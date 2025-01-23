Сливко вырвала золото после сумасшедшего рывка. Как она отыграла 30 секунд за круг?!

Месяц назад Виктория Сливко билась за титул чемпионки России – 2024 в индивидуальной гонке. Правда, тогда три промаха оставили тюменку лишь с бронзой. В январе Сливко взяла реванш и стала чемпионкой России – 2025 в индивидуалке. Виктория буквально выгрызла золото у Анастасии Шевченко, на последнем круге совершив какой-то сумасшедший рывок!

Напряжённая борьба

В России сложилась довольно непривычная история. Титул чемпиона России в индивидуалке должны были разыграть ещё в начале 2024 года, но из-за погодных условий гонка была отменена. Провести старт смогли лишь в декабре на «Ижевской винтовке». Там чемпионами России – 2024 стали Александр Логинов и Полина Шевнина. В тройке призёров у мужчин тогда оказались Кирилл Стрельцов и Рустам Каюмов, а у женщин – Наталия Шевченко и Виктория Сливко.

Удивительно, но все призёры прошлого ЧР провалились в индивидуалке в Дёмине. Исключение составили лишь Шевнина, которая не бежала гонку, и Сливко, которая вырвала победу. Перед началом соревнований мало кто ставил на тюменку. У биатлонистки в последнее время был спад: в пяти стартах она пролетела мимо подиума. Исправиться удалось лишь в масс-старте в Дёмине, где Сливко взяла серебро.

В индивидуалке Виктория стартовала последней из лидеров, что сыграло ей на руку. Биатлонистка уже знала все результаты соперниц. Главными конкурентами тюменки неожиданно оказались Анастасия Шевченко и Виктория Метеля. Обе спортсменки прошли гонку почти идеально, допустив по одному промаху. Метеля схватила штрафную минуту на второй стойке, а Шевченко – на последней. Весь заключительный круг биатлонистки боролись между собой за медали. На последней отсечке перед финишем девушки даже показали одинаковые секунды. Но в итоге сильнее в этом поединке оказалась Шевченко. Она на секунду опередила Метелю.

Сливко же проходила свою гонку, уже зная об этой драме. Поначалу всё шло хорошо: Виктория прошла два первых рубежа на ноль и бежала лидером. Вот только на второй лёжке тюменка неожиданно схватила две минуты штрафа, откатилась на седьмое место и стала проигрывать почти полторы минуты.

«Я очень устала»

Дальше Сливко пришлось выбираться из той ситуации, в которую она попала. Виктория выдала отличную скорость на дистанции и безошибочно отработала на последнем рубеже. Перед заключительным кругом тюменка уступала Шевченко 4,6 секунды. Было очевидно, что Сливко будет бороться за победу. Тем не менее биатлонистке удалось удивить!

На последнем круге Виктория просто летела по дистанции. На следующей отсечке после рубежа тюменка выигрывала у Шевченко уже 14,6 секунды! Удивительно, но, отыграв за 1,5 км 19,6 секунды, Сливко не сдулась, а продолжила прибавлять. На финише Виктория обошла Анастасию на 22,3 секунды. За заключительные километры тюменка смогла отыграть 26,9 секунды – какой-то сумасшедший рывок!

Понятно, что дело не только в невероятном ходе Сливко. Очевидно, что на последнем круге у Шевченко случилось западание скорости. Но это ни в коем случае не умаляет заслуг Виктории. Она выложила все силы на дистанции.

«Я очень устала», — сказала Сливко сразу после финиша.

Уже после, немного придя в себя, Виктория поделилась эмоциями от крутейшей победы.

«Сегодня тяжёлый день, и я плохо спала, но это не связано с погодными условиями. Хорошо пристрелялась и настраивалась на хорошую гонку. Ошибки на второй лёжке были, немного не сориентировалась. А так, уходила с отставанием и отдала все силы», — выпалила биатлонистка в эфире «Матч ТВ».

До женщин титул чемпиона России разыграли мужчины. Там победу забрал Карим Халили, допустивший один промах. В тройку призёров также вошли Эдуард Латыпов и Никита Поршнев. Настоящую сенсацию в гонке чуть не сотворил 23-летний Станислав Ильиных. Биатлонист из ХМАО-Югры до последнего рубежа шёл в лидерах, однако на стойке схватил минуту штрафа и оказался вне топ-6.