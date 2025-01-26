Ханна Эберг неласково обошлась с Ингрид Тандреволд на последних метрах женской эстафеты. Но в борьбе за победу все средства хороши.

Стычка на Кубке мира по биатлону. Норвежку уронили на финишной прямой и лишили золота!

Франция — фаворит. Но сможет ли она победить?

Главными фаворитами гонки считались француженки, которые в этом сезоне были трижды на подступах к вершине, оставаясь то вторыми, то третьими, а на текущем этапе Кубка мира просто разносили всех в личных гонках. Однако добраться до золота в Антхольце «трёхцветным» снова не удалось.

В лидеры после первого этапа вырвалась Швеция. Сервисёры команды угадали со смазкой в снежную погоду. Скоттхейм просто убежала от всех соперниц на спуске, передав эстафету Элле Хальварссон с преимуществом в 10,4 секунды. Со второго места в гонку отправилась Лу Жанмонно.

На втором этапе Лу вышла вперёд. Но рывок оказался неудачным. Француженка использовала два дополнительных патрона и не смогла убежать от соперниц. А те её обошли благодаря хорошей стрельбе. Швеция теперь была первой, а Норвегия, которая пока стреляла идеально, – второй.

После четвёртой стрельбы ситуация вновь изменилась. Жанмонно идеально отстреляла стоя. Была точна, хотя и не столь быстра, и Элла Хальварссон. А вот норвежка Рагнхильд Фемстейневик отстрелялась из семи. Франция вырвалась вперёд, но Норвегия и Швеция проигрывали чуть более 10 секунд.

Лу Жанмонно Фото: Kevin Voigt/Getty Images

По итогам шестой стрельбы стало понятно, что в борьбу за золото между этими тремя сборными никто и не вклинится. Мишлон, Киркеэйде и Магнуссон менялись местами и отрывались ото всех остальных. Италия шла на четвёртом месте с минутным отставанием. Шансов на медали уже почти не было.

Развязка, которой никто не ждал

Свой последний круг Осеан Мишлон провела неудачно: отстала и от норвежки, и от шведки. Спасать ситуацию ринулась Жулия Симон. Честно говоря, не самый очевидный кандидат. Да, Жулия была точна в пасьюте на стойке, но иногда её нестабильность на стрельбище просто поражает.

На лёжке француженка была точна, но меткость ей не помогла. После стрельбы она отставала от лидера на 11,8 секунды, а после круга проигрывала 19,6. Лыжи у «трёхцветных» явно не катили так, как хотелось бы.

Ханна Эберг и Ингрид Тандреволд своими промахами дали сопернице шанс на стойке, но и Симон не закрыла одну мишень. Франция была обречена на бронзу, а зрители застыли в ожидании разборки норвежки и шведки.

Схватку за золото Тандерволд и Эберг оттянули почти до самого конца. И завершилось всё так, как никто из болельщиков не мог ожидать.

На последних метрах дистанции, буквально перед выходом на финишную прямую, спортсменки шли параллельными курсами, причём очень близко друг к другу. В какой-то момент Ханна ненароком вставила палку между ног сопернице. Ингрид упала и уже лишилась борьбы за первое место.

Столкновение Ханны и Ингрид на финише Фото: Кадры из трансляции

На финише Ханна Эберг извинялась и перед норвежскими болельщиками, и перед соперницей. Вроде бы Тандреволд приняла извинения. Спортсменки обнялись, но Ингрид, конечно, было обидно так упустить золото!