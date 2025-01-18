Но признание Йоханнеса Бё, конечно, сегодня ничто не затмит.

Празднуй, Германия! Пройс и команда выиграли вторую подряд эстафету на Кубке мира

В воздухе биатлонного Рупольдинга витала грусть по Йоханнесу Бё, который своим известием о завершении карьеры удивил многих. Эта новость отодвинула на второй план женскую эстафету, которую вечером бежали стреляющие лыжницы. И тем не менее отвлечься нужно было.

Франция сразу ушла на штрафной круг

Под первым номером в гонку умчала Швеция, точнее, её представительница Анна Магнуссон. Она же оказалась лидером после первой стрельбы. А вот француженка Пола Боте замешкалась и не смогла выправить ситуацию на стрельбище: пришлось бежать штрафной круг, а после него каким-то образом сокращать отставание в 52,1 секунды и подниматься с самого дна.

Ко второй стрельбе как-то улучшить свои позиции Боте не удалось. Наоборот, француженка проиграла ещё пару секунд, а лидерство захватила норвежка Каролин Кноттен.

Каролин Кноттен Фото: Christian Bruna/Getty Images

На стойке Кноттен пришлось использовать один дополнительный патрон, а шведка Магнуссон вырвалась вперёд, но вместе с Наталией Сидорович (Польша) и Эмой Капустовой (Словакия). Однако не переживайте, к концу первого этапа Кноттен вернулась в топ, вытеснив оттуда Капустову.

Гротиан вывела Германию на второе место

Дальше за Норвегию в гонку отправилась Юни Арнеклейв. В бой от Швеции вступила Элла Хальварссон, а от Польши – Камила Жук.

А вот Пола Боте как-то сгладить впечатление от своего первого этапа так и не смогла. К концу дистанции она проиграла ещё несколько секунд лидерам и передала эстафету Осеан Мишелон на 14-м месте – 54,2 от лидера.

Самой меткой на третьей по счёту стрельбе оказалась норвежка Арнеклейв, которая сумела создать 15-секундный отрыв. На второе место поднялась Финляндия усилиями Суви Минккинен, а на третьем месте расположились шведки с Эллой Хальварссон, отработавшей этот рубеж из семи.

Но преимущество Норвегии испарилось на четвёртой стрельбе. Во время стойки Юни Арнеклейв воспользовалась одним дополнительным патроном.

Юни Арнеклейв Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Тем временем Селина Гротиан вывела Германию на второе место. Между ней и норвежкой было всего две секунды, а на расстоянии вытянутой руки от них оказалась финка Минккинен. Швеция из-за промахов Хальварссон опустилась на восьмую позицию, а Франция шла 13-й.

К концу второго этапа финка и немка пришли практически вместе. А вот норвежка проиграла им шесть секунд.

Немки стреляли лучше всех

Уже после лёжки на третьем этапе лидерство захватила финка Соня Лейнамо, следом были норвежка Марен Киркеэйде и немка София Шнайдер. Заявила о себе и ветеран биатлона Анастасия Кузьмина. Трёхкратная олимпийская чемпионка благодаря идеальной стрельбе пусть и временно, но подтянула Словакию на четвёртое место. Швеция с Ханной Эберг шли пятыми.

Шестая стрельба в женской эстафете стала решающей и показательной. Психологическое преимущество было на стороне бундестим, и Шнайдер не подвела. Она была точна и убежала на последний круг своего этапа с отрывом в 15,2 секунды.

София Шнайдер Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Соперницы замешкались. Но быстрее всех в погоню отправилась старшая из сестёр Эберг, а за ней и Киркеэйде.

Однако на последний круг у немки просто не осталось сил. Она не просто не увеличила задел, а растеряла всё то, что было. Соперницы не стали скромничать и подтянулись к Софии Шнайдер.

Уверенная победа

Эта битва за золото будто началась заново. Теперь действующими лицами стали Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия), Франциска Пройс (Германия) и Эльвира Эберг (Швеция), а на втором плане была Жулия Симон (Франция).

Сложнее всего пришлось Франциске Пройс, от которой домашние трибуны ждали только одного – триумфа. И Франци их не подвела!

Франциска Пройс Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Два рубежа она прошла уверенно, никуда не торопясь и помня, что цена ошибки слишком велика. После заключительной стрельбы из положения стоя уже никто не сомневался – это очередная победа сборной Германии в эстафете. На этот раз представительницы бундестим использовали только четыре дополнительных патрона!

А вот судьбу серебра и бронзы решали норвежка Рагнхильд и француженка Симон. Последняя сумела за счёт скорости и неплохой стрельбы зацепиться за подиум, но добраться до серебряной медали ей было не суждено.

В воскресенье, 19 января в Рупольдинге состоится женский масс-старт. Выходные для немецкого биатлона начались успешно. Продолжатся ли? Большой вопрос!