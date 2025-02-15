«Сначала не верил, что получается». 20-летний юниор обыграл всю сборную России по биатлону

В Раубичах (Беларусь) стартовал наш аналог чемпионата мира – Кубок сильнейших спортсменов. Первый же день соревнований порадовал крутыми победами Антона Смольского и Наталии Шевченко. Но главным героем можно назвать не победителя, а 20-летнего Савелия Коновалова. Молодой биатлонист в спринте обошёл всю сборную России и завоевал серебро!

Талантливый юниор

Савелий Коновалов родом из города Каменск-Уральский в Свердловской области. В детстве он был крайне активным ребёнком: ходил в музыкальную школу, на картинг, в различные спортивные секции. Но главной страстью мальчика было плавание и биатлон. У Савелия отлично получалось в обоих видах спорта, однако в какой-то момент пришлось делать выбор. Коновалов остановился на биатлоне, где оказался в руках у Василия Анатольевича Чемезова.

«Как-то в летнем лагере были и спросили у Чемезова: когда можно обращаться в секцию? Сказал, что обычно с 12. Савелию тогда было 10 или 11 лет. Так что с 1 сентября опять пошли в плавание. А в октябре Василий Анатольевич звонит: «Вы куда пропали?». Отвечаем: «Так с 12 же». А он: «Нет, только не для Савелия». И мы пришли», – рассказывал отец Савелия Михаил sport-kamensk.

Первые серьёзные успехи пришли к Коновалову в 2020 году. Тогда на зимней Спартакиаде юный биатлонист завоевал серебро в индивидуальной гонке. После этого Савелия приметили тренеры юниорской сборной России.

В национальной команде у Коновалова дела пошли в гору. Уже в сезоне-2022/2023 Савелий стал лидером рейтинга СБР в своей возрастной категории. Это позволило биатлонисту уже в следующем сезоне дебютировать на взрослом уровне. Юный спортсмен выступил на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. В спринте он стал 11-м, а в пасьюте – 25-м. И это в 19 лет!

Правда, дальше Коновалов в основном сосредоточился на выступлениях на юниорском уровне, где брал медаль за медалью.

Первые взрослые медали

Второй «заход» Савелия во взрослые гонки случился на Спартакиаде в Златоусте, где он произвёл настоящий фурор. Коновалов стал седьмым в спринте, восьмым – в пасьюте, а вместе со сборной Свердловской области завоевал золото в смешанной эстафете! А в это время на трибунах его поддерживала солидная фан-база из родного города с именными плакатами.

«Волновался перед первой стрельбой, а не после неё. Потом уже как‑то отпустило, несмотря на штрафной круг. Как‑то легче стало. Стойку планировал закрыть из пяти, в итоге получилось. В чём секрет моих выступлений здесь? Даже не знаю. Как‑то всё само получается, ха-ха. Сначала не верил, что у меня получается, но уже начинаю верить. Мои кумиры в биатлоне – Фуркад, братья Бё. Из наших – Шипулин, Цветков, Бабиков. То, что бегаю с Цветковым и Бабиковым на равных, придаёт мотивацию. Круто! Испытываю радостные чувства от этого», – говорил молодой биатлонист «Матч ТВ».

После турнира Коновалов поехал на первенство России среди юниоров, где оформил «золотой» хет-трик.

Несмотря на такие результаты было решено, что в этом сезоне Савелий продолжит бегать на юниорском уровне. Парень выступил лишь на двух взрослых турнирах: МЛКБ и на Кубке России в Хантах. В обоих случаях Коновалов бежал лишь эстафеты, помогая Свердловской области.

Теперь же Савелий получил шанс выступить на Кубке сильнейших спортсменов. 20-летний парень сотворил сенсацию в первой же гонке. В спринте Коновалов сделал два нуля и показал неплохую скорость. Как итог – Савелию удалось прийти к финишу вторым, уступив лишь Антону Смольскому.

Конечно, успеха Коновалова не случилось бы, если бы лидеры российского биатлона не провалили свою гонку. Карим Халили финишировал пятым, Эдуард Латыпов – 10-м, Александр Логинов и Антон Бабиков не попали в топ-20, а Александр Поварницын оказался вне топ-35.

Уже завтра, 16 февраля, в Раубичах пройдут пасьюты. Посмотрим, получится ли у молодого парня закрепить свой успех и снова опередить всех россиян.