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Чемпионат мира по биатлону – 2025: Самуэльссон в смешанной эстафете упал и чуть не сбил Йоханнеса Бё – конфликт и высказывания

«Его следует оштрафовать». Новая стычка Самуэльссона и Йоханнеса Бё на ЧМ-2025
Юлия Сидорова
Новая стычка Самуэльссона и Бё на ЧМ-2025
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Швед просто не может жить без конфликтов с «любимыми» норвежцами.

Себастиану Самуэльссону дай только повод накинуться на норвежцев – он тут как тут. Но в первой гонке ЧМ-2025 по биатлону ситуация вышла за пределы словесной перепалки. В пылу борьбы швед чуть не уронил Йоханнеса Бё.

Швед завидовал норвежцам перед стартом ЧМ:
Самуэльссон опять дерзит. Что возмутило шведа перед ЧМ по биатлону — 2025?
Самуэльссон опять дерзит. Что возмутило шведа перед ЧМ по биатлону — 2025?

«Поставил всё на то, чтобы обогнать Норвегию»

На последнем этапе смешанной эстафеты швед и норвежец шли за пределами призовой тройки, но оба гнались за призрачной мечтой о бронзе. В последний поворот биатлонисты вышли почти одновременно, так что Самуэльссон решил использовать редкий момент для обгона Йоханнеса и пройти участок по внутреннему радиусу.

К несчастью для шведа попытка оказалась совершенно неудачной. Себастиан поскользнулся и в падении чуть не сбил с ног Бё-младшего. Норвежец устоял, а вот Самуэльссон попрощался не только с бронзой, но и с очередным шансом обойти Йоханнеса на финише.

«Мне пришлось немного потесниться на повороте, было очень скользко, и я не был по-настоящему готов к этому. Мне не хватило места, и я потерял контроль над лыжами, – оправдывался швед после гонки. – Я поставил всё на то, чтобы обогнать Норвегию. Это важное достижение, которого я, к сожалению, на этот раз не сумел добиться. Но я чувствовал себя хорошо. Это ещё не всё!»

Итоги смешанной эстафеты:
Франция уничтожила всех в первой гонке ЧМ по биатлону. Соперники были за горизонтом!
Франция уничтожила всех в первой гонке ЧМ по биатлону. Соперники были за горизонтом!

«Подкат был слишком плохим»

В норвежском лагере посмеялись над падением Самуэльссона.

«Это напоминало подкат в футболе. За это ему следовало бы дать жёлтую карточку», – пошутил Стурла Холм Легрейд.

Йоханнес ответил Стурле: «С жёлтой карточкой я не согласен, потому что подкат был слишком плохим. Он вполне мог свалить меня на задницу. Его следует оштрафовать».

Год назад с выпадами шведа боролся старший Бё:
«Ты постоянно несёшь чушь». На ЧМ по биатлону вспыхнул конфликт между Бё и Самуэльссоном
«Ты постоянно несёшь чушь». На ЧМ по биатлону вспыхнул конфликт между Бё и Самуэльссоном

А вообще Йоханнес прокомментировал ситуацию и в серьёзном ключе:

«Шансы на медаль были мизерными, мы оба это чувствовали. Если бы он оставался позади меня на последнем повороте, он бы не догнал немца, поэтому ему пришлось рискнуть. Я сразу почувствовал, что всё в порядке, он забирается внутрь, а я буду снаружи. Мне показалось, что так будет лучше. Но внезапно он упал рядом со мной», – прокомментировал инцидент Бё.

Конечно, подавать протест против действий Себбе никто не собирался. Норвежцы давно привыкли к выпадам со стороны неугомонного шведа. Зато падение Самуэльссона предостерегло других спортсменов от ошибки в этом повороте в будущих гонках. Да и сам он впредь будет осторожнее.

Всё самое главное о ЧМ-2025 по биатлону:
Чемпионат мира по биатлону — 2025. Вся информация о турнире — в один клик! LIVE
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Чемпионат мира по биатлону — 2025. Вся информация о турнире — в один клик! LIVE
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Новости. Биатлон
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