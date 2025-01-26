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Кубок мира по биатлону — 2024/2025, Антхольц, женская эстафета: норвежка упала на финишной прямой, и гонку выиграла Швеция

Стычка на Кубке мира по биатлону. Норвежку уронили на финишной прямой и лишили золота!
Батраз Томаев
Норвежку уронили на финишной прямой, лишив золота
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Ханна Эберг неласково обошлась с Ингрид Тандреволд на последних метрах женской эстафеты. Но в борьбе за победу все средства хороши.

Франция — фаворит. Но сможет ли она победить?

Главными фаворитами гонки считались француженки, которые в этом сезоне были трижды на подступах к вершине, оставаясь то вторыми, то третьими, а на текущем этапе Кубка мира просто разносили всех в личных гонках. Однако добраться до золота в Антхольце «трёхцветным» снова не удалось.

В лидеры после первого этапа вырвалась Швеция. Сервисёры команды угадали со смазкой в снежную погоду. Скоттхейм просто убежала от всех соперниц на спуске, передав эстафету Элле Хальварссон с преимуществом в 10,4 секунды. Со второго места в гонку отправилась Лу Жанмонно.

Жанмонно вынесла всех в личных гонках Антхольца:
Главный фаворит чемпионата мира известен? Француженка Жанмонно выносит всех подряд!
Главный фаворит чемпионата мира известен? Француженка Жанмонно выносит всех подряд!

На втором этапе Лу вышла вперёд. Но рывок оказался неудачным. Француженка использовала два дополнительных патрона и не смогла убежать от соперниц. А те её обошли благодаря хорошей стрельбе. Швеция теперь была первой, а Норвегия, которая пока стреляла идеально, – второй.

После четвёртой стрельбы ситуация вновь изменилась. Жанмонно идеально отстреляла стоя. Была точна, хотя и не столь быстра, и Элла Хальварссон. А вот норвежка Рагнхильд Фемстейневик отстрелялась из семи. Франция вырвалась вперёд, но Норвегия и Швеция проигрывали чуть более 10 секунд.

Лу Жанмонно

Лу Жанмонно

Фото: Kevin Voigt/Getty Images

По итогам шестой стрельбы стало понятно, что в борьбу за золото между этими тремя сборными никто и не вклинится. Мишлон, Киркеэйде и Магнуссон менялись местами и отрывались ото всех остальных. Италия шла на четвёртом месте с минутным отставанием. Шансов на медали уже почти не было.

Развязка, которой никто не ждал

Свой последний круг Осеан Мишлон провела неудачно: отстала и от норвежки, и от шведки. Спасать ситуацию ринулась Жулия Симон. Честно говоря, не самый очевидный кандидат. Да, Жулия была точна в пасьюте на стойке, но иногда её нестабильность на стрельбище просто поражает.

На лёжке француженка была точна, но меткость ей не помогла. После стрельбы она отставала от лидера на 11,8 секунды, а после круга проигрывала 19,6. Лыжи у «трёхцветных» явно не катили так, как хотелось бы.

А французские мужчины вчера эстафету выиграли:
Эта Норвегия сломалась, несите новую! Эстафету на Кубке мира опять выиграли французы
Эта Норвегия сломалась, несите новую! Эстафету на Кубке мира опять выиграли французы

Ханна Эберг и Ингрид Тандреволд своими промахами дали сопернице шанс на стойке, но и Симон не закрыла одну мишень. Франция была обречена на бронзу, а зрители застыли в ожидании разборки норвежки и шведки.

Схватку за золото Тандерволд и Эберг оттянули почти до самого конца. И завершилось всё так, как никто из болельщиков не мог ожидать.

На последних метрах дистанции, буквально перед выходом на финишную прямую, спортсменки шли параллельными курсами, причём очень близко друг к другу. В какой-то момент Ханна ненароком вставила палку между ног сопернице. Ингрид упала и уже лишилась борьбы за первое место.

Столкновение Ханны и Ингрид на финише

Столкновение Ханны и Ингрид на финише

Фото: Кадры из трансляции

На финише Ханна Эберг извинялась и перед норвежскими болельщиками, и перед соперницей. Вроде бы Тандреволд приняла извинения. Спортсменки обнялись, но Ингрид, конечно, было обидно так упустить золото!

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
26 января 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Швеция
2
Норвегия
3
Франция
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Новости. Биатлон
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