Йоханнес Бё не сможет стать величайшим биатлонистом в истории. А шанс на это был!

Йоханнес Бё неожиданно объявил о завершении карьеры по окончании сезона. Норвежец уходит из спорта на пике и в статусе настоящей звезды.

Йоханнес – пятикратный олимпийский чемпион, 20-тикратный чемпион мира, пятикратный обладатель «Большого хрустального глобуса». Все его награды и достижения можно перечислять даже не минуты, а часы. И, несмотря на всё это, у Бё не получилось стать величайшим биатлонистом.

Настоящий уникум

Вы не поймите неправильно, Йоханнес Бё – уникальный спортсмен. В последние годы норвежец стал настоящим символом биатлона. В каждой гонке он находил чем удивлять: космической скоростью на дистанции или на рубеже, сумасшедшими камбэками, очередными рекордами, необычными выходками, дерзкими заявлениями и многим другим. Сомневаться в крутости рыжего биатлониста даже не приходится!

За свою карьеру Бё сумел установить множество невероятных рекордов. Йоханнес стал лидером по победам в спринтах, масс-стартах, смешанных эстафетах, по количеству побед подряд, по медальной серии в личных гонках, по рекордному отрыву в общем зачёте. А количество менее статусных и более локальных рекордов вообще не поддаётся оценке!

Все эти достижения доказывают невероятно высокий уровень Бё. Вот только и это не всё. Сейчас Йоханнес находится в шаге от того, чтобы стать лучшим биатлонистом в истории чемпионатов мира. Бё делит с Уле-Эйнаром Бьорндаленом первое место по количеству титулов ЧМ – у обоих норвежцев их по 20. Если говорить про личные победы, то тут Бё пока уступает. У него 10 личных золотых медалей ЧМ, в то время как у Мартена Фуркада и Бьорндалена – по 11. Превзойти оба этих рекорда звёздный норвежец может уже на ЧМ в Ленцерхайде, для этого достаточно всего лишь выиграть две гонки. А это уж точно под силу Бё, даже когда он находится не в лучшей форме.

Но для самого Йоханнеса ориентиром же остаётся другое достижение. Уже который сезон биатлонист говорит, что хотел бы превзойти рекорд Бьорндалена по победам в личных гонках на КМ, ЧМ и ОИ.

«Моя цель – побить рекорд Бьорндалена по количеству побед в личных гонках», – заявлял Бё этой осенью.

На высшем уровне рыжий биатлонист дебютировал в сезоне-2012/2013. С тех пор Йоханнес выиграл 88 личных гонок на Кубках мира, чемпионатах мира и Олимпийских играх. Лидирует по этому показателю Бьорндален: у него 95 побед.

Уле-Эйнар Бьорндален Фото: РИА Новости

Вот только до конца сезона у Бё вряд ли получится обойти Бьорндалена. Да, на Кубке мира осталось 10 личных гонок, а Йоханнесу нужно всего восемь побед, но вряд ли у биатлониста найдутся силы выиграть столько.

Недосягаемая планка

Если на обновление этого рекорда Бё ещё может надеяться, есть ряд достижений, которые норвежцу уже точно не превзойти.

Йоханнесу уже однозначно не суждено стать самым титулованным биатлонистом в истории. У Бьорндалена восемь побед на Олимпиадах, 20 – на чемпионатах мира, а также шесть «Больших хрустальных глобусов». У Бё же пять титулов Игр, 20 – чемпионатов мира и пока четыре «БХГ». Разрыв – солидный, и за остаток сезона его никак не сократить.

Главный камень преткновения Йоханнеса – медали Олимпийских игр. За спиной Бё две Олимпиады и девять медалей (5 – 2 – 2). Из личных наград у норвежца всего три золота и одна бронза. Для сравнения: Бьорндален прошёл пять Игр, привезя с них 13 медалей (8 – 4 – 1). По личным наградам Уле-Эйнар тоже обходит своего соотечественника: у него пять золотых медалей, три серебряных и одна бронзовая.

У Бё были хоть какие-то шансы обойти Бьорндалена лишь по победам – как вообще, так и исключительно в личных гонках. Но раз Йоханнес на Игры-2026 не поедет, возможности изменить эту ситуацию не будет.

Никак не получится у Бё побить и рекорд по количеству «Больших» и «Малых хрустальных глобусов». Сейчас лучший по этому показателю – Мартен Фуркад. За свою карьеру француз завоевал семь «БХГ», причём все подряд, и 26 «МХГ». В четырёх сезонах Фуркаду удавалось забрать себе вообще все «Глобусы».

До таких высот Йоханнес не добрался. У норвежца сейчас пять «Больших» и 12 «Малых хрустальных глобусов». С большой вероятностью в этом сезоне Бё удастся вновь забрать главный трофей и парочку малых. Но даже при таком раскладе сравняться с Фуркадом не получится никак. Йоханнесу нужно как минимум два идеальных сезона, чтобы сделать это. А столько времени у Бё нет.

Йоханнес Бё Фото: Christian Heilwagen/Imago/ТАСС

И всё же не величайший…

За 13 лет на высочайшем уровне Бё успел вписать своё имя в историю. Йоханнеса любят и знают по всему миру, не говоря уже о родной Норвегии, где биатлонист неоднократно становился лучшим спортсменом года.

Вот только мало кто будет спорить, что имя Уле-Эйнара Бьорндалена всё равно более известно и популярно. Конечно, во многом это объясняется его многолетними выступлениями на высочайшем уровне. За свою 25-летнюю карьеру Бьорндален успел очаровать несколько поколений болельщиков, неизменно радуя всех отличными результатами.

Кроме того, для своего времени Уле-Эйнар был настоящим уникумом. Он трансформировал биатлон, устанавливал рекорды, не побитые до сих пор. Йоханнес же такого прорывного эффекта на спорт не оказал. Бё обновил огромное количество рекордов, но многие из достижений Бьорндалена так и остались нетронутыми. И, пожалуй, это главная причина, почему рыжий биатлонист не может считаться лучшим биатлонистом в истории.

А ещё стоит отметить, что у Мартена и Уле-Эйнара на протяжении всей карьеры были сильнейшие конкуренты, у Йоханнеса же в последние годы попросту нет соперников, которые могут навязать ему равную борьбу. Фуркад и Бьорндален ставили рекорды, будучи в этакой мясорубке, у Йоханнеса, по сравнению с ними, тепличные условия, в которых, кажется, побеждать было чуть легче.

Бё внёс немалый вклад в развитие биатлона, стал единоличным лидером мирового биатлона в 2020-х, вошёл в историю благодаря множеству рекордов и побед. Уже за такое его точно можно назвать великим биатлонистом.

Но величайшим он уже никогда не будет.