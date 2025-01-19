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Кубок Содружества по биатлону — 2024/2025: масс-старт, Анастасия Халили оформила золотой хет-трик в Дёмине, обзор

«Если честно, хочется плакать». Как Халили преодолела себя и стала супербиатлонисткой!
Татьяна Постникова
Анастасия Халили
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А стоило всего лишь наладить стрельбу.

В России есть ещё одна супербиатлонистка!

Анастасия Халили к своей сумасшедшей скорости наконец-то добавила и точную стрельбу. Итог закономерен: на Кубке Содружества в Дёмине она оформила «золотой» хет-трик. С огромным преимуществом Халили выиграла спринт и пасьют, а потом красиво вырвала победу в масс-старте!

«Я очень счастлива победе над собой»

Анастасия Халили в последние сезоны выделяется среди других биатлонисток своей космической скоростью. Вот только со стрельбой у неё были большие проблемы. Спортсменка допускала за гонку по семь-восемь промахов. Последний раз ноль Халили делала в декабре 2022 года!

Но на Кубке Содружества в Дёмине всё поменялось. Анастасия безошибочно отработала в спринте, впервые за три года закрыв все мишени! Это помогло биатлонистке выиграть с огромным преимуществом. На финише Халили опередила быстроногую Ирину Казакевич на 30,5 секунды.

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С учётом предыдущих результатов казалось, что ноль Анастасии в спринте – разовая акция. Но биатлонистка всё опровергла в пасьюте. Халили прошла все четыре рубежа на ноль, а после заключительной стойки похлопала в ладоши и победно вскинула руки. Подмосковная спортсменка могла позволить себе такое, ведь отрыв от ближайших преследовательниц был больше полутора минут! После финиша с флагом Халили не смогла сдержать слёз. Биатлонистку явно радовала больше точная стрельба, нежели «золотой» дубль.

«Если честно, хочется плакать. За 18 лет в биатлоне это мой первый ноль в гонке из четырёх рубежей. Я очень счастлива первому месту, очень счастлива победе над собой, что наконец-то преодолела эту грань и вошла в «клуб зеро». Уже шесть рубежей подряд прохожу на ноль? Я уже не хочу об этом думать. Очень много было провальных гонок в этом сезоне. Каждый раз какие-то новые ошибки всплывали. Я всё анализирую, не пускаю на самотёк. Работаю каждый день над собой, над своей стрельбой. Рада, что сегодня и вчера удалось реализовать всю свою работу на старте», – призналась биатлонистка в эфире «Матч ТВ».

«Хотелось бы, чтобы это стало традицией»

В масс-старте Халили вновь удивила. Первую лёжку Анастасия прошла безошибочно, сделав ноль уже на седьмом рубеже подряд. Увы, продлить эту серию не вышло. Дальше на каждом рубеже Халили допускала по промаху. Правда, высочайшая скорость помогала ей оставаться в борьбе.

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На руку Анастасии играли и неточности соперниц. В масс-старте только Тамара Дербушева (0) и Екатерина Суханова (1) допустили меньше двух промахов. На качестве стрельбы спортсменок сказывалось яркое солнце, из-за которого было сложно разглядеть мишени. На фоне того, что большинство биатлонисток зашли на 5+ штрафных кругов, три промаха Халили выглядят чудом.

Анастасия одержала ещё одну красивую победу, оформив «золотой» хет-трик. На финише подмосковная спортсменка взяла российский флаг, благо отрыв позволял смело такое сделать. Халили обошла Викторию Сливко на 7,3 секунды, а Тамару Дербушеву – на 15,5 секунды.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 4, Дёмино
Женщины. Масс-старт 12.5 км
19 января 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Халили
Россия
33:38.8
2
Виктория Сливко
Россия
+7.3
3
Тамара Дербушева
Россия
+15.5

«Третья победа подряд – хотелось бы, чтобы это стало традицией. Это большой успех для меня. Три промаха, если учитывать обстоятельства, не так плохо. Это контактная гонка, приходилось бороться не только с собой, но и с соперницами. Гонка была непростая, но внесу её себе в актив. Я старалась отыгрывать, потому что понимала, что штрафной круг сегодня непривычный. Обычно мы бежим 25 секунд, а тут – такой каток! Поэтому приходилось отыгрывать на трассе. Хоть погода и морозная, легче не стало. На трассе местами лёд, приходилось дрифтить и много проигрывать на этом. Три победы подряд – это счастье. Нужно это закрепить на чемпионат России. Хочу выступать стабильно, навязывать борьбу девчонкам в каждой гонке. А то я пока то первая, то 20-я», – заявила Анастасия в эфире «Матч ТВ».

Эти три гонки доказали, что Халили с сумасшедшей скоростью и точной стрельбой – почти непобедимая биатлонистка. Сейчас главное – поймать нужное ощущение, чтобы радовать всех идеальной работой на рубеже и дальше. Если Анастасии удастся вывести в привычку точную стрельбу, то по возвращении на Кубок мира нам точно стоит ждать борьбы за высокие места.

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