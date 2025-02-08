У мужчин за золото будут сражаться французы и норвежцы. У девушек — француженки и немки.

Все звёзды в деле! Кто вошёл в состав сильнейших сборных на ЧМ-2025 по биатлону

12 февраля в швейцарских Альпах стартует чемпионат мира по биатлону – 2025. Все составы команд укомплектованы, все лидеры сезона готовы, а многие – уже на пути в Ленцерхайде. Самое время разобраться, какая из сборных сильнее и имеет наибольшие шансы на успех.

Норвегия и Франция — главные фавориты

В мужском биатлоне главными фаворитами являются норвежцы. Они традиционно объявили состав первыми.

Состав у скандинавов расширенный – сразу шесть человек. Всё из-за того, что в топ-15 тотала Кубка мира входят сразу пять биатлонистов из Норвегии, а шестое место досталось чемпиону прошлогоднего турнира. Именно норвежцы могут зацепить большое количество наград в личных гонках. Ждём побед от братьев Бё, для которых этот ЧМ станет последним в карьере.

Состав мужской сборной Норвегии: Йоханнес Бё, Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Вебьёрн Сёрум, Эндре Стрёмсхейм и Мартин Улдаль. В качестве запасного на ЧМ был взят Ветле Шоста Кристиансен.

Мужская сборная Норвегии Фото: Kevin Voigt/Getty Images

Главными соперниками норвежцев являются французы. Они выиграли все четыре эстафеты на КМ в этом сезоне и практически в каждой личной гонке боролись за попадание на подиум. Очевидного лидера у Франции нет, но о намерении выиграть личное золото турнира уже заявили Кентен Фийон Майе и Эрик Перро. Ну а в том, что «трёхцветные» будут неоспоримыми фаворитами на победу в эстафете, сомневаться не приходиться.

Состав мужской сборной Франции: Эмильен Жаклен, Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Антонен Гигонна, Фабьен Клод и Эмильен Клод.

Швеция и Германия — на втором плане

Гораздо меньше шансов собрать медали в личных дисциплинах у сборной Швеции. В топ-10 тотала там только один из шведов – Себастиан Самуэльссон (шестое место). Но шведы в сезоне-2024/2025 неизменно оказывались на пьедестале в мужской эстафете. Это говорит об их стабильности. Ну а к главному старту они подводиться умеют – это всем известно.

Состав мужской сборной Швеции: Себастиан Самуэльссон, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Виктор Брандт и Эмиль Нюквист.

Мужская сборная Швеции Фото: Kevin Voigt/Getty Images

Немецкие стреляющие лыжники в этом сезоне скромны в плане результатов. В их активе только три медали с гонок КМ (0 – 1 – 2). По одному разу на пьедестал заезжали Данило Ритмюллер и Филипп Наврат, поэтому победа любого из них станет неожиданностью. Слабое звено Германии – стрельба. Интересно, смогли ли в бундестим минимизировать риски провала?

Состав мужской сборной Германии: Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат, Данило Ритмюллер и Юстус Штрелов.

Обращает на себя внимание и сборная Италии, где роль лидера на себя взвалил 24-летний Томмазо Джакомель. К началу чемпионата мира итальянец знатно разогнался и даже добыл первое личное золото Кубка мира в карьере. Кажется, ему по силам тягаться с лидерами в спринте и навязывать собственные правила игры. Томмазо – новый чемпион мира?

Состав мужской сборной Италии: Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Дидье Биона, Элия Дзени и Даниэле Каппеллари.

Французские девушки к битве готовы!

В женском биатлоне, как и в последние пару лет, главными соискательницами золота станут француженки. Вести к триумфу их будет самая стабильная и надёжная – Лу Жанмонно. То, что они будут бороться за победу в каждой из гонок, сомнений нет никаких. Кстати, возможно, очередной золотой турнир случится для Жулии Симон, которая умеет подводиться к ЧМ.

Состав женской сборной Франции: Лу Жанмонно, Жулия Симон, Жанна Ришар, Жюстин Бреза-Буше и Осеан Мишлон.

Жулия Симон Фото: Kevin Voigt/Getty Images

Женская биатлонная команда Германии в этом году имеет куда больше шансов завоевать золото ЧМ, чем в прошлом: в Нове-Место они остались только с серебром и бронзой. Сейчас, помимо лидера общего зачёта Франциски Пройс, в обойме бундестим ещё и молодая Селина Гротиан, которая уже одержала важную личную победу в Анси. На этот раз немки без Ванессы Фойгт, у которой проблемы со здоровьем, но ей на замену пришла Йоханна Пуфф – восходящая звезда, блеснувшая на ЧЕ-2025.

Состав женской сборной Германии: Франциска Пройс, Селина Гротиан, София Шнайдер, Юлия Таннхаймер и Йоханна Пуфф.

Норвежкам нужно удивлять

Женская сборная Швеции почти провалила ЧМ-2024, завоевав всего лишь одно серебро. На этот раз наград должно быть хотя бы вдвое больше. Лидер команды Эльвира Эберг то и дело заезжает на подиумы на Кубке мира, а в эстафетах шведки дважды стали первыми. При удачном стечении обстоятельств за медаль может побороться и Элла Хальварссон.

Состав женской сборной Швеции: Эльвира Эберг, Ханна Эберг, Анна Магнуссон, Элла Хальварссон, Юханна Скоттхейм и Анна-Карин Хейденберг.

Эльвира Эберг Фото: Kevin Voigt/Getty Images

Норвежские биатлонистки в сезоне-2024/2025 несколько раз заезжали на подиум в личных и командных гонках, но поставить их в один ряд с француженками и немками сейчас нельзя. Лидер сборной Ингрид Тандреволд, пожалуй, больше остальных претендует на медали, однако и здесь не обойдётся без сюрпризов. Норвегию пока продолжает лихорадить.

Состав женской сборной Норвегии: Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марен Киркеэйде, Каролин Оффигстад Кноттен, Ида Льен и Рагнхильд Фемстейневик.

Другие сборные своей мощью и стабильностью не выделяются. Но во многих командах есть по одной-две биатлонистки, которые будут на слуху.

Без Лизы Виттоцци осиротела сборная Италии. Да, есть Доротея Вирер, которая по-прежнему вполне боеспособна, однако на этом список соискательниц медалей у «Скуадра адзурра» и заканчивается.

Наверняка напомнит о себе и финка Суви Минккинен. Не будем списывать со счетов и хозяйку трассы – швейцарскую спортсменку Лену Хекки.