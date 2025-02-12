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Чемпионат мира по биатлону — 2025. Вся информация о турнире — в один клик! LIVE

С 12 по 23 февраля в Ленцерхайде, Швейцария, проходит чемпионат мира по биатлону — 2025. Лучшие биатлонисты мира разыграют 12 комплектов наград.

🤝 «Чемпионат» заботится о том, чтобы вы получали максимум актуальной информации о турнире. У нас вы сможете найти онлайн-трансляции всех гонок, полное расписание ЧМ-2025 и детальные результаты. Разумеется, особое внимание будет уделено медальному зачёту, за победу в котором на протяжении всего турнира будут сражаться сборные Норвегии и Франции.

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