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Смешанная 4 x 6 км Эстафета
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Начало прямой трансляции
16:30 Мск
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Биатлон, чемпионат мира — 2025: смешанная эстафета (мужчины, женщины), онлайн-трансляция 12 февраля 2025

Шоу начинается! В Ленцерхайде уже всё готово к первой гонке ЧМ по биатлону — 2025. LIVE
Батраз Томаев
ЧМ по биатлону – 2025
Комментарии
Главный биатлонный турнир года открывает смешанная эстафета.

Сегодня, 12 февраля, в Ленцерхайде, Швейцария, стартует чемпионат мира по биатлону – 2025. В рамках первого соревновательного дня будут разыграны медали в смешанной эстафете 4х6 км. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами. Старт запланирован на 16:30 мск.

Борьба за первое золото ЧМ будет нешуточной. И это вовсе не игра слов. Смотрите, какие составы!

Сборную Норвегии будут представлять Ингрид Тандреволд, Марен Киркеэйде, Стурла Легрейд и Йоханнес Бё. Французская команда выступит в составе с Жулией Симон, Лу Жанмонно, Эриком Перро и Эмильеном Жакленом. А Швеция выставила на гонку Анну Магнуссон, Ханну Эберг, Мартина Понсилуому и Себастиана Самуэльссона. Также в порядке итальянцы, швейцарцы, немцы и австрийцы. От них сегодня ждём сюрпризов.

Особое внимание приковано к Йоханнесу Бё. Норвежец сегодня может превзойти Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству золотых медалей чемпионатов мира. Для этого ему нужно выиграть всего одну гонку, что может случиться уже в смешанной эстафете. У обоих по 20 побед. Сможет ли?

Календарь чемпионата мира по биатлону – 2025

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Live Батраз Томаев

Не всем удалось провести время перед чемпионатом мира хорошо и поймать дзен. Среди тех, кто недоволен — Себастиан Самуэльссон.

Лидер сборной Швеции оказался согласен с тем, что Норвегия получила право на расширенную заявку от IBU. Они привезли в Швейцарию самый большой состав среди остальных команд из-за результатов в тотале. Мы разобрались в том, что говорит Себа, и прав ли он в своей критике?

Нападки Самуэльссона не остались без ответа
Самуэльссон опять дерзит. Что возмутило шведа перед ЧМ по биатлону — 2025?
Самуэльссон опять дерзит. Что возмутило шведа перед ЧМ по биатлону — 2025?
11:12 Батраз Томаев

В Ленцерхайде разыграют 12 комплектов наград. Конечно, наибольшие шансы забраться на пьедестал почёта имеют признанные фавориты сезона. Однако нередко бывало, что именно на чемпионате мира случалась какая-нибудь неожиданность и сенсацию творила «тёмная лошадка».

Мы решили предсказать имена тех, кто может удивить мир на этот раз.

Спойлер: Лампич в этом списке есть!
Тёмные лошадки ЧМ по биатлону: преемница Нойнер и восходящая норвежская звезда
Тёмные лошадки ЧМ по биатлону: преемница Нойнер и восходящая норвежская звезда
11:10 Батраз Томаев

🎮Давайте проверим и узнаем, кто из вас является настоящим поклонником биатлона? Тест займёт всего пару минут.

Сможете ответить на все 10 вопросов правильно?
Вы готовы к чемпионату мира по биатлону? Проверьте себя в тесте для настоящих знатоков!
Тест
Вы готовы к чемпионату мира по биатлону? Проверьте себя в тесте для настоящих знатоков!
11:07 Батраз Томаев

Ленцерхайде принимает турнир такого уровня впервые. До этого здесь проходили соревнования по горнолыжному спорту и только в 2023 году появился международный биатлон. Вот короткая справка о месте проведения ЧМ:

Это небольшой населённый пункт с численностью чуть больше двух с половиной тысяч человек. Расположен он на высоте около 1400 метров над уровнем моря на юго-востоке Швейцарии. Одним из любимых объектов туристов и спортсменов является озеро Хайдзее, которое зимой замерзает. Если же не говорить о спорте, то именно в Ленцерхайде философ Фридрих Ницше написал известный отрывок о нигилизме.
Ленцерхайде, Швейцария

Ленцерхайде, Швейцария

Фото: Getty Images

11:06 Батраз Томаев

Топовые сборные привезли в Швейцарию сильнейшие составы. Норвежцам, как всегда, пришлось выбирать худших из лучших. За бортом остался опытный Йоханнес Дале-Шевдал, а на скамейке запасных сидит Ветле Шоста Кристиансен.

Кстати, здесь будет бежать и довольно экзотическая команда по меркам биатлона — Великобритании. В смешанной эстафете они побегут 24-ми. Интересно, смогут ли они вообще финишировать?

Составы — огонь!
Все звёзды в деле! Кто вошёл в состав сильнейших сборных на ЧМ-2025 по биатлону
Все звёзды в деле! Кто вошёл в состав сильнейших сборных на ЧМ-2025 по биатлону
11:01 Батраз Томаев

Всем привет! Мы начинаем наш первый LIVE с чемпионата мира по биатлону — 2025.

Сегодня в 🇨🇭швейцарских Альпах, А конкретнее в Ленцерхайде, пройдёт смешанная эстафета. Старт возьмут девушки, финишировать же придётся мужчинам. Всего на гонку заявлено 24 команды.

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Новости. Биатлон
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