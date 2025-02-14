«Его следует оштрафовать». Новая стычка Самуэльссона и Йоханнеса Бё на ЧМ-2025

Швед просто не может жить без конфликтов с «любимыми» норвежцами.

Себастиану Самуэльссону дай только повод накинуться на норвежцев – он тут как тут. Но в первой гонке ЧМ-2025 по биатлону ситуация вышла за пределы словесной перепалки. В пылу борьбы швед чуть не уронил Йоханнеса Бё.

«Поставил всё на то, чтобы обогнать Норвегию»

На последнем этапе смешанной эстафеты швед и норвежец шли за пределами призовой тройки, но оба гнались за призрачной мечтой о бронзе. В последний поворот биатлонисты вышли почти одновременно, так что Самуэльссон решил использовать редкий момент для обгона Йоханнеса и пройти участок по внутреннему радиусу.

К несчастью для шведа попытка оказалась совершенно неудачной. Себастиан поскользнулся и в падении чуть не сбил с ног Бё-младшего. Норвежец устоял, а вот Самуэльссон попрощался не только с бронзой, но и с очередным шансом обойти Йоханнеса на финише.

«Мне пришлось немного потесниться на повороте, было очень скользко, и я не был по-настоящему готов к этому. Мне не хватило места, и я потерял контроль над лыжами, – оправдывался швед после гонки. – Я поставил всё на то, чтобы обогнать Норвегию. Это важное достижение, которого я, к сожалению, на этот раз не сумел добиться. Но я чувствовал себя хорошо. Это ещё не всё!»

«Подкат был слишком плохим»

В норвежском лагере посмеялись над падением Самуэльссона.

«Это напоминало подкат в футболе. За это ему следовало бы дать жёлтую карточку», – пошутил Стурла Холм Легрейд.

Йоханнес ответил Стурле: «С жёлтой карточкой я не согласен, потому что подкат был слишком плохим. Он вполне мог свалить меня на задницу. Его следует оштрафовать».

А вообще Йоханнес прокомментировал ситуацию и в серьёзном ключе:

«Шансы на медаль были мизерными, мы оба это чувствовали. Если бы он оставался позади меня на последнем повороте, он бы не догнал немца, поэтому ему пришлось рискнуть. Я сразу почувствовал, что всё в порядке, он забирается внутрь, а я буду снаружи. Мне показалось, что так будет лучше. Но внезапно он упал рядом со мной», – прокомментировал инцидент Бё.

Конечно, подавать протест против действий Себбе никто не собирался. Норвежцы давно привыкли к выпадам со стороны неугомонного шведа. Зато падение Самуэльссона предостерегло других спортсменов от ошибки в этом повороте в будущих гонках. Да и сам он впредь будет осторожнее.