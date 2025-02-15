Норвежец будет сражаться не с соперниками на трассе, а со своим великим соотечественником.

Бё-младший в погоне за рекордом Бьорндалена! Мужской спринт на ЧМ-2025. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В субботу, 15 февраля, в Ленцерхайде (Швейцария) продолжится чемпионат мира по биатлону — 2025. В третий соревновательный день ЧМ-2025 будет разыгран один комплект наград — в мужском спринте. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки и расскажет обо всём самом интересном.

Особое внимание будет приковано к братьям Бё, выступающим на своём последнем чемпионате мира. Йоханнес Бё не оставляет попыток превзойти великого соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена по золоту на ЧМ, а потому гонка будет вдвойне интересной. Следим за ней вместе!