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Чемпионат мира по биатлону — 2025: сложный тест на знание истории чемпионатов мира, вопросы про биатлон, сборные России и Норвегии

Вы готовы к чемпионату мира по биатлону? Проверьте себя в тесте для настоящих знатоков!
Татьяна Постникова
Чемпионат мира по биатлону — 2025
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10 непростых вопросов для тех, кто разбирается в биатлоне.

12 февраля в Ленцерхайде (Швейцария) стартует чемпионат мира по биатлону. Этот турнир станет 58-м по счёту. Позади колоссальная история!

Всё самое главное о ЧМ-2025 по биатлону в одном месте:
Последний танец Йоханнеса Бё. Что нужно знать о чемпионате мира по биатлону — 2025
Последний танец Йоханнеса Бё. Что нужно знать о чемпионате мира по биатлону — 2025

В преддверии ЧМ-2025 мы решили проверить, насколько глубоко наши читатели погружены в историю одного из главных биатлонных состязаний. В тесте мы собрали как несложные вопросы, так и задачки для настоящих биатлонных гиков. Сможете ли вы ответить на 10 из 10?

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Новости. Биатлон
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