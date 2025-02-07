Последний танец Йоханнеса Бё. Что нужно знать о чемпионате мира по биатлону — 2025

12 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Турнир обещает быть особенным хотя бы потому, что станет последним для титулованных норвежцев – Йоханнеса Бё и его брата Тарьея. Действующий обладатель Кубка мира предпримет последнюю попытку побить рекорд самого Уле-Эйнара Бьорндалена. Интриг – хоть отбавляй!

Собрали для вас всё, что нужно знать о главном турнире сезона.

Где и когда пройдёт чемпионат мира – 2025

Чемпионат мира – 2025 пройдёт с 12 по 23 февраля в Ленцерхайде, Швейцария. За полторы недели соревнований для биатлонистов предусмотрено три дня отдыха: 13, 17 и 21 февраля.

ЧМ пройдёт в Ленцерхайде впервые в истории. До этого Швейцария принимала турнир лишь однажды – в 1985 году в Эгг-ам-Этцель проходили состязания женщин и юниоров.

Расписание чемпионата мира – 2025

В программу соревнований включены 12 гонок: восемь личных и четыре командных. Откроет ЧМ смешанная эстафета, а завершат – масс-старты. В будни гонки запланированы на вечернее время, а в выходные – на день.

Расписание чемпионата мира по биатлону – 2025

12 февраля – смешанная эстафета;

14 февраля – спринт, женщины;

15 февраля – спринт, мужчины;

16 февраля – гонки преследования, мужчины и женщины;

18 февраля – индивидуальная гонка, женщины;

19 февраля – индивидуальная гонка, мужчины;

20 февраля – сингл-микст;

22 февраля – эстафеты, мужчины и женщины;

23 февраля – масс-старты, мужчины и женщины.

Россиян ещё не вернули на чемпионат мира?

Международный союз биатлонистов придерживается крайне жёсткой позиции по поводу допуска россиян на международные старты. В организации исключили возвращение наших биатлонистов до окончания СВО. Поэтому, к сожалению, на чемпионате мира в Ленцерхайде мы россиян не увидим.

Последний раз сборная России участвовала на ЧМ в 2021 году. В Поклюке наши биатлонисты выступали в нейтральном статусе под флагом СБР. Тогда россияне выиграли только одну медаль – бронзу в мужской эстафете (Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов).

Фавориты чемпионата мира по биатлону – 2025

Удивительно, но, похоже, главным фаворитом ЧМ в Ленцерхайде будет не Норвегия, а Франция! У «трёхцветных» прямо сейчас почти вся сборная входит в топ-10 Кубка мира — как у мужчин, так и у женщин. Более того, Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Лу Жанмонно, Жулия Симон, Жанна Ришар входят в топ-5 общих зачётов. Очевидно, что с такой сильной командой у Франции огромные шансы на медали и в личных гонках, и в эстафетах.

У сборной Норвегии, доминировавшей в последние годы, прямо сейчас дела обстоят чуть хуже. Если раньше скандинавы оккупировали топ-5 тотала, то теперь там «лишь» три человека: Йоханнес и Тарьей Бё и Стурла Легрейд.

Тарьей и Йоханнес Бё Фото: Alex Grimm/Getty Images

Но за этой тройкой все будут следить очень пристально. Для братьев чемпионат мира – «последний танец», а значит, они попробуют выдать максимум. Более того, Йоханнес продолжает гнаться за рекордом Уле-Эйнара Бьорндалена. Чтобы стать лучшим в истории чемпионатов мира Бё нужно выиграть всего одну гонку. А Стурле на фоне ухода братьев нужно доказать свою состоятельность в качестве лидера сборной Норвегии.

Интересно будет также посмотреть за лидером Кубка мира среди женщин Франциской Пройс. В Ленцерхайде немка постарается взять своё первое личное золото на чемпионатах мира. До этого Франциска побеждала лишь в эстафете на ЧМ-2015. Пройс точно по силам стать чемпионкой мира, ведь сейчас биатлонистка находится в лучшей форме в своей карьере.

Где смотреть чемпионат мира – 2025?

На федеральных каналах трансляций гонок чемпионата мира не запланировано, но российские болельщики смогут легально посмотреть на лучших биатлонистов мира по подписке на платформе Okko.

«Чемпионат» будет максимально активно освещать турнир в Ленцерхайде. Мы проведём онлайн-трансляцию всех гонок чемпионата мира – 2025 и расскажем вам обо всех важных событиях, происходящих на трассе и за её пределами.