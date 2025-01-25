Главный фаворит чемпионата мира известен? Француженка Жанмонно выносит всех подряд!

Гонка преследования в Антхольце стала последней персональной проверкой на прочность для биатлонисток перед чемпионатом мира – 2025. Не все спортсменки из первого эшелона подходят к главному старту сезона в оптимальной форме. Но одна биатлонистка выглядит круче всех!

Жанмонно начала мощно

Преимущество чемпионки спринта перед соперницами на старте было равно семи секундам. Однако за первый круг дистанции Лу Жанмонно этот отрыв увеличила более чем вдвое. Теперь Селина Гротиан, которая шла на второй позиции, проигрывала ей 17 секунд, а Франциска Пройс – 23.

На первой же стрельбе Жанмонно не дрогнула и закрыла все мишени. В отличие от соперниц. После неё ошибки допустили немки, а вместе с ними и итальянка Доротея Вирер. На второе место вырвалась Жулия Симон, но с большим отставанием от соотечественницы – 34,4 секунды.

Жулия Симон Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

К отметке 3,4 км Лу привезла Жулии ещё 15 секунд, а Франци ей проигрывала уже минуту! Таким образом, Жанмонно удалось создать для себя комфортные условия на стрельбе. На втором огневом рубеже она работала не торопясь и в спокойном тренировочном темпе поразила все мишени.

За счёт быстрой работы на стрельбище к ней ненамного приблизилась Симон. Но отыгранные восемь секунд ничего не значили. Обладательница «БХГ» в этом сезоне пока так и не смогла повысить стабильность в стрельбе стоя. Поэтому вторая часть дистанции вызывала у её болельщиков опасения.

Один промах не помешал

Не успели переполненные зрителями трибуны в Антхольце и глазом моргнуть, как пришло время для третьей стрельбы. Было скучно смотреть на то, как лидер гонки закончила очередную стрельбу без ошибок. Но здесь ей немного повезло. Отправь пулю Жанмонно миллиметром ниже – и габарит бы не прошёл.

Впрочем, промах всё-таки нашёл Лу. Он случился на заключительном, четвёртом огневом рубеже. Больше она не ошибалась, но почти минутное преимущество растаяло, ведь Жулия была точна и ушла на дистанцию всего лишь в 15 секундах от лидера.

Лу Жанмонно Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Однако все попытки Симон приблизиться к соотечественнице оказались тщетными. Наоборот, к финишу Жанмонно снова увеличила отрыв, гарантировав себе «золотой» дубль. Француженка в Антхольце находится в феноменальной форме. Неплохой расклад перед ЧМ-2025.

Единственной интересной схваткой на последнем круге в этом пасьюте стали разборки за третье место между Франциской Пройс и Жанной Ришар. Лидер тотала не позволила француженкам занять весь пьедестал: на одном из спусков перед финишем обошла соперницу и стала третьей.

Кстати, топ-10 этой гонки наполовину состоит из представительниц Франции. Пятое место осталось за Осеан Мишлон, а на 10-й позиции расположилась Жюстин Бреза-Буше. Вот так головоломка для тренеров перед эстафетой.

В общем зачёте интрига нарастает. Лу опять сократила отставание от Франциски. Теперь спортсменок разделяют 92 очка. Борьба в тотале Кубка мира продолжится уже после ЧМ, ведь гонки в Ленцерхайде в зачёт не идут.