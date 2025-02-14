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Женщины. 7.5 км Спринт
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Начало прямой трансляции
17:05 Мск
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Биатлон, чемпионат мира — 2025: женский спринт, онлайн-трансляция 14 февраля 2025

Пройс против Жанмонно! Кому достанется первое личное золото ЧМ-2025 по биатлону? LIVE
Батраз Томаев
Франциска Пройс и Лу Жанмонно
Комментарии
Сражение лидеров сезона в спринте обещает быть увлекательным!

Это Live-трансляция с автоообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 14 февраля, в Ленцерхайде, Швейцария, продолжится чемпионат мира по биатлону – 2025. В рамках второго соревновательного дня будут разыграны медали в женском спринте на 7,5 км. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами. Начало запланировано на 17:05 мск.

Следить за статистикой гонки в онлайн-режиме можно на «Чемпионате».

Основными претендентами на победу являются фавориты тотала — немка Франциска Пройс и француженка Лу Жанмонно. Обе на Кубке мира успели по одному разу выиграть эту гонку. Сейчас же в Ленцерхайде первой на дистанцию отправится Франциска — под 46-м номером. После неё на старт под 54-м номером выйдет Лу.

Не стоит сбрасывать со счетов и Жулию Симон, которая может во второй раз подряд выиграть золото в спринте. Все же помнят её умение подходить к главному старту сезона на пике формы?

Календарь чемпионата мира по биатлону - 2025
Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону - 2025
Всё о ЧМ-2025 по биатлону. Просто и удобно:
Чемпионат мира по биатлону — 2025. Вся информация о турнире — в один клик! LIVE
Live
Чемпионат мира по биатлону — 2025. Вся информация о турнире — в один клик! LIVE
Live Батраз Томаев

Не нужно ходить к гадалке, чтобы понять — труднее всего сейчас Ингрид Тандреволд. Она в миксте зашла на два штрафных кругах и по сути лишила своих коллег борьбы за золото чемпионата мира. Уже после финиша начались оскорбления в её адрес.

Ингрид Ландмарк Тандреволд Подробнее

Давайте поддержим Ингрид в спринте ❤️. Она выйдет на дистанцию в 17:10 по московскому времени.

Издержки публичности
Фото
Болельщик назвал Тандреволд «грязной шлюхой» после эстафеты на ЧМ. Ингрид ответила
11:09 Батраз Томаев

🔥Самое время освежить в памяти смешанную эстафету. Гонка была драйвовой и богатой на события. Несколько падений, драма Тандреволд и сумасшедший прорыв Чехии. В общем, тон главному турниру года был задан соответствующий!

Не гонка, а сказка!
Франция уничтожила всех в первой гонке ЧМ по биатлону. Соперники были за горизонтом!
Франция уничтожила всех в первой гонке ЧМ по биатлону. Соперники были за горизонтом!
11:09 Батраз Томаев

Небольшие опасения по поводу состояния здоровья есть у Жулии Симон и Эльвиры Эберг. Первая, как мы помним, упала в начале смешанной эстафеты и сейчас может испытывать небольшой дискомфорт. Насколько это может повлиять на её результат в спринте — неизвестно.

Шведка же перед ЧМ приболела и откровенно говорит, что сомневается в своей физической форме. Она даже пропускала микст.

Вполне допускаю вероятность любого развития событий. На самом деле я не знаю, каким будет моё физическое состояние. Возможно, я не в той идеальной форме, которую хотелось бы видеть на чемпионате мира, — приводит слова Эберг-младшей SVT.
Жулия Симон Подробнее
Эльвира Эберг Подробнее
11:05 Батраз Томаев

Вот стартовые номера основных претендентов на медали. Отдельно отмечу, что на ЧМ нет того правила КМ, когда топ-15 по тоталу должны начинать гонку под номерами от 42-го и до 70-го.

10. Ингрид Тандреволд 🇳🇴
29. Анастасия Кузьмина🇸🇰
30. Анамария Лампич🇸🇮
34. Лена Хекки🇨🇭
38. Ханна Эберг🇸🇪
42. Суви Минккинен🇫🇮
44. Доротея Вирер🇮🇹
46. Франциска Пройс🇩🇪
48. Жулия Симон🇫🇷
50. Селина Гротиан🇩🇪
52. Марен Киркеэйде🇳🇴
54. Лу Жанмонно🇫🇷
56. Осеан Мишлон🇫🇷
60. Эльвира Эберг🇸🇪
62. Жанна Ришар🇫🇷
66. Элла Хальварссон🇸🇪
68. Жюстин Бреза-Буше🇫🇷.

11:05 Батраз Томаев

Приветствуем всех любителей биатлона на лайве очередного дня чемпионата мира по биатлону — 2025. Сегодня в Швейцарии на лыжню выйдут быстрейшие биатлонистки планеты. Всего на гонку заявилось 92 спортсмена.

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Новости. Биатлон
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