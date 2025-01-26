«Это вкусно». Норвежец Легрейд расцвёл после объявления братьев Бё об уходе из спорта

В Антхольце прошла последняя гонка перед чемпионатом мира – 2025. В мужском пасьюте победу одержал Стурла Холм Легрейд. Новый лидер общего зачёта финишировал с флагом, попутно указывая пальцем на свой жёлтый нагрудник.

Это новый король биатлона?

Стурле хотел помешать Джакомель

Норвежец начал пасьют под вторым номером и всю гонку вёл борьбу с двумя соперниками: соотечественником Тарьеем Бё и итальянцем Томмазо Джакомелем.

Как раз последний и навязывал норвежцам добрую часть гонки свой темп. За это он в конце поплатился двумя штрафными кругами.

А Стурла, в свою очередь, обыгрывал его в тактическом плане. По лицу первого номера тотала на первых кругах считывалось: «Я устал». Однако, по всей видимости, это была обманка. Да, будь Джакомель точнее, гонка могла сложиться иначе, но разве биатлон – это только про скорость?

Стурла Холм Легрейд на стрельбе Фото: Kevin Voigt/Getty Images

Легрейд не допустил ни одной ошибки на стрельбе, став единственным из топов, кто закрыл все 20 мишеней. На финиш он отправлялся тоже с 20-секундным преимуществом, чего было вполне достаточно для победы.

В это время позади него битву за серебро устроили всё те же Тарьей Бё и Томмазо Джакомель. Победу в дуэли одержал 36-летний норвежец, который зашёл на один штрафной круг.

Всё-таки лишние 300 метров штрафа итальянца дали о себе знать в самый важный момент гонки. Джакомель остался только третьим.

«Это вкусно»

Стурле не привыкать к победам в пасьюте. Успехов на ЧМ и КМ в этой дисциплине у него больше, чем в других – шесть триумфов из 15 возможных. Но ни один из них не случался с чистой стрельбой.

«Это вкусно. Я стрельнул 20 из 20 и немного повеселился на финише. Очень, очень хороший день. У Тарьея была победа в пятницу, а у меня – сейчас. Мы внимательно следим друг за другом», – приводит слова спортсмена NRK.

Кстати, о точности. Легрейд девять гонок подряд хотя бы раз, но ошибался на рубеже. Такой грустной серии в его карьере не было три года. Но звёзды сошлись в Италии, и неудачная серия прервалась.

Стурла Холм Легрейд на пьедестале Фото: Kevin Voigt/Getty Images

Получается, лидера общего зачёта после ухода братьев Бё отпустило? Долгое нахождение в тени Йоханнеса и Тарьея могло психологически сказываться на не менее талантливом биатлонисте. Теперь же, когда стало ясно, что лидером сборной будет не кто-либо из них, а сам Стурла, ситуация поменялась. Эти эпохальные метаморфозы ему пойдут только на пользу.

Однако это всё разговоры больше о будущем.

А на носу у лучших стреляющих лыжников – чемпионат мира в Ленцерхайде. Перед главным стартом сезона мы имеем невероятно мотивированного Стурлу Легрейда и братьёв Бё, которым нужно поставить восклицательный знак в финале их долгой истории в биатлоне. Турнир в Швейцарии будет интересным. Это ясно уже сейчас.

ЧМ откроется 12 февраля смешанной эстафетой.