы и норвежцы начали очередную зарубу практически в одни ноги. У Норвегии забойщиком был Стурла Легрейд, у Франции – Эмильен Клод.

К концу первого этапа эта пара сумела создать небольшой отрыв от группы преследователей. В роли догоняющих выступали чехи, украинцы и немцы.

На первой лёжке второго этапа Фабьен Клод использовал один дополнительный патрон и отпустил Вебьёрна Сёрума вперёд на 10 секунд.

Вебьёрн Сёрум Фото: Martin Schutt/ТАСС

В борьбе ошибки допускали и их преследователи. Трудно началась эстафета для Швеции: на первом этапе Виктор Брандт ошибался на стрельбе, а потом забыл палку и потерял несколько секунд. Затем его партнёр Йеспер Нелин оказался на грани штрафного круга, использовав все восемь возможных патронов для того, чтобы закончить работу без роковой ошибки.

Но у норвежцев дела шли ещё хуже. На стрельбе из положения стоя для Сёрума настали тёмные времена. Победитель индивидуалки Рупольдинга растерял свою меткость и отправился на два штрафных круга, отдав первое место Франции. Норвегия стала седьмой, проигрывая даже Литве.

Сёрум не смог порадовать родителей, которые приехали в Рупольдинг: «Мой отец на трибунах, так что это многое значит». Сёрум — о победе в индивидуальной гонке

А Фабьен Клод оторвался от украинца Виталия Мандзина. В тройку также ворвалась Словения, ведомая неувядающим Яковом Факом.

Тарьей похоронил надежду

К смене этапа Франция имела 24-секундное преимущество, а Норвегия чуда не совершила, и проигрыш после «кругов ада» Вебьёрна никуда не исчез.

Ситуация не поменялась и после пятой стрельбы в гонке. Француз Кентен Фийон Майе прошёл её из шести, а норвежец Тарьей Бё попал во все мишени с первого раза. Но ему удалось сократить отставание всего лишь на пять секунд. Теперь от первого места старшего из братьев отделяли 34,1 секунды и преграда в лице украинца Антона Дудченко, который шёл вторым.

На стадионе перед очередной стрельбой усилился ветер. Но для Кентена это проблемой не стало. Он отстрелялся как из пулемёта и умчал на третий круг.

А Тарьей «зажёг» на стойке, прямо как Сёрум! Ветеран сделал «подарок» норвежским болельщикам в виде очередного штрафного круга.

Чуть не утонули в собственных ошибках и Дудченко с немцем Кюном, но им удалось избежать штрафов. Однако ситуацией воспользовался словенец Антон Видмар, который вышел на второе место. А в 13 секундах от него был швед Мартин Понсилуома. Норвегия же после трёх штрафных кругов занимала промежуточную седьмую позицию, проигрывая 1 минуту и 21 секунду.

Франция — надёжно и мощно!

На четвёртом этапе в борьбу от «трёхцветных» вступал Эмильен Жаклен – проверенный боец. Запас по времени у него был, поэтому на стрельбе он не стал торопиться и нервничать и на лёжке ограничился единственной ошибкой пятым выстрелом. Но затем собрался и быстро закончил работу.

Швед Самуэльссон к нему не приблизился, так как тоже ошибся один раз. А Йоханнес Бё был точен, но как-то существенно сократить отставание не смог. Норвегия точно не боролась за золото, а за медали зацепиться хотела. От тройки сборную Норвегии отделяло каких-то 20-25 секунд.

Последний огневой рубеж получился чисто формальным для Жаклена. Никаких сюрпризов – Франция выиграла третью эстафету подряд.

Самуэльссон тоже был надёжен на своём этапе, поэтому шведы завоевали серебро. А вот Ловро Планко досадными ошибками на стойке лишил Словению сенсационной бронзы. Она теперь досталась Германии. Норвегия же справилась только со словенцами: скандинавы – четвёртые.

На шестом этапе Кубка мира в Антхольце состоится последняя перед чемпионатом мира мужская эстафета. Кажется, французы наработали чемпионский состав, а вот Норвегии точно придётся потасовать участников квартета. И, наверное, Сёруму в нём места не найдётся.

И, кстати, Норвегия в мужской эстафете не попала в медали впервые за три года. В последний раз скандинавы пролетели мимо пьедестала 15 января 2022 года здесь же, в Рупольдинге. А выиграла тогда… сборная России, которой ещё можно было выступать на Кубке мира. Чувствуете, как давно это было?