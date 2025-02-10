Тёмные лошадки ЧМ по биатлону: преемница Нойнер и восходящая норвежская звезда Норвегии

Уже 12 февраля стартует главный биатлонный турнир 2025 года – чемпионат мира. Фавориты хорошо известны – это французские и норвежские, а также шведские и немецкие биатлонисты. Но есть и тёмные лошадки. Мы же помним, что в биатлоне неожиданности случаются очень часто.

Попробуем эти неожиданности предсказать.

Сенсация из Норвегии

В Ленцерхайде в роли тёмной лошадки будет Мартин Улдаль. 23-летний норвежец в этом сезоне одержал сенсационную победу на Кубке мира, выиграв спринт в Анси. Потом, в Антхольце, ему удалось дважды стать четвёртым в спринте и пасьюте.

Мартин Улдаль Фото: Kevin Voigt/Getty Images

Для Улдаля этот чемпионат мира носит статус дебютного. Молодой да удалой вполне может обставить маститых братьев Бё. Такое развитие событий никто исключать не собирается, но для победы ему нужна и изрядная доля удачи. Возможно, в этот момент провалятся многие лидеры.

Норвежец может совершить прорыв в спринте и контактных гонках.

США удивят и в биатлоне?

Не стоит списывать со счетов и американца Кэмпбелла Райта.

Это один из самых молодых биатлонистов КМ, и сейчас он занимает 18-е место в общем зачёте. В это сезоне Кэмпбелл стал четвёртым в спринте Контиолахти, а на прошлогоднем ЧМ в Чехии американец подбирался к десятке сильнейших.

Кэмпбелл Райт Фото: Kevin Voigt/Getty Images

Возможно, его звёздный час случится как раз в Швейцарии. Для этого нужно не только везение, но и хорошая стрельба. С этим у Райта периодически возникают трудности.

Братья из Франции могут пошуметь!

Во французской дружине, как и в норвежской, соискателей медалей хватает. Однако у «трёхцветных» тоже припасены резервы, способные удивить.

Первый из них – Фабьен Клод. В этом сезоне француз дважды заехал в призы в личных гонках, и причём оба раза это случилось в спринте. В 30 лет считаться андердогом – такое себе удовольствие, но успеху, как и любви, все возрасты покорны!

Фабьен Клод Фото: Kevin Voigt/Getty Images

Вместе с Фабьеном почётным теневым претендентом на награды может считаться и его брат Эмильен. В 25 лет француз выиграл первую награду на КМ, став вторым в индивидуалке Рупольдинга. Он был близок к завершению карьеры, а сейчас вполне может зацепить медаль в биатлонной классике.

Хозяева, вы тут?

Не надо забывать и про сборную Швейцарии. Лучший из этой команды – Никлас Хартвег – идёт 16-м в тотале и был четвёртым в индивидуалке Рупольдинге. Теперь он может удивить мир на аналогичной дистанции, но уже в знакомых ему местах.

Никлас Хартвег Фото: Franz Kirchmayr/Getty Images

Швейцарцы бывают вполне боеспособны и в мужской эстафете. На этапе в Антхольце квартет, состоящий из Штальдера, Буркхальтера, Финелло и Хартвега, финишировал на пятой позиции. Трибуны их будут гнать вперёд.

Удивит ли преемница Нойнер?

У женщин тёмной лошадкой является Селина Гротиан. Её, конечно, многие уже называют будущей Магдаленой Нойнер, но тягаться на равных с Пройс и Жанмонно на чемпионате мира в каждой гонке она не сможет.

Селина Гротиан Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

В отдельных гонках же успех возможен. 20-летняя немка выиграла масс-старт в Анси и в спринте Антхольца стала второй. К слову, опыт выступления на ЧМ у неё уже есть – год назад Селина была четвёртой в индивидуальной гонке. Тогда она тоже удивила всех. К Олимпиаде Гротиан явно нужно повышать ставки и перевоплощаться в неоспоримого фаворита.

На неё возлагает надежды Бьорндален!

Есть и Марен Киркеэйде – восходящая звезда сборной Норвегии. И так считает сам Уле-Эйнар Бьорндален.

21-летняя норвежка проводит первый полноценный сезон на КМ и сейчас занимает 10-е место в общем зачёте. Прорывным для неё стал этап в Оберхофе. Там Марен трижды попала на подиум: удивила в спринте и гонке преследования, а также оказалась хорошим финишёром в эстафете, по итогам которой заняла заслуженное третье место вместе с подругами.

Марен Киркеэйде Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Впрочем, в Ленцерхайде любая награда от Киркеэйде будет сенсационной, ведь норвежских биатлонисток сейчас трудно назвать фаворитами. У них сложные времена.

Время Лампич пришло?

Самая быстрая биатлонистка мира в последние годы – бывшая лыжница Анамария Лампич. Но ей пока неподвластно стрельбище и всё, что с ним связано. 62% – катастрофический показатель точности.

Но Лампич уже добилась успеха в спринте Анси. Там словенская биатлонистка стала третьей, допустив две ошибки. Так что списывать со счетов её мы не станем. Трудолюбие и вера в успех должны быть вознаграждены.

Анамария Лампич Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Среди биатлонисток, которые также способны поразить зрителей по всему миру, есть и шведка Элла Хальварссон, француженка Пола Боте и даже бельгийка Лотте Ли. Ну, а почему бы и нет? В момент, когда градус напряжения достигает апогея, может родиться сенсация.