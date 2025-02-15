Прогнозы на ЧМ по биатлону — 2025. Сумеют ли журналисты догнать сборную России?

Первые два комплекта наград на ЧМ-2025 в Швейцарии уже разыграны. Накануне в женском спринте случилась напряжённая борьба сразу между тремя биатлонистками, и победительница была неожиданной.

А сегодня, 15 февраля, в Ленцерхайде пройдёт мужской спринт. Синоптики обещают более спокойную погоду, нежели во время старта стреляющих лыжниц. Однако это никак не облегчает ситуацию в вопросе выбора медалистов гонки на 10 км – конкуренция у мужчин очень высока.

Регламент конкурса прогнозов



Участники от «Чемпионата» и сборной России перед каждой гонкой называют свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:



5 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции;



10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции;



10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.

Согласно регламенту, биатлонисты усилиями Ирины Казакевич во второй день получили пять очков за верно предсказанное попадание Пройс на пьедестал. А журналистам на сей раз не повезло, и они не смогли пополнить свою копилку.

Счёт после первой гонки — 15:5 в пользу биатлонистов сборной России.

Настало время для прогнозов на третью гонку ЧМ – мужской спринт. За мужчин в нашем конкурсе отвечает Эдуард Латыпов. Он составил следующую тройку: Йоханнес Бё – Стурла Легрейд – Кентен Фийон Майе.

Команду «Чемпионата» в этот раз представляет корреспондент разделов «Биатлон» и «Другие виды спорта» Батраз Томаев:

«Не слишком верю в то, что Йоханнес Бё завоюет золото в мужском спринте. Соперники уже на Кубке мира поняли, что король перестал быть непобедимым. Да и у него самого пропало ощущение, что всё ему по силам. Да, это несмотря на хорошую готовность Йоси в смешанной эстафете.

Наиболее стабильным в спринтах этого сезона был Стурла Легрейд. Он ни разу не выпадал из топ-10, но при этом так и не смог победить. Предположу, что успех случится именно сейчас.

Второе место в таком случае достанется Томмазо Джакомелю, который очень хочет выиграть, однако пока допускает слишком много ошибок в стрельбе. Ему нужно реабилитироваться за провал в миксте. А тройку призёров замкнёт как раз Йоханнес Бё, который допустит одну или две ошибки на огневых рубежах. Кстати, для него это отличная возможность штурмовать Олимп уже в пасьюте».

Будем ждать исхода очередного старта на ЧМ!