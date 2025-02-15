На чемпионате мира по биатлону ещё одна сенсация! Ну кто вообще ставил на американца?

Главным итогом мужского спринта на чемпионате мира по биатлону – 2025 в Ленцерхайде, безусловно, стало то, что Йоханнес Бё выиграл своё 21-е золото на мировых первенствах и опередил по этому показателю великого и ужасного Уле-Эйнара Бьорндалена. При этом Бё свою победу одержал внешне легко, практически без борьбы. Прямые конкуренты норвежца допускали ошибка, а сам он был безупречен и на трассе, и на стрельбище. Поэтому отрыв от ближайшего преследователя составил аж 27,7 секунды.

Но интересная личного этого самого преследователя!

Второе место в спринте на чемпионате мира занял сенсационный герой –американец Кэмпбелл Райт. Ну кто вообще мог ждать его на пьедестал?

Секрет успеха Райта – такой же, как и у Бё – самому сделать всё безупречно и надеяться на ошибки конкурентов. В этот раз план сработал. Хотя нельзя не признать, что и сам Кэмпбелл – не из тихоходов. У него девятое время хода по итогам гонки. Йоханнесу Бё он уступил те же 27 секунд, а, например, занявшему третье место с промахом Кентену Фийону Майе – всего 12.

Кэмпбелл Райт Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Американцы – вообще нечастные гости в топ-3 на чемпионатах мира. Пальцев двух рук хватит, чтобы пересчитать все их медали, начиная ещё с 80-х. А в последний раз «звёздно-полосатые» добивались успеха на ЧМ-2020. Тогда Сюзан Данкли заняла второе место по итогам спринтерской гонки.

Хотя, вообще говоря, Кэмпбелл Райт – не совсем американец.

Преданные поклонники помнят, как он ломал все стереотипы биатлона, выступая под флагом… Новой Зеландии. Чуть менее двух лет назад он выиграл золото юношеского чемпионата мира – это первое золото в биатлоне в истории Южного полушария. Потом сменил паспорт; это было несложно, потому что его родители – американцы, и начал подбираться к медалям уже под более традиционным для вида спорта флагом. На Кубке мира он стал постоянным гостем в топ-20, иногда заезжал и в десятку, а на этапе в Контиолахти (Финляндия) в спринте занял четвертое место.

Райту всего 22 года. Он быстр и настойчив. Кто знает, может быть, мы видим перед собой человека, который сможет влюбить США в биатлон?