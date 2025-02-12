Шоу начинается! В Ленцерхайде уже всё готово к первой гонке ЧМ по биатлону — 2025. LIVE

Сегодня, 12 февраля, в Ленцерхайде, Швейцария, стартует чемпионат мира по биатлону – 2025. В рамках первого соревновательного дня будут разыграны медали в смешанной эстафете 4х6 км. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами. Старт запланирован на 16:30 мск.
Борьба за первое золото ЧМ будет нешуточной. И это вовсе не игра слов. Смотрите, какие составы!
Сборную Норвегии будут представлять Ингрид Тандреволд, Марен Киркеэйде, Стурла Легрейд и Йоханнес Бё. Французская команда выступит в составе с Жулией Симон, Лу Жанмонно, Эриком Перро и Эмильеном Жакленом. А Швеция выставила на гонку Анну Магнуссон, Ханну Эберг, Мартина Понсилуому и Себастиана Самуэльссона. Также в порядке итальянцы, швейцарцы, немцы и австрийцы. От них сегодня ждём сюрпризов.
Особое внимание приковано к Йоханнесу Бё. Норвежец сегодня может превзойти Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству золотых медалей чемпионатов мира. Для этого ему нужно выиграть всего одну гонку, что может случиться уже в смешанной эстафете. У обоих по 20 побед. Сможет ли?
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Не всем удалось провести время перед чемпионатом мира хорошо и поймать дзен. Среди тех, кто недоволен — Себастиан Самуэльссон.
Лидер сборной Швеции оказался согласен с тем, что Норвегия получила право на расширенную заявку от IBU. Они привезли в Швейцарию самый большой состав среди остальных команд из-за результатов в тотале. Мы разобрались в том, что говорит Себа, и прав ли он в своей критике?
В Ленцерхайде разыграют 12 комплектов наград. Конечно, наибольшие шансы забраться на пьедестал почёта имеют признанные фавориты сезона. Однако нередко бывало, что именно на чемпионате мира случалась какая-нибудь неожиданность и сенсацию творила «тёмная лошадка».
Мы решили предсказать имена тех, кто может удивить мир на этот раз.
Ленцерхайде принимает турнир такого уровня впервые. До этого здесь проходили соревнования по горнолыжному спорту и только в 2023 году появился международный биатлон. Вот короткая справка о месте проведения ЧМ:
Ленцерхайде, Швейцария
Фото: Getty Images
Топовые сборные привезли в Швейцарию сильнейшие составы. Норвежцам, как всегда, пришлось выбирать худших из лучших. За бортом остался опытный Йоханнес Дале-Шевдал, а на скамейке запасных сидит Ветле Шоста Кристиансен.
Кстати, здесь будет бежать и довольно экзотическая команда по меркам биатлона — Великобритании. В смешанной эстафете они побегут 24-ми. Интересно, смогут ли они вообще финишировать?
Всем привет! Мы начинаем наш первый LIVE с чемпионата мира по биатлону — 2025.
Сегодня в 🇨🇭швейцарских Альпах, А конкретнее в Ленцерхайде, пройдёт смешанная эстафета. Старт возьмут девушки, финишировать же придётся мужчинам. Всего на гонку заявлено 24 команды.