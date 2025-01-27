Конец биатлона, каким вы его полюбили. Из большого спорта уходят последние рок-звёзды

У каждого поколения биатлонных болельщиков есть спортсмены, которые влюбили их в этот вид спорта. Для одних это были Свен Фишер и Анфиса Резцова, для других – Уле-Эйнар Бьорндален и Магдалена Форсберг, для третьих – Эмиль Хегле Свендсен и Магдалена Нойнер.

Для поколения тех, кому сейчас около 30, кумирами были Кайса Мякяряйнен, Мартен Фуркад, Лаура Дальмайер, Антон Шипулин, Дарья Домрачева, Симон Шемпп. Все они уже завершили свои спортивные карьеры.

Антон Шипулин Фото: Lars Baron/Bongarts/Getty Images

Да, остаются ещё люди, которые не повесили винтовку на гвоздь. Но из тех, кто по-настоящему зажигал на трассе и за её пределами, кого можно было бы назвать настоящими рок-звёздами мирового биатлона, – уже немногие.

Доротея Вирер, Симон Эдер, Лукас Хофер и братья Бё. Да и то, последние уже объявили, что даже до Олимпиады выступать не будут – уйдут весной.

Уход братьев Бё готовит всех нас к окончательной смене поколений. Да, эта волна началась ещё в 2018 году. После Олимпиады в Пхёнчхане ушли те, кто начинал карьеру ещё в поздних нулевых и расцвёл в 2010-е. Но теперь процесс смены поколений входит в свою финальную фазу.

В марте 2026 года все биатлонисты, которые феерили в 2010-х, скорее всего, объявят о завершении карьеры. Олимпиада в Милане станет для них так называемым «последним танцем».

Доротея Вирер Фото: Martin Rose/Bongarts/Getty Images

Смена поколений – естественный процесс в любом виде спорта, и биатлон здесь не исключение. Массовые уходы случаются после завершения каждого олимпийского цикла. Но, несмотря на закономерность этого процесса, каждый раз становится грустно. А в этот раз грусть доходит до наивысшей точки, потому что есть понимание, что биатлон уже не будет прежним.

Прежде мы любили тех, кто влюбил в биатлон нас. Но они уходят.

Да, приходит новое поколение, по-своему талантливое. И среди них есть герои, однако как будто бы они не способны сиять так ярко, как уходящие чемпионы.

Тарьей Бё Фото: Trond Tandberg/Getty Images

В начале 2020-х «фрешмены» не смогли в очной борьбе справиться со «старичками», хотя раньше всё было иначе. Вспомните, как юный Йоханнес Бё с ноги открыл дверь в топ мирового биатлона, как 20-летняя Лаура Дальмайер не боялась авторитетов и смело обходила опытных соперниц. Таких примеров десятки! Молодые биатлонисты буквально сразу влюбляли в себя!

А сейчас что? «Старички» вплоть до завершения карьеры занимают места на пьедестале, молодых же, кто может им противостоять, единицы. Причём навязывать борьбу новое поколение стало совсем недавно, когда возрастные чемпионы вплотную подошли к закату своей карьеры.

Биатлон уже не будет таким, как раньше, и с этим придётся смириться.

У нас есть ещё немного времени, чтобы порадоваться за спортсменов, которые за долгие годы стали нам почти родными. А потом придётся их отпустить.

На их место придут новые герои. Которые будут влюблять в себя новые поколения болельщиков. А мы, фанаты со стажем, будем вспоминать ушедших рок-звёзд и говорить, что биатлон, конечно, уже не тот.

Хотя… Выступает тут один молодой… И, кажется, в нём что-то есть…