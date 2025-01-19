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Кубок мира по биатлону — 2024/2025: Йоханнес Бё завершит карьеру, что будет с Тарьеем Бё?

«Я принял решение». Тарьей Бё завершит карьеру вслед за Йоханнесом?
Юлия Сидорова
Братья Тарьей и Йоханнес Бё
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Кажется, «бёдиумов» нам осталось совсем немного…

18 января Йоханнес Бё буквально ошарашил весь биатлонный мир, объявив о завершении карьеры по окончании текущего сезона. После вопросов «Как так?» и «Почему именно до Олимпиады?» возникла тревога за его старшего брата. Тарьей и Йоханнес собирались завершать карьеру вместе.

Или всё-таки старший Бё продолжит бегать без младшенького?

Почему Бё уходит из биатлона так внезапно?
Шокирующая новость в биатлоне. Почему Йоханнес Бё объявил о завершении карьеры?!
Шокирующая новость в биатлоне. Почему Йоханнес Бё объявил о завершении карьеры?!

«Приближаемся к концу мечты»

Когда Йоханнес попал в сборную Норвегии в 2012-м, Тарьей уже был суперзвездой и ориентиром для младшего брата. Он сам дебютировал на Кубке мира в 2009-м, а уже через два года стал обладателем «Глобуса».

Младший вдохновлялся успехами брата и, кстати, отметил это на пресс-конференции, когда заявлял о завершении своей карьеры.

«Мы приближаемся к концу мечты. Мечты, которая появилась на свет, когда мой брат Тарьей стал чемпионом мира (на молодёжном уровне. – Прим. «Чемпионата») в 2006 году.

Мне было 13 лет, и моей мечтой было достичь того же, что и ты, Тарьей. В 2012 году мы внезапно оказались в одной национальной команде, и какой же это был путь с тех пор! Спасибо за то, что ты был лучшим образцом для подражания для меня и всех остальных, и я невероятно счастлив, что ты был частью этой части моей жизни!» — сказал Бё-младший.

Йоханнес Бё

Йоханнес Бё

Фото: Sven Hoppe/Getty Images

Тарьей с ответом на эмоциональное заявление брата не тянул:

«13 лет в одной национальной команде, мы вдвоём объехали весь мир, чтобы оставить воспоминания на всю жизнь. Мы сделали это! Как брат ты так же хорош, как трое других братьев и сестёр, а как биатлонист ты – это лучшее, что видел мир, и как отец ты показал всем, что важно в этой жизни. Как старший брат я горжусь тем, кто ты есть, и всем, чего ты добился».

«Последнее, что мне нужно»

За последние 13 лет братья Бё не сходили с подиумов. В основном благодаря успехам младшего в биатлонной семье. Но Тарьей то и дело выигрывал медали, а в прошлом сезоне даже вернул себе жёлтую майку лидера общего зачёта, заставив весь мир поностальгировать о далёком 2011-м.

Давайте и мы окунёмся в воспоминания:
Тарьей Бё в жёлтой майке вызывает ностальгию. Каким же крутым был биатлон 12 лет назад!
Тарьей Бё в жёлтой майке вызывает ностальгию. Каким же крутым был биатлон 12 лет назад!

Братья много раз оказывались вдвоём на подиуме в личных гонках. У этого события в биатлонном мире даже появилось своё, практически официальное название – «бёдиум». Каждое одновременное восхождение обоих Бё на ступени пьедестала было праздником для них и их болельщиков.

«Возможно, вы устали от слова «бёдиум», но мы этим наслаждаемся. Ведь никогда не знаешь, когда это произойдёт в последний раз», – отмечал Тарьей.

После ухода Эмиля Хегле Свендсена младший брат стал верным спутником Тарьея Бё, и нет сомнений, что именно Йоханнес мотивировал старшего продолжать выступления.

«У меня есть мечта победить младшего брата Йоханнеса. Это как будто последнее, что мне нужно сделать. Я хочу, чтобы дети Йоханнеса думали, что их дядя – лучший в биатлоне», – шутил Тарьей.

Тарьей Бё

Тарьей Бё

Фото: Kevin Voigt/Getty Images

«Единственные родители в команде»

В ноябре 2024-го Йоханнес заявлял, что завершит карьеру после Олимпиады в Италии, то есть весной 2026 года. Планировалось, что братья уйдут вместе. Тарьею уже 36, он ветеран по меркам спорта и биатлона в частности. Так что когда 31-летний Йоханнес сделал сенсационное заявление, то заставил переживать ещё и за Тарьея. А он не уйдёт вслед за братом?

Йоханнес завершает карьеру, потому что больше не может совмещать семью и разъезды по миру вдали от детей – у него их двое: пятилетний Густав и полуторагодовалая София. У Тарьея тоже есть ребёнок – двухлетний Арон.

Единственное, что держало старшего на Кубке мира – схватка с братом. Они поддерживали друг друга и в моменты долгих расставаний с семьями.

«Когда мы в поездках, мы как бы в одной лодке как единственные родители в команде. Многие остались такими же, как и я 10 лет назад, с тем, что я называю «никаких забот», в то время как у нас с Йоханнесом довольно схожая жизнь. Это роскошь – иметь брата, с которым можно ездить по миру. Нам придаёт уверенности то, что мы есть друг у друга», – отмечал Тарьей.

Тарьей и Йоханнес Бё

Тарьей и Йоханнес Бё

Фото: Christian Manzoni/Getty Images

«Я знаю, что собираюсь делать»

Тарьей узнал о решении брата ближе к завершению рождественских каникул. И пока Бё-старший не отвечает прямо, повлияло ли это на его планы, однако даёт чётко понять – он знает дату, когда последует вслед за братом, но пока не собирается называть её.

«Я принял решение. Я знаю, что собираюсь делать, но не думаю, что об этом стоит говорить сегодня. Когда собираюсь сказать? Не знаю, но знаю, что это произойдёт. Это будет следующая глава в истории семьи Бё. Я знаю, что делать дальше, и Гита (супруга Тарьея. – Прим. «Чемпионата») знает. Но никто другой», – заявил Тарьей.

Как бы то ни было, до завершения карьеры Тарьея Бё осталось максимум полтора сезона. Возможно, старшего сможет замотивировать продолжить карьеру отсутствие личного олимпийского золота.

А сейчас у братьев остались последние 10 гонок, чтобы вновь устроить праздник для себя и болельщиков, поднявшись вместе на подиум. Действительно, кто знает, сколько «бёдиумов» нам осталось.

Йоханнес Бё — не первый биатлонист, оборвавший карьеру:
Йоханнес Бё шокировал мир биатлона. Вот ещё три чемпиона, которые ушли так же внезапно
Йоханнес Бё шокировал мир биатлона. Вот ещё три чемпиона, которые ушли так же внезапно
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