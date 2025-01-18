Шокирующая новость в биатлоне: Йоханнес Бё внезапно объявил о завершении карьеры!

Лучший биатлонист мира не выступит на Олимпиаде-2026.

Йоханнес Бё уходит из биатлона

Это не шутка и не розыгрыш. Это просто шокирующая новость для всех поклонников биатлона. Она пока просто не укладывается в сознании.

Говорят, уходить из спорта надо вовремя. И многие чемпионы грешат тем, что задерживаются слишком надолго, начинают проигрывать всем подряд, терять свой ореол непревзойдённости. Такое происходит сплошь и рядом.

А вот рано обычно не уходит никто. Бывает, что перспективный или уже заслуженный спортсмен завершает карьеру из-за проблем со здоровьем, из-за каких-то конфликтов или скандалов. Но так, чтобы на ровном месте…

Йоханнес Бё действительно поверг всех в шок.

Почему Йоханнес Бё решил уйти?

Во время этапа Кубка мира в Рупольдинге он собрал специальную пресс-конференцию, на которой объявил, что завершит карьеру по окончании сезона-2024/2025. И на Олимпиаде-2026 выступать не планирует.

«Последние шесть лет я совмещал выступления на самом высоком уровне с семейной жизнью. Это было потрясающе, но в то же время очень сложно.

Согласно планам, я должен был продолжать выступать ещё год, но выступление на Олимпиаде требует большего, в том числе и от моего окружения. Я всё ещё люблю соревноваться, однако сейчас чувствую, что пришло время сделать выбор в пользу моей семьи», – заявил Бё.

Получается, прославленный норвежец просто устал от постоянных разлук со своими близкими и хочет больше времени проводить с семьёй.

Может ли Йоханнес Бё вернуться в спорт?

Со спортивной точки зрения решение Йоханнеса выглядит максимально нелогично. Обычно спортсмены завершают карьеру после окончания олимпийского четырёхлетия. Бё вполне мог поступить так же и наверняка на Играх в Италии смог бы завоевать несколько медалей. Но не стал терпеть.

О каких-то проблемах со здоровьем Бё не сообщал.

Проблем в команде у него тоже нет.

Однако очевидно, что решение об уходе действительно принято, и оно далось норвежскому чемпиону непросто. На пресс-конференции он плакал.

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Возможно ли такое, что Бё передумает и вернётся к Олимпиаде? Скорее всего, нет. В сборной Норвегии по биатлону сумасшедшая конкуренция, и после паузы вернуться в состав команды Йоханнесу будет невероятно трудно.

Похоже, этой весной мы действительно увидим последние гонки пятикратного олимпийского чемпиона и обладателя 20 золотых наград чемпионатов мира.