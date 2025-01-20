Даниил Серохвостов и Анастасия Халили сейчас в потрясающей форме. Жаль, что показать её они могут только на внутренних стартах.

Два российских биатлониста, реально способные бороться за медали на Кубке мира. Кто они?

За год до Олимпиады в Милане всё чаще начинает обсуждаться потенциальный допуск россиян на международные старты. И очевидно, что быстрое возвращение на Кубок мира по биатлону нашим не светит.

Но если представить, что IBU неожиданно допустил россиян, то к сожалению, немалая часть наших сборников в личных гонках могла бы просто потеряться. Однако два биатлониста точно смело могли бы разрывать всех.

Даниил Серохвостов. Не боится авторитетов

В этом сезоне Даниил – безоговорочный лидер в России. Серохвостов из 13 личных гонок в 11 попал на пьедестал. На счету 25-летнего биатлониста шесть золотых, четыре серебряных и одна бронзовая медаль.

Худшим результатом за минувшие два месяца для спортсмена стало 17-е место в масс-старте.

Главный козырь Даниила – скорость. В России Серохвостов один из лучших по этому показателю. И есть ощущение, что россиянин не сильно проигрывает тому же Йоханнесу Бё. Конечно, сравнивать заочно секунды в разных гонках на разных трассах очень тяжело. Но по характеру движений, по динамике создаётся ощущение, что Даниил быстр даже по мировым меркам.

Даниил Серохвостов Фото: РИА Новости

А вот со стрельбой у Серохвостова не всё гладко. Наш парень не отличается ни точностью, ни скорострельностью. На Кубке мира немало спортсменов, у которых и точность лучше, чем у россиянина, и скорость работы на рубеже гораздо выше. Но стрелять точно в отдельных гонках Даниил способен.

Можно предположить, что Серохвостов спокойно бегал бы где-то в топ-10 Кубка мира. А шансы на подиум у Даниила были бы при стрельбе на ноль. Больше всего шансов на медали у россиянина было бы в спринте, где всего два огневых рубежа, и в масс-старте, потому что в контактной борьбе Даниил чувствует себя хорошо. Не стоит забывать и об эстафетах, у России была бы неплохая четвёрка. Скажем, состав Серохвостов, Халили, Латыпова и Бабиков вполне мог бы претендовать на место на пьедестале почёта.

На руку Серохвостову сыграл бы и его характер. Даниил – дерзкий парень, который не боится вызовов и не обращает внимания на хейтеров. С такой устойчивой психикой россиянин спокойно бы справлялся с давлением.

Ещё в сезоне-2021/2022 юный Серохвостов не терялся при виде мировых звёзд и смело давал им отпор на трассе. Накопленный опыт, конечно, помог бы Даниилу быстро адаптироваться к самым высоким требованиям.

Анастасия Халили. Быстрее лидеров Кубка мира?

Показывать себя с лучшей стороны могла бы и Анастасия Халили.

Правда, только при хорошей стрельбе.

В нынешнем сезоне Анастасия даже на российском уровне выступает очень неровно: то выигрывает несколько гонок подряд, то оказывается вне топ-30. И обычно такие качели связаны именно с качеством стрельбы.

25-летняя биатлонистка в каждой гонке поражает своей скоростью. В среднем темп Халили на километр даже выше, чем у лидеров Кубка мира по этому показателю: Анамарии Лампич и Жюстин Бреза-Буше. Хотя понятно, что сравнение на разных трассах нельзя считать полностью корректным.

Анастасия Халили Фото: РИА Новости

К сожалению, точность Анастасии не на таком высоком уровне. А это значит, что попасть на подиум россиянка смогла бы либо при стрельбе на ноль, либо при одном промахе на четырёх огневых рубежах. Собственно, именно при такой работе Лампич и Бреза-Буше подбираются к тройке лучших.

При стабильно качественной стрельбе Халили смело бы могла заезжать на подиум и в «цветы», а результаты в топ-10 были бы нормой. В иной ситуации нас бы ждали качели как на российских турнирах: то «цветы», то места вне топ-30.

Больше всего у Анастасии получилось бы раскрыться в спринте, где не так много огневых рубежей, и в пасьюте с масс-стартом, где биатлонистка традиционно показывает лучшие секунды ногами в контактной борьбе.

Безусловно, и в эстафетах Халили точно стала бы незаменимым для команды бойцом. Например, вместе с Викторией Сливко, Наталией Шевченко и Кристиной Резцовой она могла бы рассчитывать на борьбу за медали.

Хотя если говорить о психологическом аспекте, то Анастасия, в отличие от Серохвостова, могла бы «задрожать». Хоть Халили и боевитая девушка, ей всё же свойственны эмоциональные порывы. Иногда её может захлестнуть трудная гонка, а порой она сомневается в своих силах.

Впрочем, на руку Халили в психологическом плане будет опыт выступления на международных турнирах.

Биатлонистка уже выступала на Кубке мира, правда, финишировала в основном вне топ-40. Но биатлонистка уже понимает, как выглядят соревнования такого уровня, и не боится авторитетов.

Россияне в отдельных гонках действительно могли бы бороться за самые высокие места на Кубке мира. Жаль, что пока это всё лишь мечты.