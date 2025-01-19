Эффектная победа шведской биатлонистки на Кубке мира. Эльвира — мастер контактных гонок!

Пятый этап Кубка мира по биатлону – 2024/2025 в Рупольдинге завершал женский масс-старт. В начале сезона гонку с общего старта на 12,5 км выиграла Эльвира Эберг. Она же и считалась одной из главных претенденток на победу. Но конкуренток хватало. И главной из них была Франциска Пройс.

Рассказываем, почему немке не удалось победить в личном старте на домашней арене.

Ошибка стоила победы?

Лидер общего зачёта Кубка мира начала гонку перед домашними трибунами уверенно, отстрелявшись на первом рубеже без ошибок. Точно так же обстояли дела и у Ханны Эберг. Немка и шведка задали темп всем остальным. Возглавив пелотон, они то и дело дёргали соперниц, задумывая побег. А в группу преследователей входили Доротея Вирер, Каролин Кноттен, Лу Жанмонно, Суви Минккинен, Жанна Ришар и Эльвира Эберг.

Авантюра Франци и Ханне не удалась. Например, француженка Лу с попытками побега смириться не могла, а потому просто взяла и возглавила гонку. Хотя она же перед вторым огневым рубежом уступила более выгодный стрелковый щит для Франциски Пройс.

Франциска Пройс Фото: Vianney Thibaut/NordicFocus/Getty

Немецкая биатлонистка не справилась с давлением трибун и отправила один выстрел мимо цели. Теперь ей предстояло догонять Эльвиру Эберг, которая, как всегда, была и быстра, и точна. Между ними было 23 секунды.

Вирер могла победить, но…

К женскому масс-старту в Рупольдинге установилась погода, близкая к идеальной: практически полный штиль и солнце, ушедшее за горизонт, способствовали точной стрельбе из положения стоя.

Этими условиями воспользовалась Доротея Вирер. Первые три круга она отсиживалась за лидерами. И почти так же неожиданно, как и Томмазо Джакомель в мужской гонке, на третьем рубеже вырвалась вперёд, закрыв все пять мишеней.

Доротея Вирер Фото: Christian Manzoni/NordicFocus/Getty Images

Однако уже перед заключительной стрелковой работой небольшое преимущество итальянки было нивелировано усилиями Жанмонно и Эберг-младшей. Они догнали Вирер и явно ей этим помешали.

Первой работу на рубеже начала именно Доро, но уже вторым выстрелом она промахнулась, тем самым лишив Италию «золотого» дубля в Рупольдинге. Следом за ней дважды ошиблась и Лу Жанмонно.

Золото Эберг было безоговорочным

Крепче всех нервы оказались у Эльвиры Эберг, которая в масс-старте попала во все мишени. Со стадиона она уходила с преимуществом в 17,8 секунды от идущей на второй позиции француженки Жанны Ришар. Говорить о том, что шведка могла растерять свой отрыв, не приходилось. Это была гарантированная победа!

Эльвира Эберг Фото: Martin Schutt/picture alliance via Getty Images

И если с золотом всё было ясно, то развязка в борьбе за остальные медали происходила как раз на последних метрах дистанции. Соискательниц было трое: Жанна Ришар, Доротея Вирер и Франциска Пройс.

Первые две биатлонистки за километр с лишним проиграли шведке больше 10 секунд. А потом их догнала и Пройс.

Франци – великолепный стратег. Ей в решающий момент удалось закрыть финишный коридор для Ришар. Француженка пыталась просидеть за соперницей, чтобы совершить главный рывок, но сил на этот шаг не уже не осталось. В итоге немка вырвала на финише у соперницы 0,4 секунды. Вирер осталась вне пьедестала почёта.

Очередной провал в стрельбе случился у лидеров сборной Франции. Жулия Симон заняла в масс-старте Рупольдинга 26-е место, допустив семь ошибок на огневых рубежах, а Жюстин Бреза-Буше ошиблась восемь раз и финишировала 29-й.

Немецкая связка на Кубке мира пройдена. Далее – шестой этап в итальянском Антхольце. Он же и последний для проверки сил перед чемпионатом мира – 2025. Нас ждут интересные гонки, и в этом можно не сомневаться!