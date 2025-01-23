Французская биатлонистка показала суперскорость на олимпийской трассе. И выиграла гонку

Жаркий женский спринт открыл программу этапа Кубка мира – 2024/2025 по биатлону в Антхольце-Антерсельве (Италия). Победу одержала француженка Лу Жанмонно, которая продемонстрировала удивительную для себя скорость прохождения дистанции, показав то же время, что и экс-лыжница Анамария Лампич.

Этот этап можно назвать олимпийской репетицией, ведь именно на этих трассах через год будут проводиться соревнования по биатлону на Играх-2026. И эта репетиция лучше всех удалась Жанмонно. 26-летняя француженка одержала девятую победу в своей карьере, не допустив ни одного промаха. Да и по чистой скорости она была великолепна. Одно время с Лампич, самой быстрой на данный момент биатлонисткой мира, дорогого стоит.

Жанмонно, занимающая второе место в общем зачёте Кубка мира, до старта итальянского этапа говорила, что сделает максимум возможного, чтобы приблизиться к лидирующей немке Франциске Пройс. Слова француженки с делом не разошлись. Но и Пройс в спринте была очень сильна. Немка закрыла все мишени, однако по скорости чуть проиграла француженке и в итоге осталась третьей.

Между двумя лидерами общего зачёта вклинилась 20-летняя немка Селина Гротиан, которая в нынешнем сезоне уже блеснула на этапе в Анси. Гротиан ни разу не попала в трансляцию по ходу гонки до тех пор, пока не стало понятно, что она после второго рубежа претендует на медаль. Не просто на медаль, а на победу. Селина сделала всё, чтобы достать Жанмонно, результат которой она знала. Отставание примерно за 800 метров до финиша сократилось до пяти секунд, но большего немка не добилась. На финише она уступила чуть более семи секунд.

Четвёртой стала Доротея Вирер, которая, возможно, проводит последний этап Кубка мира в Антерсельве. Итальянка допустила один промах, но показала на своей домашней трассе отличную скорость и сумела опередить француженок Жюли Симон и Жанну Ришар. Вообще, французские биатлонистки выступили очень здорово.

Вновь неудача постигла норвежку Ингрид Тандреволд. На сей раз она не падала в обморок и не останавливалась из-за проблем с сердечной аритмией, но у неё на последнем подъёме перед стрельбой стоя порвался ремень на винтовке. Норвежка вынуждена была положить оружие на плечо, словно бревно, нарушив правила – ствол винтовки должен быть направлен наверх. Именно так она и добежала до огневого рубежа, провела стрельбу с одним промахом, заменила винтовку и добежала до финиша.