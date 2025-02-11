Вы готовы к чемпионату мира по биатлону? Проверьте себя в тесте для настоящих знатоков!
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10 непростых вопросов для тех, кто разбирается в биатлоне.
12 февраля в Ленцерхайде (Швейцария) стартует чемпионат мира по биатлону. Этот турнир станет 58-м по счёту. Позади колоссальная история!
Всё самое главное о ЧМ-2025 по биатлону в одном месте:
В преддверии ЧМ-2025 мы решили проверить, насколько глубоко наши читатели погружены в историю одного из главных биатлонных состязаний. В тесте мы собрали как несложные вопросы, так и задачки для настоящих биатлонных гиков. Сможете ли вы ответить на 10 из 10?
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