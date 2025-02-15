Бё-младший в погоне за рекордом Бьорндалена! Мужской спринт на ЧМ-2025. LIVE

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В субботу, 15 февраля, в Ленцерхайде (Швейцария) продолжится чемпионат мира по биатлону — 2025. В третий соревновательный день ЧМ-2025 будет разыгран один комплект наград — в мужском спринте. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки и расскажет обо всём самом интересном.
Особое внимание будет приковано к братьям Бё, выступающим на своём последнем чемпионате мира. Йоханнес Бё не оставляет попыток превзойти великого соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена по золоту на ЧМ, а потому гонка будет вдвойне интересной. Следим за ней вместе!
Гонка начнётся в 17:05 мск. Статистика будет доступна в онлайн-режиме.
В гонку сегодня уйдут 99 участников. Но главное внимание будет приковано к спортсмену, который стартует 48-м. Для Йоханнеса Бё это последний спринт на чемпионатах мира.