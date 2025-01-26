Парни сосредоточились на противостоянии между собой и в решающий момент дрогнули. А золото забрал себе Даниил Усов.

Вот это развязка на Кубке России! Бабиков и Латыпов боролись за победу, но оба проиграли

Масс-старт на этапе Кубка России по биатлону в Дёмине завершился драмой. Главным событием гонки было сражение Эдуарда Латыпова и Антона Бабикова за первое место в общем зачёте. Парни настолько отчаянно боролись друг с другом, что в итоге оба остались без медалей. Сумасшедшая развязка!

«Я не собираюсь считать очки»

Перед масс-стартом в общем зачёте сложилась крайне интересная ситуация. Лидирующего Бабикова и Латыпова, идущего на втором месте, разделяли всего шесть очков. Такую разницу Эдуард мог с лёгкостью отыграть за одну гонку – достаточно было всего лишь оказаться выше Антона.

«Важно ли мне выиграть общий зачёт? Мы же бегаем для того, чтобы побеждать. Надо стараться в каждой гонке. Не буду следить, где бежит Бабиков. Просто хочу пробежать хорошую гонку и выдать максимум. Я не собираюсь считать очки», – сказал Латыпов перед гонкой.

Весь масс-старт прошёл под знаком борьбы между башкирскими атлетами. Ситуация была, как и в общем зачёте: Бабиков шёл лидером, Латыпову приходилось догонять. Правда, Эдуард постоянно перемещался по позициям в топ-5. По крайней мере, так складывалось вплоть до последнего рубежа.

На заключительную стрельбу Антон пришёл первым, но неожиданно совершил аж три промаха. Вслед за ним одну ошибку допустил и Латыпов. Пока парни наматывали штрафные круги, на рубеже сложилась интересная ситуация. Евгений Сидоров, шедший вторым, промазал один раз, а Даниил Усов и Александр Бектуганов, бежавшие в топ-5, отстреляли на ноль.

Всё решится в Златоусте!

В итоге на последний круг лидером ушёл Усов, в 5,6 секунды от него оказался Бектуганов. Тройку замкнул Сидоров, проигрывавший 16,6 секунды. Латыпов убежал на дистанцию лишь пятым (+28,5), а Бабиков – седьмым (+39,0).

Было ясно, что Эдуард и Антон останутся без медалей, но Буйвол из Камышлы попытался всех удивить. Латыпов бросился сокращать своё отставание, но не успел. За 500 метров до финиша Эдуард уступал лидеру всего 9,6 секунды, однако отыграть столько на финишном отрезке было невозможно.

В итоге сенсационную победу на этапе Кубка России в Дёмине одержал Усов, серебро забрал Сидоров, а бронзу – Бектуганов. Латыпов пришёл к финишу четвёртым, а Бабиков – седьмым. Такая разница в результатах позволила Эдуарду отобрать у Антона жёлтую майку. Теперь в общем зачёте Буйвол из Камышлы опережает своего партнёра по команде на три очка.

После гонки Латыпов и Бабиков долго не могли отдышаться.

«Седьмое место – не то, на что я рассчитывал, но это биатлон. На стрельбе нога немного поехала, думал, что она зацепится за что-то и остановится. Это я виноват, нужно было переизготовиться. То, что отдал жёлтую майку Эдуарду – не обидно. Он сильный спортсмен и заслуживает её. Обидно, что я проиграл так гонку», – рассказал после гонки Антон Бабиков.

В Златоусте, где пройдёт финал Кубка России, будет очень интересно!