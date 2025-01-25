Серохвостов выиграл гонку даже на фоне болезни. Его вообще может что-то остановить?

Даниил Серохвостов вновь подтвердил звание лидера российского биатлона. Спортсмен вышел на старт, будучи больным, но сумел одержать победу в спринте. С двумя промахами Даниил опередил Эдуарда Латыпова, зашедшего на один штрафной круг. Удивительные результаты!

Даниил Серохвостов в этом сезоне просто поражает своими способностями. На счету биатлониста 12 медалей (7 – 4 – 1) в 14 личных гонках. В основном Даниил заезжает на подиум благодаря своей сумасшедшей скорости.

Спринт на этапе Кубка России в Дёмине не стал исключением. Серохвостов с самого старта гонки шёл в лидерах, но из-за промаха на лёжке оказался отброшен на восьмую позицию. Правда, это не помешало Даниилу быстро вернуться на первое место. Биатлонист шустро отыграл 12,6 секунды отставания и даже умудрился привезти соперникам сверху ещё пять секунд.

Такой рывок сказался на стрельбе – на второй стойке Серохвостов вновь допустил один промах. Но, несмотря на это, Даниил чудесным образом умудрился уйти после рубежа первым. Он всего на 1,8 секунды опередил Эдуарда Латыпова, который допустил за всю гонку один промах.

Казалось, что на последнем круге нас ждёт сумасшедшая борьба – у Серохвостова явно должно было остаться меньше сил из-за дополнительных 150 метров. Но это ощущение было ошибочным. Биатлонист втопил на заключительных километрах и сумел ещё больше оторваться от Латыпова. На финише Даниил обошёл Эдуарда на 5 секунд!

Пока все спортсмены валились на снег, приходя в себя после тяжёлой гонки, Серохвостов выглядел так, будто вообще не устал. Биатлонист спокойненько снял лыжи и пошёл переодеваться. А уже после Даниил рассказал, что чувствовал себя крайне плохо во время спринта.

«Доволен победой, но недоволен, что вышел на старт. Проблемы с желудком, поэтому пожалел, что вышел сегодня. Это тот случай, когда, как обычно, не подумал и вышел на старт во вред здоровью.

Темп достаточно комфортный, первый круг был не на максимум, с запасом, разложился неплохо. Была мысль, что не хватит [запаса после второго рубежа], но по большей части был спокоен. Не знал, сколько Эдик стреляет, но понимал, что последний круг у меня достаточно сильный и две секунды запаса будет достаточно», – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

Удивительно, что Даниил вообще вышел на старт. Но Серохвостов снова превзошёл себя. Даже в состоянии болезни он разобрался с другим лидером сборной России. Кажется, уже ничто не способно остановить Даниила. И очень жаль, что наш парень в такой форме не выступает на Кубке мира.