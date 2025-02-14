Драматичный сюжет в женском спринте. Француженка лишила немку красивой победы

Второе подряд золото чемпионата мира по биатлону достаётся «трёхцветным». В этот раз отличилась Жюстин Бреза-Буше.

Сразу тремя драматичными поворотами запомнится болельщикам первая женская гонка на ЧМ-2025 по биатлону в Ленцерхайде – женский спринт.

Первым ключевым моментом гонки стало заочное сражение за промежуточное лидерство Лены Хекки из Швейцарии и Суви Минккинен из Финляндии. Хозяйка трассы отработала на ноль, была быстра ногами и, поддерживаемая полными трибунами, мчала к финишу, как на крыльях. Но девушка из Финляндии преодолела дистанцию на 1,4 секунды быстрее.

В день гонки в Ленцерхайде шёл сильный снег и дул ветер. Со стрельбой справлялись немногие, а лишние 150 метров по сугробу преодолевать было сложнее, чем обычно. Поэтому Жулия Симон и Лу Жанмонно из Франции, несмотря на всю свою скорость, при двух промахах выпали из числа претендентов на медали, хотя до старта были явными фаворитами.

Лидер общего зачёта Франциска Пройс допустила всего одну ошибку из 10 выстрелов. И это позволяло ей рассчитывать даже на золото, ведь ногами она была быстрее Минккинен. Последние метры дистанции получились захватывающими, зрители считали секунды, и хронометраж оказался на стороне немки: она выиграла у Суви буквально две десятых доли секунды.

Для Пройс это была бы шикарная, запоминающаяся победа, если бы не одно «но». И имя этому «но» – Жюстин Бреза-Буше. Она единственной из француженок не допустила фатального количества ошибок. Да, промахнулась, но благодаря лучшему ходу (привезла 0,7 секунды даже экс-лыжнице Анамарии Лампич) вышла в лидеры. И в этом случае преимущество Жюстин над Пройс было крохотным, и ожидалось, что всё решат доли секунды. Но с каждым метром француженка увеличивала свой отрыв.

Как итог – красивая победа с отрывом в 9,8 секунды от Пройс. А Минккинен стала третьей, взяв для Финляндии первую медаль ЧМ с 2017 года со времён великой Кайсы. Весьма неожиданный для болельщиков подиум!

Для Жюстин эта победа крайне важна с точки зрения самооценки. По сути, до этой гонки Бреза-Буше была худшей среди основы сборной Франции. Она идёт лишь на девятом месте в общем зачёте Кубка мира, а остальные попадают в топ-6. Впрочем, предстартовые расклады определяют далеко не всё.

А тренерам сборной Франции не позавидуешь: им предстоит изрядно поломать голову, чтобы решить, кого поставить в эстафетную четвёрку.