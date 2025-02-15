Йоханнес Бё в шаге от четырёх рекордов. ЧМ-2025 — его последний шанс их установить!

Чемпионат мира в Ленцерхайде – крайне важный турнир для Йоханнеса Бё. Для выдающегося норвежца это последний шанс стать величайшим и побить вечные рекорды Уле-Эйнара Бьорндалена и Мартена Фуркада. Прямо сейчас Йоханнес в шаге от нескольких исторических достижений. Каких?

Титулы чемпиона мира. Ещё нужно: 1

В прошлом сезоне Бё сравнялся с Бьорндаленом по количеству побед на чемпионатах мира. Сейчас у обоих биатлонистов их по 20. Йоханнесу достаточно выиграть всего одну гонку, чтобы обойти Уле.

Личные титулы чемпиона мира. Ещё нужно: 2

Рекорд по количеству побед в личных гонках на ЧМ удерживают Фуркад с Бьорндаленом. У обоих по 11 золотых наград. У Йоханнеса пока лишь 10 личных титулов чемпиона мира. Чтобы превзойти достижение Мартена и Уле, ему нужно выиграть две личные гонки.

Золотые медали чемпионатов мира и Олимпиад: Ещё нужно: 4

На счету Йоханнеса 25 побед на ЧМ и ОИ. Однако рекорд принадлежит Уле, у которого 28 золотых медалей с Олимпиад и чемпионатов мира. Чтобы обойти Бьорндалена, Бё необходимо выиграть четыре золотые медали, включая эстафетные гонки.

Победы на Кубках мира, чемпионатах мира и Олимпиадах. Ещё нужно: 8

Именно этот рекорд Бьорндалена – главная цель Бё. Уле-Эйнар за карьеру выиграл 95 гонок на крупных турнирах, Йоханнес – пока 88. До конца сезона осталось 11 личных гонок (четыре на ЧМ и семь – на КМ). Теоретически, даже если Йоханнес не победит ни на одном старте в Ленцерхайде, у него есть шанс наверстать упущенное на Кубке мира. Правда, получится лишь сравняться с Уле-Эйнаром, а не обойти его. Да и вероятность выиграть все гонки КМ крайне мала, поэтому Бё просто необходимо взять пару титулов на ЧМ.

Бонус — победы в спринте и масс-старте на ЧМ

Тут у Йоханнеса нет шансов обновить рекорд, он может лишь сравняться с его обладателями. В спринтах историческое достижение принадлежит Бьорндалену – четыре титула (2003, 2005, 2007, 2009). В масс-стартах рекорд удерживает Рафаэль Пуаре – четыре победы (2000-2002, 2004). У Бё же в обеих дисциплинах по три золотых медали на ЧМ. Чтобы сравняться с другими легендами, ему нужно выиграть спринт и масс-старт.