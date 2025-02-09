Норвегия и Франция — главные фавориты ЧМ-2025. Но кто из них выиграет медальный зачёт?

Уже 12 февраля в Ленцерхайде (Швейцария) стартует чемпионат мира по биатлону – 2025. Очевидно, что главная борьба на турнире развернётся между двумя спортивными державами: Норвегией и Францией. Скандинавы доминировали в биатлоне последние пять лет, но дерзкие «трёхцветные» уж слишком хороши в этом сезоне. Кто же займёт первое место?

Норвегия: мощь и катастрофа

ЧМ в Ленцерхайде станет крайне важным турниром для всей сборной Норвегии, но особенно – для её лидеров, братьев Бё и Стурлы Легрейда. Для Йоханнеса и Тарьея это «последний танец», ведь больше шанса проявить себя у них уже не будет. Однако если для Бё-старшего турнир в Ленцерхайде лишь возможность напоследок тряхнуть стариной, то для Бё-младшего это погоня за великими рекордами Мартена Фуркада и Уле-Эйнара Бьорндалена. Очевидно, что братья постараются выдать свой максимум на заключительном ЧМ в карьере. Крайне важными гонками для них будут эстафеты, спринты и пасьюты, ведь именно там у них больше шансов взять медали.

Что же касается Легрейда, у него наконец-то появилась возможность закрепиться в статусе лидера сборной. Всю свою карьеру Стурла оставался в тени блистательного младшего Бё. Сейчас же многое меняется: Йоханнес чуть сбавил обороты, а Легрейд, наоборот, набрал свою лучшую форму. Неудивительно, что Стурле удалось даже вырвать у своего партнёра по команде лидерство в тотале Кубка мира! «Вечно второй» биатлонист находится на пике, так что ему по силам брать медали буквально в каждой гонке.

Зацепиться за награды у норвежцев также могут и молодые ребята: Вебьёрн Сёрум, Мартин Улдаль, Эндре Стрёмсхейм. Но их восхождение на подиум скорее будет приятной неожиданностью. Их главная задача – выявить четвёртого, который поможет братьям Бё и Легрейду в эстафете.

Стурла Легрейд Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Вроде бы всё звучит здорово. Однако в этом сезоне у скандинавов небольшой кризис. Число норвежцев в топ-5 Кубка мира сократилось с пяти до трёх.

Конечно, это звучит забавно, ведь то, что для Норвегии – кризис, для любой другой команды – мечта. Но на фоне прошлых результатов такой спад не может не вызывать тревогу. Норвежцы с Олимпиады-2022 занимали три верхние строчки общего зачёта Кубка мира у мужчин. Более того, Норвегия выигрывала медальный зачёт ЧМ пять лет подряд: с 2019 по 2023 год.

К тому же если у норвежских мужчин в целом всё в порядке, то у женщин – катастрофа. После ухода Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд женскую команду тянула Ингрид Тандреволд. Вот только в этом сезоне у Ингрид обострились проблемы с сердцем, из-за чего она пропустила часть гонок и не может набрать форму. Как итог – в топ-10 тотала Кубка мира лишь одна норвежка. 21-летняя Марен Ельмесет Киркеэйде замыкает десятку лучших.

С ЧМ-2024 Норвегия увезла 12 медалей (4 – 5 – 3). И все они были добыты либо мужчинами, либо смешанными командами. В этом году солировать снова будут мужчины, но медалей может быть немного меньше.

Франция: сила и стабильность

Главное преимущество французов над норвежцами – стабильно сильные мужская и женская сборные. В топ-5 Кубка мира у мужчин два представителя Франции, у женщин – три. При этом в команде нет явных лидеров и аутсайдеров, как у норвежцев. Из десятки основы сборной лишь один человек не попадает в топ-10 тотала! Это ли не признак стабильности?

При этом у французов в последние годы дела шли не очень. «Трёхцветные» хоть и занимали второе место в медальном зачёте ЧМ, но сильно уступали норвежцам. Переломным стал прошлый год. Взлетели результаты у женщин, подтянулись мужчины, и Франция прервала пятилетнюю гегемонию Норвегии, выиграв общий зачёт ЧМ-2024. «Трёхцветные» обошли скандинавов и по количеству медалей (13 против 12) и по количеству побед (6 против 4).

В этом сезоне французы разошлись ещё больше. У мужчин блистают Эрик Перро и Эмильен Жаклен. Они идут в тотале КМ на третьем и четвёртом местах. Парни неоднократно попадали на подиум по ходу сезона, но у обоих одинаковая проблема – отсутствие личной стабильности. В конкретной гонке Эрик и Эмильен могут одержать победу, а в следующей – не попасть в топ-10. Это может помещать обоим на ЧМ. При хороших раскладах они могут забрать все золотые награды, однако могут и остаться без побед. Наибольшие шансы у Эрика и Эмильена в спринтах, пасьютах и масс-стартах.

Эрик Перро Фото: Alex Grimm/Getty Images

Что касается Кентена Фийона Майе, то опытному биатлонисту вряд ли светят медали в личных гонках на ЧМ-2025. Тнм не менее обладатель «БХГ» будет незаменимым бойцом в эстафетах, где французы теперь считаются фаворитами. «Трёхцветные» не только прервали впечатляющую серию Норвегии из 12 побед, но теперь вообще не позволяют норвежцам победить!

У женской сборной Франции ещё более мощный состав. В помощь сильнейшим Жулии Симон и Жюстин Бреза-Буше расцвели молодые звёзды: Лу Жанмонно, Ришар Жанн и Осеан Мишлон. Такая высокая конкуренция в команде идёт на пользу сборной Франции – почти всегда кто-то из «трёхцветных» оказывается на подиуме. Если гонка не задалась у одной биатлонистки, её прикроет другая. Как итог – вся пятёрка француженок расположилась в топ-10 общего зачёта Кубка мира.

Лу Жанмонно Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Такой боеспособный состав явно будет бороться за медали в каждой гонке. Наибольшие надежды болельщики возлагают на Жанмонно и Симон, которые идут на втором и четвёртом местах тотала КМ. У Лу больше шансов на награды в спринте, пасьюте и индивидуалке, а у Симон – в пасьютах и масс-стартах. Жанн и Мишлон в теории тоже могут зацепиться за медали, но обе ещё не имеют такого большого опыта на ЧМ, как другие француженки.

Получается, что фаворитом в битве за лидерство в медальном зачёте по итогам ЧМ-2025 является Франция. В отличие от соперников из Скандинавии, «трёхцветные» могут собирать щедрый медальный урожай как в женских, так и в мужских гонках. Впрочем, биатлон хорош своей непредсказуемостью, и только сами гонки расставят сильнейшие команды по своим местам.

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