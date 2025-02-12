Сборная России по биатлону против журналистов. Предсказываем результаты гонок ЧМ-2025!

Сегодня, 12 февраля, в Ленцерхайде, Швейцария, стартует чемпионат мира по биатлону – 2025. Кто же станет главным героем? Кто заберёт больше всех медалей? Сможет ли Йоханнес Бё побить рекорд Уле-Эйнара Бьорндалена? И кто войдёт в тройку лучших в каждой конкретной гонке?

Мы решили поспорить с биатлонистами сборной России, кто же лучший прогнозист – они или журналисты «Чемпионата»?

Со стороны нашего издания прогнозистами будут выступать журналисты команды, занимающейся освещением ЧМ-2025, со стороны сборной России – призёры Олимпийских игр в Пекине Эдуард Латыпов и Ирина Казакевич.

Регламент максимально простой. Каждый участник перед конкретной гонкой называет свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:

5 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции.

10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции.

10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.

Эдуард отвечает за мужские гонки на чемпионате мира. Ирина – за женские. Перед смешанными гонками прогнозы дают оба спортсмена сборной России, а по итогам гонки засчитывается тот, который оказался ближе к реальности.

Правила прописаны. Можно начинать.

Первый прогноз от спортсменов сборной России на смешанную эстафету перед вами. Удивительно, но Эдуард и Ирина сошлись во взглядах на топ-3. На первое место поставили Францию, на второе – Норвегию, на третье – Швецию.

А от «Чемпионата» прогноз дал редактор раздела «Лыжи» Андрей Шитихин:

«Моя тройка призёров – Норвегия, Германия, Швеция. Норвежцы сделают всё, чтобы Бё-младший побил рекорд Бьорндалена в первой же гонке и дальше бежал просто по кайфу. У Германии и Швеции примерно одинаковые шансы на призовое место. Я не включил в призовую тройку Францию, явного и главного фаворита. Думаю, волнение, мандраж плюс какие-то разборки из-за определения состава на эту гонку им помешают».