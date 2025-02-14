Сенсация от финской биатлонистки на ЧМ-2024. Минккинен чуть не вырвала у фаворитов золото!

Чемпионат мира в Ленцерхайде продолжает удивлять. Главной героиней первой личной гонки – женского спринта – стала финка Суви Минкиннен. Биатлонистка из Финляндии совершила настоящую сенсацию, завоевав бронзу чемпионата мира. А ведь у Суви были реальные шансы даже на золото!

После ухода Кайсы Мякяряйнен из большого биатлона сборная Финляндии практически пропала с радаров. Финны долгое время были середняками на Кубке мира: не проваливались, но и звёзд с неба не хватали. Однако в последние пару лет ситуация изменилась: Теро Сеппяля, Олли Хиденсало и Суве Минккинен стали заезжать в топ-20 и запомнились болельщикам.

И нет, это вовсе не новая молодая поросль финской сборной. Это опытные биатлонисты, «старички», у которых наконец-то что-то стало получаться.

Первый взлёт случится в прошлом сезоне. В марте 2024 года сборная Финляндии сенсационно завоевала бронзу в сингл-миксте. Первую медаль с января 2020 года команде принесли Суви Минккинен и Отто Инвениус.

В сезоне-2024/2025 дела пошли ещё лучше. К февралю в копилке финнов было уже две медали Кубка мира: бронза в спринте Минккинен и золото в сингл-миксте, которые добыли всё та же Минккинен и Сеппяля. Так много наград у Финляндии не было с сезона-2018/2019, когда блистала Мякяряйнен.

Очевидно, что главным героем финской команды стала Минккинен. 30-летняя Суви – очень опытная спортсменка. На Кубке мира она выступает с 2017 года, но выдающимися результатами никогда не отличалась. По крайней мере, до прошлого года, когда захватила статус лидера сборной.

Перед ЧМ-2025 на Суви в Финляндии возлагались большие надежды, но вряд ли кто-то ожидал, что у Минкиннен получится превзойти все ожидания. В первой же личной гонке ЧМ финка едва не завоевала золото!

Суви в сильнейший снегопад прекрасно справилась со стрельбой, сделав ноль на обоих рубежах. Не сильно Минкиннен просела лидерам и в скорости. Она показала 10-й результат ногами, проиграв Жюстин Бреза-Буше 54,4 секунды. Всё это вкупе помогло Суви долгое время быть лидером на финише.

Какое-то время казалось, что соперницы быстро спустят финку с первой строчки, но этого долго не происходило. Дело в том, что сильные француженки допускали ошибки. И в итоге из реальных соперниц на пути Суви к золоту остались лишь Франциска Пройс и Жюстин Бреза-Буше.

К сожалению для Минккинен, обе титулованные биатлонистки сумели её обойти. Пройс опередила финку на 0,2 секунды, а Бреза-Буше – на 10.

Тем не менее Минккинен довольна своей бронзой:

«Это очень приятно! У меня были высокие ожидания от гонки, потому что мне не удалась смешанная эстафета. В глубине души я знала, что в среду у нас не получится показать высокий результат. Но она прошла ниже ожиданий, и даже моих собственных. Начало этой гонки было непростым, однако мне удалось настроиться. В этом сезоне мне стало ясно, что если я буду делать ноль, то начну бороться за высокие места», – призналась Минккинен Iltalehti.

Уже в субботу, 16 февраля, в Ленцерхайде пройдёт пасьют. Минккинен стартует с третьего места и постарается завоевать ещё одну медаль.