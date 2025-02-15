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Начало прямой трансляции
17:05 Мск
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Чемпионат мира по биатлону 2025, спринт, мужчины: прямая онлайн-трансляция 15 февраля 2025

Бё-младший в погоне за рекордом Бьорндалена! Мужской спринт на ЧМ-2025. LIVE
Андрей Шитихин
Йоханнес Бё, ЧМ-2025
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Норвежец будет сражаться не с соперниками на трассе, а со своим великим соотечественником.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В субботу, 15 февраля, в Ленцерхайде (Швейцария) продолжится чемпионат мира по биатлону — 2025. В третий соревновательный день ЧМ-2025 будет разыгран один комплект наград — в мужском спринте. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки и расскажет обо всём самом интересном.

Особое внимание будет приковано к братьям Бё, выступающим на своём последнем чемпионате мира. Йоханнес Бё не оставляет попыток превзойти великого соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена по золоту на ЧМ, а потому гонка будет вдвойне интересной. Следим за ней вместе!

Гонка начнётся в 17:05 мск. Статистика будет доступна в онлайн-режиме.

Полное расписание чемпионата мира по биатлону - 2025
Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону - 2025
Всё важное о ЧМ-2025 по биатлону в одном месте:
Чемпионат мира по биатлону — 2025. Вся информация о турнире — в один клик!
Live
Чемпионат мира по биатлону — 2025. Вся информация о турнире — в один клик!
Live Андрей Шитихин

В гонку сегодня уйдут 99 участников. Но главное внимание будет приковано к спортсмену, который стартует 48-м. Для Йоханнеса Бё это последний спринт на чемпионатах мира.

Какие рекорды может побить Бё-младший?
Йоханнес Бё в шаге от четырёх рекордов. ЧМ-2025 — его последний шанс их установить!
Йоханнес Бё в шаге от четырёх рекордов. ЧМ-2025 — его последний шанс их установить!
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