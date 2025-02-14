Пройс против Жанмонно! Кому достанется первое личное золото ЧМ-2025 по биатлону? LIVE

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Сегодня, 14 февраля, в Ленцерхайде, Швейцария, продолжится чемпионат мира по биатлону – 2025. В рамках второго соревновательного дня будут разыграны медали в женском спринте на 7,5 км. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами. Начало запланировано на 17:05 мск.
Следить за статистикой гонки в онлайн-режиме можно на «Чемпионате».
Основными претендентами на победу являются фавориты тотала — немка Франциска Пройс и француженка Лу Жанмонно. Обе на Кубке мира успели по одному разу выиграть эту гонку. Сейчас же в Ленцерхайде первой на дистанцию отправится Франциска — под 46-м номером. После неё на старт под 54-м номером выйдет Лу.
Не стоит сбрасывать со счетов и Жулию Симон, которая может во второй раз подряд выиграть золото в спринте. Все же помнят её умение подходить к главному старту сезона на пике формы?
Не нужно ходить к гадалке, чтобы понять — труднее всего сейчас Ингрид Тандреволд. Она в миксте зашла на два штрафных кругах и по сути лишила своих коллег борьбы за золото чемпионата мира. Уже после финиша начались оскорбления в её адрес.
Давайте поддержим Ингрид в спринте ❤️. Она выйдет на дистанцию в 17:10 по московскому времени.
🔥Самое время освежить в памяти смешанную эстафету. Гонка была драйвовой и богатой на события. Несколько падений, драма Тандреволд и сумасшедший прорыв Чехии. В общем, тон главному турниру года был задан соответствующий!
Небольшие опасения по поводу состояния здоровья есть у Жулии Симон и Эльвиры Эберг. Первая, как мы помним, упала в начале смешанной эстафеты и сейчас может испытывать небольшой дискомфорт. Насколько это может повлиять на её результат в спринте — неизвестно.
Шведка же перед ЧМ приболела и откровенно говорит, что сомневается в своей физической форме. Она даже пропускала микст.
Вполне допускаю вероятность любого развития событий. На самом деле я не знаю, каким будет моё физическое состояние. Возможно, я не в той идеальной форме, которую хотелось бы видеть на чемпионате мира, — приводит слова Эберг-младшей SVT.
Вот стартовые номера основных претендентов на медали. Отдельно отмечу, что на ЧМ нет того правила КМ, когда топ-15 по тоталу должны начинать гонку под номерами от 42-го и до 70-го.
10. Ингрид Тандреволд 🇳🇴
29. Анастасия Кузьмина🇸🇰
30. Анамария Лампич🇸🇮
34. Лена Хекки🇨🇭
38. Ханна Эберг🇸🇪
42. Суви Минккинен🇫🇮
44. Доротея Вирер🇮🇹
46. Франциска Пройс🇩🇪
48. Жулия Симон🇫🇷
50. Селина Гротиан🇩🇪
52. Марен Киркеэйде🇳🇴
54. Лу Жанмонно🇫🇷
56. Осеан Мишлон🇫🇷
60. Эльвира Эберг🇸🇪
62. Жанна Ришар🇫🇷
66. Элла Хальварссон🇸🇪
68. Жюстин Бреза-Буше🇫🇷.
Приветствуем всех любителей биатлона на лайве очередного дня чемпионата мира по биатлону — 2025. Сегодня в Швейцарии на лыжню выйдут быстрейшие биатлонистки планеты. Всего на гонку заявилось 92 спортсмена.