Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Кубок мира по биатлону — 2024/2025, Рупольдинг, женская эстафета: Германия завоевала золото, Франция — вторая, а Норвегия — третья

Празднуй, Германия! Пройс и команда выиграли вторую подряд эстафету на Кубке мира
Батраз Томаев
КМ-2024/2025, Рупольдинг, женская эстафета
Аудио-версия:
Комментарии
Но признание Йоханнеса Бё, конечно, сегодня ничто не затмит.

В воздухе биатлонного Рупольдинга витала грусть по Йоханнесу Бё, который своим известием о завершении карьеры удивил многих. Эта новость отодвинула на второй план женскую эстафету, которую вечером бежали стреляющие лыжницы. И тем не менее отвлечься нужно было.

Франция сразу ушла на штрафной круг

Под первым номером в гонку умчала Швеция, точнее, её представительница Анна Магнуссон. Она же оказалась лидером после первой стрельбы. А вот француженка Пола Боте замешкалась и не смогла выправить ситуацию на стрельбище: пришлось бежать штрафной круг, а после него каким-то образом сокращать отставание в 52,1 секунды и подниматься с самого дна.

Ко второй стрельбе как-то улучшить свои позиции Боте не удалось. Наоборот, француженка проиграла ещё пару секунд, а лидерство захватила норвежка Каролин Кноттен.

Каролин Кноттен

Каролин Кноттен

Фото: Christian Bruna/Getty Images

На стойке Кноттен пришлось использовать один дополнительный патрон, а шведка Магнуссон вырвалась вперёд, но вместе с Наталией Сидорович (Польша) и Эмой Капустовой (Словакия). Однако не переживайте, к концу первого этапа Кноттен вернулась в топ, вытеснив оттуда Капустову.

В начале года Пола Боте удивила всех!
Что это за чемпионка?! Парад сенсаций в первой гонке Кубка мира по биатлону в 2025 году
Что это за чемпионка?! Парад сенсаций в первой гонке Кубка мира по биатлону в 2025 году

Гротиан вывела Германию на второе место

Дальше за Норвегию в гонку отправилась Юни Арнеклейв. В бой от Швеции вступила Элла Хальварссон, а от Польши – Камила Жук.

А вот Пола Боте как-то сгладить впечатление от своего первого этапа так и не смогла. К концу дистанции она проиграла ещё несколько секунд лидерам и передала эстафету Осеан Мишелон на 14-м месте – 54,2 от лидера.

Самой меткой на третьей по счёту стрельбе оказалась норвежка Арнеклейв, которая сумела создать 15-секундный отрыв. На второе место поднялась Финляндия усилиями Суви Минккинен, а на третьем месте расположились шведки с Эллой Хальварссон, отработавшей этот рубеж из семи.

Но преимущество Норвегии испарилось на четвёртой стрельбе. Во время стойки Юни Арнеклейв воспользовалась одним дополнительным патроном.

Юни Арнеклейв

Юни Арнеклейв

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Тем временем Селина Гротиан вывела Германию на второе место. Между ней и норвежкой было всего две секунды, а на расстоянии вытянутой руки от них оказалась финка Минккинен. Швеция из-за промахов Хальварссон опустилась на восьмую позицию, а Франция шла 13-й.

К концу второго этапа финка и немка пришли практически вместе. А вот норвежка проиграла им шесть секунд.

Селина Гротиан заявила о себе ещё в декабре 2024-го:
20-летняя немка сенсационно выиграла на Кубке мира по биатлону. Говорят, это новая Нойнер!
20-летняя немка сенсационно выиграла на Кубке мира по биатлону. Говорят, это новая Нойнер!

Немки стреляли лучше всех

Уже после лёжки на третьем этапе лидерство захватила финка Соня Лейнамо, следом были норвежка Марен Киркеэйде и немка София Шнайдер. Заявила о себе и ветеран биатлона Анастасия Кузьмина. Трёхкратная олимпийская чемпионка благодаря идеальной стрельбе пусть и временно, но подтянула Словакию на четвёртое место. Швеция с Ханной Эберг шли пятыми.

Шестая стрельба в женской эстафете стала решающей и показательной. Психологическое преимущество было на стороне бундестим, и Шнайдер не подвела. Она была точна и убежала на последний круг своего этапа с отрывом в 15,2 секунды.

София Шнайдер

София Шнайдер

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Соперницы замешкались. Но быстрее всех в погоню отправилась старшая из сестёр Эберг, а за ней и Киркеэйде.

Однако на последний круг у немки просто не осталось сил. Она не просто не увеличила задел, а растеряла всё то, что было. Соперницы не стали скромничать и подтянулись к Софии Шнайдер.

Уверенная победа

Эта битва за золото будто началась заново. Теперь действующими лицами стали Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия), Франциска Пройс (Германия) и Эльвира Эберг (Швеция), а на втором плане была Жулия Симон (Франция).

Сложнее всего пришлось Франциске Пройс, от которой домашние трибуны ждали только одного – триумфа. И Франци их не подвела!

Франциска Пройс

Франциска Пройс

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Два рубежа она прошла уверенно, никуда не торопясь и помня, что цена ошибки слишком велика. После заключительной стрельбы из положения стоя уже никто не сомневался – это очередная победа сборной Германии в эстафете. На этот раз представительницы бундестим использовали только четыре дополнительных патрона!

А вот судьбу серебра и бронзы решали норвежка Рагнхильд и француженка Симон. Последняя сумела за счёт скорости и неплохой стрельбы зацепиться за подиум, но добраться до серебряной медали ей было не суждено.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
18 января 2025, суббота. 16:20 МСК
Окончено
1
Германия
2
Норвегия
3
Франция

В воскресенье, 19 января в Рупольдинге состоится женский масс-старт. Выходные для немецкого биатлона начались успешно. Продолжатся ли? Большой вопрос!

Общий зачёт Кубка мира по биатлону – 2024/2025
Полный календарь Кубка мира по биатлону – 2024/2025
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android