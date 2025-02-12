Милая история про талисман чемпионата мира по биатлону — 2025. Почему именно глухарь?

О спортивной части чемпионата мира по биатлону – 2025 мы ещё расскажем вам немало. А пока давайте познакомимся с самым милым героем турнира.

Это Ленци – глухарь, ставший талисманом ЧМ-2025.

Почему именно он? Ответом станет добрая история.

Тетерев Ленци Фото: lenzerheide2025.ch

Слоган Ленци: «Заботимся друг о друге».

А вот его необычная биография с официального сайта чемпионата мира в Швейцарии: «У сумасшедшего глухаря в голове полно идей. Он хочет знать всё о биатлоне. Ленци усердно тренируется и никогда не упускает возможности самому стать безупречным биатлонистом. Будет ли этого достаточно, чтобы стать звездой? Когда Ленци нет на лыжне – это значит, что он борется за права глухарей и таким образом гармонизирует спорт и природу».

Выбор глухаря в качестве маскота неслучаен. В последние годы местные экологи стали замечать, что численность представителя семейства фазановых стала понемногу сокращаться. В частности из-за уменьшения площади естественной среды обитания – лесов. Но в Швейцарии ситуация, к счастью, не критическая.

Круто, что оргкомитет ЧМ напоминает нам не только о биологическом разнообразии, но и о биатлонных правилах. Им Ленци тоже может научить!

Комиксы с Ленци Фото: lenzerheide2025.ch

Биатлонными талисманами в разные годы становились эльф Юрчек (Поклюка-2021), белка (Хольменколлен-2016), снеговичок Нундонги (Пхёнчхан-2009). Но, кажется, милее Ленци в последние годы не было никого!