Пройс против Жанмонно! Кому достанется первое личное золото ЧМ-2025 по биатлону? LIVE

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Сегодня, 14 февраля, в Ленцерхайде, Швейцария, продолжится чемпионат мира по биатлону – 2025. В рамках второго соревновательного дня будут разыграны медали в женском спринте на 7,5 км. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами. Начало запланировано на 17:05 мск.

Следить за статистикой гонки в онлайн-режиме можно на «Чемпионате».

Основными претендентами на победу являются фавориты тотала — немка Франциска Пройс и француженка Лу Жанмонно. Обе на Кубке мира успели по одному разу выиграть эту гонку. Сейчас же в Ленцерхайде первой на дистанцию отправится Франциска — под 46-м номером. После неё на старт под 54-м номером выйдет Лу.

Не стоит сбрасывать со счетов и Жулию Симон, которая может во второй раз подряд выиграть золото в спринте. Все же помнят её умение подходить к главному старту сезона на пике формы?