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Чемпионат мира по биатлону – 2025, кто лучше даёт прогнозы — спортсмены сборной России или журналисты?

Сборная России по биатлону против журналистов. Предсказываем результаты гонок ЧМ-2025!
Андрей Шитихин
Эдуард Латыпов
Аудио-версия:
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«Чемпионат» попытается обогнать Эдуарда Латыпова и Ирину Казакевич.

Сегодня, 12 февраля, в Ленцерхайде, Швейцария, стартует чемпионат мира по биатлону – 2025. Кто же станет главным героем? Кто заберёт больше всех медалей? Сможет ли Йоханнес Бё побить рекорд Уле-Эйнара Бьорндалена? И кто войдёт в тройку лучших в каждой конкретной гонке?

Мы решили поспорить с биатлонистами сборной России, кто же лучший прогнозист – они или журналисты «Чемпионата»?

Со стороны нашего издания прогнозистами будут выступать журналисты команды, занимающейся освещением ЧМ-2025, со стороны сборной России – призёры Олимпийских игр в Пекине Эдуард Латыпов и Ирина Казакевич.

Вся необходимая информация о ЧМ-2025 по биатлону:
Чемпионат мира по биатлону — 2025. Вся информация о турнире — в один клик! LIVE
Live
Чемпионат мира по биатлону — 2025. Вся информация о турнире — в один клик! LIVE

Регламент максимально простой. Каждый участник перед конкретной гонкой называет свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:

  • 5 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции.
  • 10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции.
  • 10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.

Эдуард отвечает за мужские гонки на чемпионате мира. Ирина – за женские. Перед смешанными гонками прогнозы дают оба спортсмена сборной России, а по итогам гонки засчитывается тот, который оказался ближе к реальности.

Следим за первой гонкой ЧМ-2025 в режиме онлайн:
Шоу начинается! В Ленцерхайде уже всё готово к первой гонке ЧМ по биатлону — 2025. LIVE
Live
Шоу начинается! В Ленцерхайде уже всё готово к первой гонке ЧМ по биатлону — 2025. LIVE

Правила прописаны. Можно начинать.

Первый прогноз от спортсменов сборной России на смешанную эстафету перед вами. Удивительно, но Эдуард и Ирина сошлись во взглядах на топ-3. На первое место поставили Францию, на второе – Норвегию, на третье – Швецию.

А от «Чемпионата» прогноз дал редактор раздела «Лыжи» Андрей Шитихин:

«Моя тройка призёров – Норвегия, Германия, Швеция. Норвежцы сделают всё, чтобы Бё-младший побил рекорд Бьорндалена в первой же гонке и дальше бежал просто по кайфу. У Германии и Швеции примерно одинаковые шансы на призовое место. Я не включил в призовую тройку Францию, явного и главного фаворита. Думаю, волнение, мандраж плюс какие-то разборки из-за определения состава на эту гонку им помешают».

Пока ждёте гонку, можно пройти крутой квиз:
Вы готовы к чемпионату мира по биатлону? Проверьте себя в тесте для настоящих знатоков!
Тест
Вы готовы к чемпионату мира по биатлону? Проверьте себя в тесте для настоящих знатоков!
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