В этот раз дело не в русских. А в норвежцах!

Самуэльссон опять дерзит. Что возмутило шведа перед ЧМ по биатлону — 2025?

Совсем скоро стартует главный биатлонный турнир в этом сезоне. И вокруг чемпионата мира – 2025, который пройдёт в Ленцерхайде (Швейцария), уже появился ажиотаж. Во многом благодаря самим спортсменам.

Из Швеции снова вещает самый дерзкий голос мирового биатлона.

Правило нужно поменять!

Швед Себастиан Самуэльссон, известный тем, что всегда говорит то, что думает, остался недоволен тем, что сборная Норвегии на ЧМ получила квоту в шесть человек, тогда как у большинства команд четыре или пять мест.

«Немного странно, что у норвежцев шесть квот. Это не является несправедливостью, потому что они очень хороши, просто это правило следует пересмотреть. Надо поговорить об этом с IBU», – заявил Самуэльссон.

Стурла Легрейд, Йоханнес Бё и Себастиан Самуэльссон Фото: Hendrik Schmidt/Getty Images

Шведа взволновало правило Международного союза биатлонистов (IBU), согласно которому, если у страны в топ-15 общего зачёта больше четырёх спортсменов, она имеет право на расширенную заявку из пяти человек. А если в стане команды ещё есть и действующий чемпион мира, то квота увеличивается до шести.

Согласно правилам, сборная Норвегии привезёт в Ленцерхайде Стурлу Холм Легрейда (лидер тотала), Йоханнеса Бё (второе место), Тарьея Бё (пятое место), Вебьёрна Сёрума (седьмое место), Мартина Ульдаля (12-е место) и Эндре Стрёмсхейма (14-е место). А запасным будет Ветле Шоста Кристиансен.

Самуэльссон получил ответ

Удивительно, но IBU готов обсуждать этот вопрос.

«Если Себастиан считает, что квот слишком много, это нормально. Мы всегда готовы обсудить правила. Как глава комитета спортсменов он может в любое время вносить предложения», – сказал менеджер по коммуникациям организации Кристиан Винклер.

Норвежские биатлонисты тоже ответили извечному сопернику. Эндре Стрёмсхейм, ворвавшийся в топ-15 в последний момент и обеспечивший подопечным Зигфрида Мазе расширенную квоту, в выражениях не стеснялся.

«Думаю, что каждый в спорте высших достижений хочет выступать на как можно более высоком уровне. Если Себ боится конкуренции, это его проблема», – сказал биатлонист в интервью NRK.

Эндре Стрёмсхейм Фото: Christian Bruna/Getty Images

А вот Бё-старший предложил Самуэльссону неприятную сделку.

«Вероятно, мы могли бы взять 10 или 12 норвежцев, но ему придётся вместо этого терпеть шестерых. Если он собирается изменить это и уменьшить число норвежцев до пяти, то состав шведов должен быть сокращён до двух», – отметил трёхкратный олимпийский чемпион.

Не поддержали критику Самуэльссона и коллеги по цеху из Италии и Франции. Один из них – француз Эрик Перро, который идёт третьим в общем зачёте.

«Это просто здорово. Норвежцы очень хороши. Они все сильные, так что здорово видеть, что у них так много людей», – сказал Перро.

IBU, тут что-то не стыкуется!

Но в замечании Себастиана Самуэльссона есть доля правды.

Правило является нечестным по отношению к остальным, ведь не у всех стран есть возможность создать такую боеспособную команду.

А ещё оно не стыкуется с желанием IBU расширить географию биатлона. В текущей ситуации мы рискуем вновь увидеть четыре-пять представителей сборной Норвегии в топ-10 на финише. Да, в последний год норвежцев на пьедестале чуть меньше, чем раньше, да и братья Бё скоро уйдут из биатлона, но всё же – нашему виду спорта нужно больше разнообразия.

Сборная Норвегии Фото: Kevin Voigt/Getty Images

IBU нужно подумать не только над этим моментом.

Раз у команд есть возможность получения расширенной квоты на ЧМ-2025 в связи с высокими результатами на Кубке мира, то должно работать и обратное правило: очки, заработанные на главном старте сезона, должны идти в зачёт тотала. В последние годы, напомним, это правило было отменено. Наверное, тогда Жулия Симон смогла бы завоевать второй «БХГ» в карьере.

Ну, а пока правила игры остаются прежними, остаётся ждать старта чемпионата мира – 2025. Первая гонка пройдёт уже 12 февраля.