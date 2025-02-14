Прогнозы на ЧМ-2025 по биатлону. Сборная России вырвалась вперёд в битве с журналистами

Чемпионат мира по биатлону стартовал, первые медали уже были разыграны. Пролилась и первая кровь в сражении прогнозистов, в котором биатлонисты сборной России противостоят журналистам «Чемпионата».

Казалось, в смешанной эстафете не должно быть никаких сенсаций, но норвежцы и шведы своими ошибками всё перевернули.

Регламент конкурса прогнозов



Участники от «Чемпионата» и сборной России перед каждой гонкой называют свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:



5 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции.

10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции.

10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.

Согласно регламенту, биатлонисты получили 10 очков за верно предсказанную победу Франции. А журналисты – 5 очков за попадание на пьедестал немцев. Больше никто из участников ничего верно предположить не смог.

Счёт после первой гонки — 10:5 в пользу биатлонистов сборной России.

Перейдём к прогнозам на вторую гонку чемпионата мира в Ленцерхайде – женский спринт. За сражения девушек в нашем конкурсе отвечает Ирина Казакевич. Она составила следующую тройку: Жанмонно – Симон – Пройс.

А команду «Чемпионата» в этот раз представляет редактор разделов «Биатлон» и «Другие виды спорта» Михаил Чесалин:

«На самом деле, мы с Ириной, не сговариваясь, предложили абсолютно одинаковые призовые тройки. Но так неинтересно, поэтому нужно было что-то поменять. В изначальном варианте Пройс кажется мне наименее «железным» вариантом, поэтому её с пьедестала уберём. А добавим туда её соотечественницу – Селину Гротиан. В Антхольце она была второй в спринте, а уже в Ленцерхайде – быстрейшей на своём этапе в эстафете. Если поправит стрельбу, то вполне может «раздвинуть» француженок на подиуме. Поэтому моя тройка – Жанмонно, Гротиан, Симон».

А теперь остаётся следить за гонкой и ждать результатов.