Тарьей Бё со слезами объявил о завершении карьеры. Он уходит вслед за своим братом

В итальянском Антхольце в эти дни проходит генеральная репетиция олимпийских соревнований. Уже через год в живописных горах Южного Тироля разыграют главные награды четырёхлетия. Но ни одного из братьев Бё тогда мы тут уже не увидим.

Вслед за Йоханнесом со спортом решил закончить и Тарьей.

Для того чтобы уйти, нужна была одна победа

Спринтерская гонка на шестом этапе КМ-2024/2025 имела совсем другой окрас после финиша ключевых фигур.

Тарьей Бё с двумя нулями стал первым, а Стурла Легрейд проиграл ему 0,4 секунды. Минутами позже 36-летний ветеран биатлона объявил о решении, которое уже планировал.

В интервью норвежскому СМИ спортсмен рассказал, что запланировал уйти из спорта в случае личной победы. Она случилась именно сегодня, 24 января 2025 года. И его слова сопровождались слезами на глазах.

Тарьей Бё Фото: Kevin Voigt/Getty Images

«Пообещал себе, что в следующий раз, когда буду на вершине пьедестала, то уйду. Я отправил Гите (супруга Бё-старшего. – Прим. «Чемпионата») сообщение в раздевалке, что объявлю об этом решении, и в ответ получил только сердечко», – сказал биатлонист в интервью NRK.

Главное — это семья

Мотивы старшего из братьев понятны. Он тоже тоскует по семье. И ему без разницы, что через год в его жизни могла бы случиться уже пятая Олимпиада.

«Многие говорят об Олимпийских играх, но всю зиму я чувствовал, что сейчас самое подходящее время для завершения карьеры. В этом сезоне я по-прежнему был одним из лучших биатлонистов мира и хочу завершить выступления на таком уровне. Теперь я хочу больше бывать с Гитой и теми, кто остался дома», – добавил он.

Братья Бё Фото: Kevin Voigt/Getty Images

После шокирующего объявления об уходе из спорта Йоханнеса Бё Тарьей сохранял интригу. Вот что говорил неделей ранее биатлонист:

«Я принял решение. Я знаю, что собираюсь делать, но не думаю, что об этом стоит говорить сегодня. Когда собираюсь сказать? Не знаю, но знаю, что это произойдёт. Это будет следующая глава в истории семьи Бё. Я знаю, что делать дальше, и Гита знает. Но никто другой», – заявил Тарьей.

«Команда опустеет»

Тот самый Стурла, который проиграл Тарьею какой-то мизер на финише, заявил, что сборная Норвегии осиротеет после ухода братьев из биатлона. С этим трудно поспорить.

«Мы не знали точно, когда это произойдёт. Для нас станет большой потерей, когда он и Йоханнес уйдут из команды. Она опустеет», – сказал Легрейд в интервью NRK.

Стурла Холм Легрейд Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

В этом спринте всё совпало для такого финала. Легрейд стартовал вслед за Тарьеем и шёл за старшим товарищем нога в ногу. У Стурлы был один промах, но, даже с учётом этой осечки, он боролся за победу. На последнем круге серебряный призёр старта почти отыграл у чемпиона пятисекундный отрыв. Не хватило нескольких метров.

Стурла — новый лидер Кубка мира

Но есть и другой, конечно, менее важный итог спринта — Стурла Легрейд возглавил общий зачёт Кубка мира. Это место ему уступил Йоханнес Бё, который финишировал девятым.

Вводные для пятикратного олимпийского чемпиона были простыми: норвежцу нужно было финишировать хотя бы четвёртым, чтобы не отдать первую строчку в общем зачёте Стурле, а его оппоненту — быть выше. Но этого не случилось. И дело даже не в двух промахах, которые он совершил. Антхольц ведь коварен тем, что здесь может выключить любого. На последнем круге с Йоханнесом случилось именно это. В конце он проиграл ногами 28,9 секунды.

Третье место в гонке на 10 км досталось хозяину трассы Томмазо Джакомелю. Он с двумя промахами проиграл лидеру 2,6 секунды. Какая-то фантастическая форма у итальянца!

Впрочем, это всё мелочи. Биатлонный мир действительно этот сезон запомнит надолго, ведь последнее десятилетие было связано с братьями Бё. Мощными, улыбчивыми, амбициозными и невероятно талантливыми.

Таких весельчаков и бойцов на лыжне и стрельбище будет не хватать. Спасибо за биатлон, парни!