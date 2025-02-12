Франция уничтожила всех в первой гонке ЧМ по биатлону. Соперники были за горизонтом!

Чемпионат мира – 2025 уже в первой же гонке преподнёс сюрпризы. Да, Франция предсказуемо одержала красивейшую победу, но Чехия сенсационно стала второй, да и Норвегия со Швецией провалили гонку уже на старте.

Не смешанная эстафета, а настоящий пожар!

Победа на классе

Главным фаворитом была сборная Франции с мощным и сбалансированным составом. И «трёхцветные» в гонке не подкачали, на классе разобравшись с остальными соперниками, хотя начиналось всё не так уж радостно.

На первом круге же Жулия Симон серьёзно упала вместе со шведкой Анной Магнуссон. Француженка сломала обе палки, из-за чего некоторое время ей пришлось работать лишь ногами. Благо недалеко стояли тренеры, которые обновили ей инвентарь, взяв одну палку у шведов. К счастью, это никак не сказалось на работе Жулии. Она была шикарна и стала первой!

Безупречно гонку провели и Лу Жанмонно с Эриком Перро. Как итог – перед заключительным этапом «трёхцветные» выигрывали у ближайших преследователей полторы минуты. Французы уверенно шли на рекорд по отрыву победителя в смешанной эстафете на ЧМ, который с 2010 года удерживают немцы. Тогда они опередили Норвегию на 1,24.0.

Но безупречную картину чуть-чуть подпортил Жаклен на последнем этапе. Эмильен умудрился зайти на стойке на штрафной круг. К счастью, отрыв позволял не волноваться насчёт победы. Но побить рекорд у Франции не вышло. На финише они привезли ближайшим соперникам 1.13,8.

Сюрприз от ветерана

Пока французы спокойно катили по дистанции, за два других места на подиуме развернулась настоящая заруба. За медали до последнего этапа бились Германия, Италия и, неожиданно, Чехия. Казалось, что немцы и итальянцы спокойно разберутся с чехами, но как бы не так!

Первой из борьбы выбыла Италия. Лидер сборной Томмазо Джакомель зашёл на штрафной круг на лёжке, оставив свою команду без шанса на медали. А вот Чехия и Германия разбирались буквально до последних метров дистанции.

После заключительной стойки Юстус Штрелов, казалось надёжно закрепился на второй позиции, опережая Михала Крчмаржа на 19,5 секунды. Но 34-летний чех сотворил сенсацию: он догнал своего молодого оппонента и с лёгкостью обошёл его! 28-летний Штрелов пытался угнаться за ветераном, однако сил не хватило. В итоге Чехия завоевала серебро, а Германия – с бронзой.

Для Чехии эта медаль стала первой на чемпионатах мира за четыре года. Последний раз представитель страны поднимался на пьедестал в 2021 году. Тогда Маркета Давыдова выиграла индивидуальную гонку.

Михал Крчмарж на финише Фото: GIAN EHRENZELLER/Epa/ТАСС

Битва скандинавов

Не остались незамеченными в гонке и Норвегия со Швецией. Скандинавы неожиданно провалились на первом этапе. Анна Магнуссон допустила три промаха и была отброшена за пределы топ-10, а Ингрид Тандреволд зашла на два штрафных круга, оказавшись вне первой двадцатки!

Уже на втором этапе шведы почти вырулили после своего провала, но Ханна Эберг шокировала всех, зайдя на штрафной круг. Так что скандинавам оставалось лишь довольствоваться попаданием в первую десятку. В это время Марен Киркеэйде пыталась выбраться со дна, в котором оказалась сборная Норвегии. И у неё это почти получилось, благодаря хорошей стрельбе и отличному ходу молодая спортсменка вывела команду на 12-е место.

Дальше за дело взялись мужчины. Весь третий этап Мартин Понсилуома и Стурла Легрейд шли рядышком, но сильнее за счёт хода оказался швед. Мартин поднял Швецию на пятое место, а Легрейд Норвегию – на восьмое.

А вот на последнем этапе Себастиан Самуэльссон и Йоханнес Бё творили чудеса. Оба выдали сумасшедшую скорость и отличную стрельбу, что вкупе помогло им вплотную приблизиться к тройке лидеров. Шведу было проще, а норвежцу пришлось серьёзно попотеть. Для понимания – на заключительный круг Бё потратил на 42,6 секунды меньше, чем быстрейший конкурент!

Себастиан и Йоханнес так разогнались, что на заключительных метрах оказывали серьёзное давление даже на Штрелова. Будь дистанция немного длиннее, немец наверняка остался бы без медали.

Самуэльссон и Бё устроили и настоящую зарубу друг с другом. И ещё неизвестно, кто оказался бы сильнее в финишном створе, если бы не падение Себастиана на одном из заключительных поворотов! Впрочем, это была лишь схватка за четвёртое место. Возможно, репетиция битвы за медали.