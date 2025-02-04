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Французский биатлонист Мартен Фуркад отказался возглавить оргкомитет Олимпиады-2030 во Франции из-за политических разногласий

«Слишком много разногласий». Почему Мартен Фуркад отказался рулить Олимпиадой-2030?
Батраз Томаев
Мартен Фуркад
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А ведь его кандидатуру одобрил даже Эммануэль Макрон!

Будучи ещё выступающим на высочайшем уровне биатлонистом, Мартен Фуркад запомнился своим непростым характером и прямолинейностью. Как оказалось, эти черты присущи ему не только на лыжне, но и после завершения карьеры. Теперь он показал зубы и в большой политике.

Он принял трудное решение

Бывший биатлонист сообщил, что вышел из борьбы за пост главы оргкомитета зимних Игр 2030 года.

Всему виной разногласия с региональным правительством во Французских Альпах, а именно – с его бывшим руководителем Лораном Вокье.

Мартен не готов поступиться собственными убеждениями. Одним из камней преткновения стала политика чиновников на местах относительно экологического вопроса при проведении старта четырёхлетия.

Мартен Фуркад и Лоран Вокье

Мартен Фуркад и Лоран Вокье

Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

«Я присоединился к проекту «Альпы-2030», будучи убеждённым, что Франция – страна, наиболее подготовленная к решению колоссальных задач, стоящих перед зимними видами спорта и, в более широком смысле, перед нашими горными регионами.

Однако существует слишком много разногласий, чтобы можно было спокойно рассматривать эту миссию. Способ управления, видение, территориальная привязка: нам не удалось прийти к согласию по этим основополагающим вопросам. Мои амбиции в отношении этих Игр ясны: они должны соответствовать времени, в полной мере учитывать экологические проблемы и экономические реалии нашей страны.

Это видение не разделяют все заинтересованные стороны в этом вопросе, и я сожалею об этом. Я не могу заставить себя пожертвовать своими убеждениями. В этих условиях я принял трудное решение выйти из дискуссий вокруг президентства», – приводит слова Фуркада L'Equipe.

Даже после завершения карьеры Фуркад сумел стать олимпийским чемпионом:
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А Макрон в него так верил…

Фуркад-младший планировал, что оргкомитет домашней Олимпиады будет располагаться в горах, а не в одном из крупных французских городов — Лионе. Возможными местами базирования оргкомитета могли стать Гренобль или Альбервиль. Так экологическая повестка вышла на первый план вместе с экономическими реалиями Франции.

Кандидатура Мартена Фуркада получила негласное одобрение спортсменов и общественности. Её даже поддержал президент Эммануэль Макрон.

Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

Фото: Arturo Holmes/Getty Images

«Я понимаю, что Мартен Фуркад может стать горным Тони Эстанге (глава оргкомитета Олимпиады-2024. – Прим. «Чемпионата»), и это было бы здорово», — говорил тогда глава Франции.

Руководителя оргкомитета должны выбрать 18 февраля 2025 года. У французских властей есть ещё два кандидата: бывший биатлонист чемпион Ванкувера-2010 Венсан Же и фристайлистка Мари Мартино, которая дважды становилась второй на Олимпиаде.

Большая политика всё же выжала максималиста Фуркада из игры. Но отойдёт ли он совсем от дел домашних «белых» Игр? Покажет время.

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