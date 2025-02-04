У России и Беларуси будет аналог чемпионата мира по биатлону! Главное о Кубке сильнейших

12 февраля в Ленцерхайде (Швейцария) стартует чемпионат мира по биатлону. Увы, россияне на турнир не поедут. Но не стоит отчаиваться, у наших ребят будет свой аналог ЧМ-2025 – Кубок сильнейших биатлонистов.

Собрали для вас всё самое важное о новых соревнованиях.

Что за Кубок сильнейших биатлонистов?

Кубок сильнейших биатлонистов – это, грубо говоря, наш аналог чемпионата мира по биатлону. На сайте СБР он включён в график Кубка Содружества, хотя по факту является обособленным турниром со своим регламентом и общим зачётом.

Вообще, Кубка сильнейших спортсменов могло и не быть. СБР и БФБ хотели просто провести в Раубичах очередной этап Кубка Содружества, но затем отказались от этой идеи. Тогда же пришла идея создать чемпионат союзного государства, где состязались бы не только биатлонисты, но и лыжники с фристайлистами. Увы, договориться о проведении совместных соревнований не вышло. Так и появился Кубок сильнейших биатлонистов.

Где и когда пройдёт Кубок сильнейших биатлонистов?

Соревнования пройдут в Раубичах (Беларусь) с 15 по 23 февраля. Эти даты выбраны не случайно. В те же числа в Ленцерхайде пройдёт чемпионат мира по биатлону.

На самом деле Кубок сильнейших биатлонистов был под угрозой срыва. До последнего было неясно, где состоится турнир. Виной всему были тёплая погода в Беларуси и отсутствие снега. Организаторы Кубка сильнейших биатлонистов всерьёз рассматривали вариант переноса соревнований в Уфу. К счастью, в Раубичах погода наладилась, подморозило, и 3 февраля было официально утверждено, что турнир пройдёт в Беларуси.

Расписание Кубка сильнейших биатлонистов

Соревнования в Раубичах пройдут с 15 по 23 февраля. За это время для биатлонистов предусмотрено два дня отдыха: 17 и 21 февраля. Программа турнира практически полностью повторяет программу ЧМ в Ленцерхайде. Единственная разница – отсутствие классических эстафет.

Запланировано, что в выходные дни гонки будут проводиться в утреннее время, а в будни – в вечернее.

Расписание Кубка сильнейших биатлонистов



15 февраля. Спринт, женщины и мужчины



16 февраля. Гонка преследования, женщины и мужчины



18 февраля. Индивидуальная гонка, женщины и мужчины



20 февраля. Одиночная смешанная эстафета



22 февраля. Смешанная эстафета



23 февраля. Масс-старт, женщины и мужчины

Кто выступит на Кубке сильнейших биатлонистов?

В состав сборной России и Беларуси может входить 32 спортсмена: по 16 женщин и мужчин. Россию на турнире представят все лидеры нашего биатлона: Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Ирина Казакевич, Виктория Сливко, Кристина Резцова, Анастасия Халили, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко.

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Сборная Беларуси состав на Кубок сильнейших биатлонистов официально не оглашала. Тем не менее очевидно, что в команду попадут Антон и Динара Смольские, Анна Сола, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов.

Сколько заплатят победителям Кубка сильнейших?

За попадание на подиум в Раубичах каждый спортсмен может получить солидные призовые. Победителю полагается 300 тысяч рублей в личных гонках и сингл-миксте, а также 600 тысяч в смешанной эстафете. Серебряный призёр получит 270 и 540 тысяч соответственно, а бронзовый призёр – 240 и 480 тысяч.

Денежные выплаты положены всем, кто заехал в топ-6 в личной гонке или сингл-миксте и в топ-3 в смешанной эстафете. По решению организаторов соревнований призовой фонд может быть увеличен.