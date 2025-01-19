Талант из Италии расправился с Йоханнесом Бё. Норвежец уже не может бороться за золото?

Первое появление Йоханнеса Бё на трассе после столь драматичного объявления о завершении карьеры состоялось. Норвежец занял третье место в воскресном масс-старте на этапе Кубка мира – 2024/2025 в Рупольдинге. Теперь начался обратный отсчёт до конца истории великого норвежца в биатлоне. Через два месяца он навсегда повесит лыжи и винтовку на гвоздь.

Йоханнес в игре

А пока Йоханнес бодро начал дистанцию длиной в 15 км. Он обрабатывал каждый выстрел на первом огневом рубеже, но последнюю мишень всё-таки не смог закрыть и отстал от лидера на 20,2 секунды. Куда быстрее и точнее него был немец Филипп Наврат, возглавивший гонку.

Однако уже к отметке 5,3 км Бё-младший сократил проигрыш на девять секунд. Вместе с ним этот путь до топ-10 преодолевали и французы Фийон Майе, Фабьен Клод и соотечественник Легрейд.

Йоханнес Бё Фото: Franz Kirchmayr/SEPA.Media /Getty Images

На второй лёжке Йоханнес был уже точен, и это позволило ему вплотную приблизиться к ведущим биатлонистам в этом масс-старте. А темп гонки задавали швед Себастиан Самуэльссон и француз Эмильен Жаклен.

Впрочем, тогда в 10 секундах было приличное количество спортсменов – 12 человек. А уже к третьей стрельбе их плотность на трассе даже выросла! Йоханнес Бё, например, отставал от Себа всего на пару секунд.

Итальянский раздражитель

Впереди были два рубежа стоя. И со стрельбой в этом положении у Йоханнеса в текущем сезоне дела обстояли немного хуже, чем годами ранее – 83% попаданий против 88% в сезоне-2022/2023. Но в этот раз норвежец поразил все мишени и ушёл за Томмазо Джакомелем в двух секундах. Этот 24-летний итальянец в последнее время так высоко ещё не забирался.

К последнему рубежу итальянец и норвежец приехали вместе. Перед этим Йоханнес на опыте отсиживался за более молодым визави и понимал, что сейчас для него главное – поразить все мишени. И статистика была на его стороне. У итальянца на стойке в сезоне-2024/2025 всего 71% точности.

Томаззо Джакомель Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Но статистика и реальность – разные вещи. Норвежец промахнулся, а Джакомель был на удивление точен! Его примеру последовал и Легрейд, который ушёл вторым, проигрывая 9,3 секунды. Бё отставал на 23,3.

В итоге Томмазо Джакомель удержал своё первое место и завоевал первое золото в карьере. До этого у перспективного итальянца были лишь три серебряные награды КМ.

А вот Легрейд не то что не смог приблизиться к лидеру, ему пришлось отбиваться от атак Бё-младшего. К счастью Стурлы, Йоханнесу то ли не хватило сил для того, чтобы нагнать соперника, то ли желания. В итоге оба остались при своих, а главный герой этого этапа завоевал бронзу.

Для Йоханнеса это хороший результат хотя бы потому, что у него лучшее время на лыжне в гонке.

По итогам масс-старта Йоханнес Бё остался на первом месте в тотале, хотя его положение там довольно шатко. В 38 очках от него Стурла Легрейд, который все эти годы сидел в тени старшего товарища, а теперь хочет вырваться.

Следующее появление норвежца Йоханнеса Бё планируется на этапе в итальянском Антхольце. Там уже 24 января состоится мужской спринт.