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Чемпионат мира по биатлону — 2025: Йоханнес Бё выиграл мужской спринт и побил рекорд Уле-Эйнара Бьорндалена по числу побед на ЧМ

Йоханнес Бё всё-таки вошёл в историю. Удивительный рекорд Бьорндалена побит!
Михаил Чесалин
Йоханнес Бё всё-таки вошёл в историю
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Норвежец без видимого труда выиграл мужской спринт на чемпионате мира — 2025.

После чемпионата мира по биатлону – 2025 в Ленцерхайде (Швейцария) споры о том, кто же сильнейший биатлонист планеты, разгорятся с новой силой. Хотя бы потому, что в первой же личной гонке норвежец Йоханнес Бё не просто выиграл очередное золото, но и стал лучшим в истории чемпионатов мира.

Кто лучший биатлонист в истории?
Самый крутой биатлонист в истории. Йоханнес Бё уже затмил Бьорндалена и Фуркада?
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Самый крутой биатлонист в истории. Йоханнес Бё уже затмил Бьорндалена и Фуркада?

До мужского спринта и у Йоханнеса, и у его великого предшественника Уле-Эйнара Бьорндалена было по 20 побед на мировых первенствах. Но Йоханнес добыл ещё одно золото и стал единоличным рекордсменом.

Что сказать про гонку? Достаточно одной фразы: борьбы не получилось. Йоханнес Бё был очень хорош как на лыжне, так и на стрельбище. А всем известно, что когда норвежец не допускает ошибок сам, то нужно приложить невероятные усилия, чтобы его обойти. Этого никто сделать не смог. Стурла Легрейд, Кентен Фийон Майе и Томмазо Джакомель, которые могли бы соперничать с Бё-младшим в скорости, допускали промахи на рубежах.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 10 км Спринт
15 февраля 2025, суббота. 17:05 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
21:56.8
2
Кэмпбелл Райт
США
+27.7
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+37.0

В итоге Йоханнес на финише обошёл своего ближайшего соперника – американца Кэмпбелла Райта – на 27 секунд. С одной стороны, это говорит об отсутствии борьбы, с другой – дарит Бё шанс добыть ещё одно золото в гонке преследования, которая состоится уже в воскресенье, 16 февраля.

В конце концов, Бё пока побил только один рекорд из четырёх. И ему нужно приложить немало усилий, чтобы превзойти и другие достижения предшественников. Тем более что сам норвежец жёстко ограничил себя во времени: после сезона-2024/2025 он завершит спортивную карьеру.

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