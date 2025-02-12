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Чемпионат мира по биатлону 2025: результаты, полное расписание, онлайн-трансляции, медальный зачёт — всё о ЧМ-2025 в одном месте!

Чемпионат мира по биатлону — 2025. Вся информация о турнире — в один клик! LIVE
Михаил Чесалин Андрей Шитихин
,
ЧМ-2025 по биатлону
Комментарии
Все результаты гонок, полное расписание соревнований, онлайн-трансляции и медальный зачёт — больше не нужно ничего искать!

С 12 по 23 февраля в Ленцерхайде, Швейцария, проходит чемпионат мира по биатлону — 2025. Лучшие биатлонисты мира разыграют 12 комплектов наград.

🤝 «Чемпионат» заботится о том, чтобы вы получали максимум актуальной информации о турнире. У нас вы сможете найти онлайн-трансляции всех гонок, полное расписание ЧМ-2025 и детальные результаты. Разумеется, особое внимание будет уделено медальному зачёту, за победу в котором на протяжении всего турнира будут сражаться сборные Норвегии и Франции.

ℹ️ Страница, на которой вы находитесь, — это своего рода информационный центр, где вы сможете быстро узнать все важные факты о турнире (например, когда сегодня гонка, кто победил) и где найдёте все прямые ссылки для более глубокого погружения (например, обзоры гонок, медальный зачёт).

⚠️ Чтобы получить информацию о сегодняшней гонке, листайте вниз.

Полное расписание ЧМ-2025 по биатлону
Медальный зачёт ЧМ-2025 по биатлону
12 февраля. Первая гонка ЧМ-2025. Смешанная эстафета
Live Михаил Чесалин

12 февраля. Первая гонка ЧМ-2025. Смешанная эстафета

В среду, 12 февраля на чемпионате мира по биатлону — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария) будет разыгран первый комплект наград. Дисциплина: смешанная эстафета. Начало гонки — в 16:30 по Москве.

Онлайн-трансляция гонки со статистикой будет доступна по этой ссылке.

Лайв дня со всеми эмоциями можно читать здесь:
Шоу начинается! В Ленцерхайде уже всё готово к первой гонке ЧМ по биатлону — 2025. LIVE
Live
Шоу начинается! В Ленцерхайде уже всё готово к первой гонке ЧМ по биатлону — 2025. LIVE
Комментарии
Новости. Биатлон
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