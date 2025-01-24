В биатлоне скандал: судьи простили норвежку за нарушение правил обращения с оружием

В женской спринтерской гонке на этапе Кубка мира – 2024/2025 по биатлону в Антхольце-Антерсельве, Италия, произошёл спорный инцидент, связанный с нарушением требований безопасности, касающихся обращения с оружием. Норвежку Ингрид Тандреволд простили за то, за что на российских стартах последовала бы немедленная дисквалификация.

Перед вторым рубежом камера выхватила, как норвежская биатлонистка бежит с винтовкой на плече, словно несёт бревно. Ствол винтовки вместе с движениями Тандреволд ходил из стороны в сторону.

Ингрид Тандреволд Фото: Кадр из трансляции

Точно так же она появилась и на стадионе, добежала до своего коврика на стрельбище, сняла винтовку, произвела стрельбу, закрыв четыре мишени из пяти, а затем подняла вверх руку, показывая, что у неё проблемы с оружием, а конкретно – порван один из ремней.

Судья тут же подбежал к ней с запасной винтовкой, но Тандреволд, торопясь убежать на дистанцию, вышла за пределы коврика, взяла другое оружие, накинула его на плечи и побежала дальше. После финиша напротив фамилии норвежки в протоколе сначала стояла звёздочка, то есть жюри рассматривало её случай. Но в итоге результаты были утверждены без изменений.

Даже норвежские журналисты не сомневались, что должна последовать дисквалификация, поскольку Тандреволд нарушила правила. Однако рейс-директор IBU Борут Нунар ещё до завершения гонки заявил: «Ингрид на 90% избежит наказания».

Видео инцидента с Тандреволд можно посмотреть по ссылке.

Какие же пункты правил нарушила норвежка?

«Винтовка располагается за спиной спортсмена стволом вверх. Если винтовка повреждена в такой степени, что её невозможно нести за спиной, она должна быть безопасным способом доставлена в руках на стрельбище и при необходимости заменена запасной винтовкой команды».

«… Запрещено совершать винтовкой такие движения, которые могут быть опасными для окружающих лиц либо самих спортсменов и могут быть расценены другими лицами как опасные… В течение всего времени спортсмен отвечает за безопасность своих действий и безопасное использование винтовки».

«Если винтовка спортсмена была повреждена или на трассе была утеряна обойма, то перед тем, как зайти в стрелковый коридор, спортсмен сам может подойти на лыжах к пирамиде для запасных винтовок на стрельбище, заменить свою винтовку или обойму и затем направиться к стрелковому коридору. Если винтовку требуется заменить во время стрельбы, спортсмен сообщает об этом поднятием руки. Как только старший судья на стрельбище отреагирует на этот знак, спортсмен указывает на свою винтовку, громко говорит «Винтовка» и называет свою команду. Старший судья на стрельбище берёт запасную винтовку команды и приносит её спортсмену».

Тандреволд после гонки рассказала об инциденте. По её словам, на последнем подъёмчике перед выходом на стадион она почувствовала, как винтовка обвисла, и потом увидела, что ремень порван. Но спортсменка не взяла винтовку в руки, а просто положила на плечо, решив, что так быстрее. Она не могла контролировать, куда направлен ствол винтовки, то есть совершала действия, несовместимые с требованиями безопасности.

Ингрид Тандреволд Фото: Martin Schutt/DPA/ТАСС

Норвежка не стала менять оружие и перед заходом на рубеж – стрелять из своей винтовки даже с минимальным нарушением баланса из-за порванного ремня всё равно удобнее. Только после окончания стрельбы она подняла руку и показала, что есть проблемы. Но она сошла с коврика для стрельбы до того, как судья принёс ей винтовку, и надела её уже на ходу. Это нарушение правил.

В России за такие нарушения её бы дисквалифицировали – это не моё мнение, это слова технических делегатов, работающих на наших стартах. Достаточно вспомнить недавний случай с Кирилом Бажиным, который вынужден был пропустить гонку в Дёмине на этапе Кубка Содружества из-за неосторожного обращения с оружием. Но в IBU считают, что всё нормально. Гром же не грянул, мужик не перекрестился. Впрочем, такое происходит не в первый раз.

Чисто с человеческой точки зрения норвежку даже жалко. Она сама сослалась на один из законов Мёрфи – если что-то плохое может произойти, оно непременно произойдёт. В начале сезона Тандреволд выходила на старт с сердечной аритмией и по ходу гонок вынуждена была останавливаться. В декабре перенесла операцию на сердце, чтобы справиться со своей проблемой. И вот теперь ещё и с винтовкой казус. Однако требования безопасности в биатлоне первостепенны. Это не сломанная лыжа или палка, это оружие, из которого можно убить. Причём совершенно случайно.