Чемпионат мира по биатлону — 2025. Вся информация о турнире — в один клик! LIVE

С 12 по 23 февраля в Ленцерхайде, Швейцария, проходит чемпионат мира по биатлону — 2025. Лучшие биатлонисты мира разыграют 12 комплектов наград.
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12 февраля. Первая гонка ЧМ-2025. Смешанная эстафета
В среду, 12 февраля на чемпионате мира по биатлону — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария) будет разыгран первый комплект наград. Дисциплина: смешанная эстафета. Начало гонки — в 16:30 по Москве.
Онлайн-трансляция гонки со статистикой будет доступна по этой ссылке.