Йоханнес Бё шокировал мир биатлона. Вот ещё три чемпиона, которые ушли так же внезапно

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё – вновь в топе новостей спорта и не только. Великий атлет внезапно объявил об уходе из спорта, решив не дожидаться Олимпийских игр – 2026 в Италии. Про такие новости есть много стандартных клише, описывающих ситуацию. Это действительно шок. Ни одна другая новость в текущем биатлонном сезоне не могла быть громче. Ну, разве что россиян вернули бы на международные старты.

Бё-младший – не единственный из мира биатлона, кто объявлял об уходе внезапно. Вот навскидку ещё три чемпиона, кто своим уходом также удивил абсолютно всех.

Магдалена Нойнер (Германия)

Новость об уходе легендарной немки Магдалены Нойнер, пожалуй, была ещё громче, чем сейчас новость про уход Йоханнеса. В 25 лет она стала двукратной олимпийской чемпионкой, завоевала 12 золотых медалей на чемпионатах мира, трижды выигрывала общий зачёт Кубка мира.

Магдалена Нойнер Фото: Lars Baron/Getty Images

Когда Магдалена в сезоне-2011/2012 объявила, что проводит свои последние гонки в карьере, её пытались отговорить примерно все. И примерно столько же высказывали версии, что Нойнер просто испугалась того, что допинг-контроль будет серьёзно усилен.

Но королева биатлона осталась непреклонна и своего решения не изменила. Предстоящая Олимпиада в Сочи не мотивировала её остаться.

Антон Шипулин (Россия)

«Гений земли русской» (по выражению Дмитрия Губерниева) Антон Шипулин завершил карьеру в 31 год, когда сезон-2018/2019 был в самом разгаре. Безусловно, на его решении сказалось решение МОК и IBU не пускать спортсмена на Олимпиаду в Пхёнчхане. Наверное, решение Антона об уходе из спорта было отчасти ожидаемым, но всё равно получилось внезапным.

Антон Шипулин Фото: Christophe Pallot/Getty Images

Ну как так, Антон, ведь тебе ещё бегать и бегать? Проблемы со здоровьем (были разговоры, что сердце уже не позволяет спортсмену выступать)? Проблемы с запрещёнными веществами? Ага, примерно такие же, как у Сергея Устюгова, который тоже пропустил Пхёнчхан-2018.

Шипулин завершил карьеру в статусе олимпийского чемпиона Сочи, когда он в потрясающей битве с немцем Симоном Шемппом вырвал золото, и чемпиона мира – 2017 также в эстафете. Спустя годы звания олимпийского чемпиона он лишился, но не лишился статуса легенды российского спорта.

Лаура Дальмайер (Германия)

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер пошла по тому же пути, что и её соотечественница Нойнер. В 25 лет она заявила, что потеряла мотивацию в спорте и ей больше не хочется мучить свой организм. Это было в межсезонье, но биатлонный мир также пребывал в шоке. Да как так? Неужели талантливейшая биатлонистка и правда уйдёт в самом расцвете сил?

Лаура Дальмайер Фото: Adam Pretty/Getty Images

На том чемпионате мира в Хохфильцене, где Шипулин завоевал своё единственное большое золото в карьере, Дальмайер стала пятикратной чемпионкой. Всего в её активе два олимпийских золота, семь золотых медалей чемпионата мира, «Большой хрустальный глобус». Лаура всем и всё доказала.

Но при этом вопросы к ней относительно того, насколько чисты все её победы, остались. С другой стороны, когда ты выиграл всё, что можно выиграть, выше просто некуда, и можно начинать совсем другую жизнь.

У Йоханнеса – семья, двое детей. Он разрывается между обычной жизнью и спортом. Выдержать такое действительно может не каждый. В любом случае у Бё-младшего была (и пока продолжается) великая карьера.