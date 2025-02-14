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Результаты чемпионата мира по биатлону 2025, женский спринт: победа Жюстин Бреза-Буше, драма Франциски Пройс

Драматичный сюжет в женском спринте. Француженка лишила немку красивой победы
Михаил Чесалин
Жюстин Бреза-Буше
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Второе подряд золото чемпионата мира по биатлону достаётся «трёхцветным». В этот раз отличилась Жюстин Бреза-Буше.

Сразу тремя драматичными поворотами запомнится болельщикам первая женская гонка на ЧМ-2025 по биатлону в Ленцерхайде – женский спринт.

Первым ключевым моментом гонки стало заочное сражение за промежуточное лидерство Лены Хекки из Швейцарии и Суви Минккинен из Финляндии. Хозяйка трассы отработала на ноль, была быстра ногами и, поддерживаемая полными трибунами, мчала к финишу, как на крыльях. Но девушка из Финляндии преодолела дистанцию на 1,4 секунды быстрее.

В день гонки в Ленцерхайде шёл сильный снег и дул ветер. Со стрельбой справлялись немногие, а лишние 150 метров по сугробу преодолевать было сложнее, чем обычно. Поэтому Жулия Симон и Лу Жанмонно из Франции, несмотря на всю свою скорость, при двух промахах выпали из числа претендентов на медали, хотя до старта были явными фаворитами.

У Франции уже есть золото ЧМ-2025:
Франция уничтожила всех в первой гонке ЧМ по биатлону. Соперники были за горизонтом!
Франция уничтожила всех в первой гонке ЧМ по биатлону. Соперники были за горизонтом!

Лидер общего зачёта Франциска Пройс допустила всего одну ошибку из 10 выстрелов. И это позволяло ей рассчитывать даже на золото, ведь ногами она была быстрее Минккинен. Последние метры дистанции получились захватывающими, зрители считали секунды, и хронометраж оказался на стороне немки: она выиграла у Суви буквально две десятых доли секунды.

Для Пройс это была бы шикарная, запоминающаяся победа, если бы не одно «но». И имя этому «но» – Жюстин Бреза-Буше. Она единственной из француженок не допустила фатального количества ошибок. Да, промахнулась, но благодаря лучшему ходу (привезла 0,7 секунды даже экс-лыжнице Анамарии Лампич) вышла в лидеры. И в этом случае преимущество Жюстин над Пройс было крохотным, и ожидалось, что всё решат доли секунды. Но с каждым метром француженка увеличивала свой отрыв.

Как итог – красивая победа с отрывом в 9,8 секунды от Пройс. А Минккинен стала третьей, взяв для Финляндии первую медаль ЧМ с 2017 года со времён великой Кайсы. Весьма неожиданный для болельщиков подиум!

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 7.5 км Спринт
14 февраля 2025, пятница. 17:05 МСК
Окончено
1
Жюстин Бреза-Буше
Франция
22:08.7
2
Франциска Пройс
Германия
+9.8
3
Суви Минккинен
Финляндия
+10.0

Для Жюстин эта победа крайне важна с точки зрения самооценки. По сути, до этой гонки Бреза-Буше была худшей среди основы сборной Франции. Она идёт лишь на девятом месте в общем зачёте Кубка мира, а остальные попадают в топ-6. Впрочем, предстартовые расклады определяют далеко не всё.

А тренерам сборной Франции не позавидуешь: им предстоит изрядно поломать голову, чтобы решить, кого поставить в эстафетную четвёрку.

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