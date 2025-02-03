«Обыграть норвежцев — безумие!» Фавориты с Кубка мира по биатлону провалились на ЧЕ-2025

Медали забрали совсем не те, от кого этого ждали.

Пока основные составы ведущих сборных активно готовились к чемпионату мира в Ленцерхайде, биатлонисты второго эшелона выступали на чемпионате Европы. В Валь-Мартелло, Италия, кстати, приехали и некоторые именитые спортсмены, но выступили они совсем не так, как от них ожидали.

«Это невероятно!»

У мужчин на чемпионате Европы – 2025 ожидаемо доминировала сборная Норвегии. Скандинавы забрали пять из девяти медалей в личных гонках и выиграли эстафету. Лучшим стал лидер Кубка IBU Исак Фрей. 21-летний парень взял золото в индивидуалке и серебро в пасьюте и был пятым в спринте.

«После двух промахов на первых двух огневых рубежах я подумал, что мой шанс на победу упущен. Мне повезло, что все мои товарищи по команде промахнулись по два раза или больше, а Фредрик Мюльбахер и Эмиль Нюквист допустили по одному промаху на последней стойке! Я выступал здесь в прошлом сезоне и знал, насколько сложна трасса в сочетании с очень большой высотой», – заявил Фрей после победы в индивидуалке.

Исак Фрей Фото: Christian Einecke/IMAGO/ТАСС

А вот его соотечественник Ветле Шоста Кристиансен, от которого многие ждали крутых результатов, провалился. Олимпийский чемпион завоевал лишь одно серебро в спринте, с нулём проиграв своему соотечественнику Сиверту Баккену. В индивидуалке он финишировал седьмым, а в пасьюте – 13-м.

Не сложился чемпионат Европы и у других биатлонистов с Кубка мира. Немцы Роман Рес и Давид Цобель и болгарин Владимир Илиев ни разу не заехали в топ-6 в личных гонках. Неудачно турнир провели и экс-россияне. Ни Михаил Усов, ни Дмитрий Шамаев, ни Павел Магазеев не смогли попасть в топ-15.

Но были и те, кто приятно удивил. Неожиданно высоких результатов смог добиться австриец Фредрик Мюльбахер. На ЧЕ-2025 26-летний биатлонист взял серебро в индивидуалке и бронзу в спринте. И это при том, что по ходу сезона он ни разу не попадал даже в десятку лучших на Кубке IBU!

Удивительно выступил и итальянец Патрик Браунхофер. 26-летний биатлонист выиграл пасьют, а также заехал в «цветы» в индивидуальной гонке. По ходу сезона Патрика отправляли то на Кубок мира, то на Кубок IBU, но он нигде не показывал внятных результатов.

Чемпионат Европы по биатлону – 2025

Медальный зачёт

1. Норвегия – 3 – 2 – 1.

2. Германия – 2 – 2 – 0.

3. Швеция – 1 – 1 – 2.

4. Италия – 1 – 0 – 2.

5. Латвия – 1 – 0 – 1.

6. Франция – 0 – 2 – 1.

7. Австрия – 0 – 1 – 1.

«Это невероятно! Я был полностью сосредоточен на стрельбе и, когда мои соперники начали промахиваться, воспользовался возможностью. На последней стойке я знал, что должен поразить все мишени, чтобы иметь шанс на победу. Обыграть норвежцев… Это безумие!» – ликовал Браунхофер.

«Я выдала лучшую гонку в карьере»

У женщин же сложилась более интересная ситуация. В лидерах оказались не норвежки и даже не француженки. Главная борьба развернулась между немками и шведками. Первые увезли с ЧЕ три медали, из которых две золотые (включая эстафетную), вторые – тоже три медали, но всего одно золото.

Однозначным героем турнира стала дебютантка Кубка мира Анна-Карин Хайденберг. 24-летняя шведка собрала полный комплект медалей в личных гонках: золото в спринте, серебро в пасьюте, бронза в индивидуалке. Одна Анна-Карин взяла больше наград, чем все немецкие биатлонистки!

«Я выдала, возможно, лучшую гонку в своей карьере. Знала, что, вероятно, для победы сегодня понадобится идеальная работа на стрельбище, и я это сделала. Надеюсь, эта победа увеличит мои шансы на попадание в шведскую команду в Ленцерхайде», – сказала Хейденберг после победы в спринте.

Стоит выделить и выступление на ЧЕ-2025 опытнейшей Байбы Бендики. Латвийская спортсменка стала третьей в спринте и забрала золото в пасьюте!

«Мне нравится эта трасса. Она сложная и идеально подходит моему стилю катания. Приятно подкрепить бронзовую медаль в спринте золотом в пасьюте. После сложного начала сезона я наконец-то в конкурентоспособной форме. Это вселяет в меня надежду перед чемпионатом мира в Ленцерхайде, где соревнования также проходят на большой высоте», – призналась Бендика.

Байба Бендика Фото: Sven Hoppe/ТАСС

Другие биатлонистки с Кубка мира выглядели хуже, хотя и не провалились так сильно, как мужчины. Юни Арнеклейв, Софи Шово и Тюли Томингас остались без медалей, но им удалось заехать в «цветы». А вот Йоханне Скоттхайм и Иде Лиен не повезло. Если шведка хоть раз смогла финишировать в восьмёрке лучших, то норвежка не сумела заехать даже в топ-15.