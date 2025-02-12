Шоу начинается! В Ленцерхайде уже всё готово к первой гонке ЧМ по биатлону — 2025. LIVE

Сегодня, 12 февраля, в Ленцерхайде, Швейцария, стартует чемпионат мира по биатлону – 2025. В рамках первого соревновательного дня будут разыграны медали в смешанной эстафете 4х6 км. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами. Старт запланирован на 16:30 мск.

Борьба за первое золото ЧМ будет нешуточной. И это вовсе не игра слов. Смотрите, какие составы!

Сборную Норвегии будут представлять Ингрид Тандреволд, Марен Киркеэйде, Стурла Легрейд и Йоханнес Бё. Французская команда выступит в составе с Жулией Симон, Лу Жанмонно, Эриком Перро и Эмильеном Жакленом. А Швеция выставила на гонку Анну Магнуссон, Ханну Эберг, Мартина Понсилуому и Себастиана Самуэльссона. Также в порядке итальянцы, швейцарцы, немцы и австрийцы. От них сегодня ждём сюрпризов.

Особое внимание приковано к Йоханнесу Бё. Норвежец сегодня может превзойти Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству золотых медалей чемпионатов мира. Для этого ему нужно выиграть всего одну гонку, что может случиться уже в смешанной эстафете. У обоих по 20 побед. Сможет ли?

Вы можете настроить удобный параметр автообновления с помощью кнопки под стрелкой