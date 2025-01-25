Эмильен Жаклен упал, но в итоге всё равно получил золото в четвёртый раз подряд.

Эта Норвегия сломалась, несите новую! Эстафету на Кубке мира опять выиграли французы

На мужскую эстафету этапа КМ в Антхольце Норвегия выставила чемпионский состав: Легрейд, братья Бё и Кристиансен. Перед квартетом, который себя уже давно зарекомендовал, стояла задача – не дать Франции победить вновь и вернуть Норвегию на высшую ступень пьедестала почёта. В общем, ожидалась принципиальная борьба двух ведущих биатлонных держав.

Норвегия и Франция шли рядом

Но оба лидера после первой же стрельбы отставали. Француз Фабьен Клод – из-за того, что взял один дополнительный патрон и проигрывал лидеру из Германии Юстусу Штрелову 9,5 секунды, а норвежец – потому что отработал из семи и имел в пассиве 18,7 секунды.

Но ко второй стрельбе всё вернулось на круги своя. Хотя обойтись без запасных патронов фаворитам не удалось. Стурла промахнулся один раз, а вот Фабьен ошибся дважды.

Стурла Холм Легрейд Фото: Christian Bruna/Getty Images

Легрейду за последний круг нужно было отыграть три секунды и привезти ещё больше. Однако сделать это он не смог. Норвежец выжал из себя максимум, оторвавшись от украинца Дмитрия Пидручного, который шёл вторым, на 3,5 секунды. Французы были совсем рядом, уступая меньше 10 секунд.

Ключевой момент в гонке

Уже на втором этапе за Норвегию бежал Тарьей Бё, который решил не отрываться от Кентена Фийона-Майе. Француз не стал стесняться и догнал норвежского ветерана по ходу дистанции, а на третьем огневом и вовсе его обошёл. Тарьей стрельнул из шести и отстал от него на 8,6 секунды.

Тарьей Бё Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Всё плавно перешло в четвёртую стрельбу, во время которой Кентен был безупречен. А вот Бё-старший едва ли не заставил фанатов потянуться к полке за успокоительным, оказавшись на грани штрафного круга.

Но, к счастью, обошлось, и норвежцы шли вторыми, проигрывая уже 41,9 секунды. В тройку сильнейших усилиями Лукаса Хофера ворвались итальянцы (+50,1).

Первая половина гонки закончилась без сенсаций – фавориты были в лидерах.

Йоханнеса Бё уделал молодой француз

На третьем этапе за Францию побежал Эрик Перро, а Норвегию представлял Йоханнес Бё. Именно он и начал понемногу сокращать отставание.

Свою работу на лёжке молодой и надёжный Перро провёл в одиночестве. Ему никто не помешал сделать свою работу качественно.

Чего не скажешь об маститом Йоханнесе. Закрыть все мишени с первого раза он не смог. Норвежец ушёл с коврика, воспользовавшись двумя дополнительными патронами. Теперь он проигрывал 50 секунд.

Эрик Перро Фото: Christian Bruna/Getty Images

Никаких реверансов в сторону соперника от француза сегодня не было. Эрик Перро молниеносно провёл стрельбу: если не считать изготовку, потратил всего семь секунд. И все пули были отправлены точно в цель.

Йоханнес Бё такой скорострельностью и точностью похвастаться не смог: использовал дополнительный патрон. Кажется, всё шло к очередной победе Франции, ведь Эмильену Жаклену подарили почти минуту преимущества.

Упал, а потом победил

Но таким подарком нужно было ещё умело распорядиться.

На седьмой стрельбе Жаклен допустил ошибку, однако быстро исправил ситуацию с помощью дополнительного патрона. Можно сказать, даже без особого напряжения.

А вот кому было несладко, так это Ветле Шоста Кристиансену. Помимо того, что норвежские тренеры доверили ему роль финишёра, так он ещё и решал судьбу своего выступления на ЧМ-2025. Туда он, как известно, поедет в роли седьмого запасного. На огневом рубеже Ветле был надёжен. Но без ошибок французов отыграть минуту ему, очевидно, было не под силу.

Перед заключительной стрельбой немного развлечь зрителей решил Жаклен. На спуске, почти на ровном месте, он упал, но, к счастью, ничего не повредил.

Падение Эмильена Жаклена Фото: Кадр из трансляции

Выбило ли его падение из колеи? Как бы не так! Он был точен на стойке и привёл сборную Франции к четвёртой подряд победе в мужской эстафете. Впечатляющая стабильность и своего рода «золотой» покер!

Норвегия в итоге стала второй, а Швеция – третьей.

В шаге от подиума остались итальянцы. Финишёр Томмазо Джакомель явно был раздосадован и даже не поднял глаза, чтобы поприветствовать трибуны. Промахом меньше – и Италия бы точно боролась за медаль.

Завтра биатлонисты в Антхольце пробегут гонку преследования. И здесь тон будут задавать уже норвежцы. В личных видах у них дела идут куда лучше.