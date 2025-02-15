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Сенсация на чемпионате мира по биатлону: 22-летний Кэмпбелл Райт выиграл первую для США медаль ЧМ за последние пять лет

На чемпионате мира по биатлону ещё одна сенсация! Ну кто вообще ставил на американца?
Михаил Чесалин
На чемпионате мира по биатлону ещё одна сенсация!
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Кэмпбеллу Райту всего 22 года, он уже устраивает феерию!

Главным итогом мужского спринта на чемпионате мира по биатлону – 2025 в Ленцерхайде, безусловно, стало то, что Йоханнес Бё выиграл своё 21-е золото на мировых первенствах и опередил по этому показателю великого и ужасного Уле-Эйнара Бьорндалена. При этом Бё свою победу одержал внешне легко, практически без борьбы. Прямые конкуренты норвежца допускали ошибка, а сам он был безупречен и на трассе, и на стрельбище. Поэтому отрыв от ближайшего преследователя составил аж 27,7 секунды.

Но интересная личного этого самого преследователя!

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 10 км Спринт
15 февраля 2025, суббота. 17:05 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
21:56.8
2
Кэмпбелл Райт
США
+27.7
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+37.0

Второе место в спринте на чемпионате мира занял сенсационный герой –американец Кэмпбелл Райт. Ну кто вообще мог ждать его на пьедестал?

Секрет успеха Райта – такой же, как и у Бё – самому сделать всё безупречно и надеяться на ошибки конкурентов. В этот раз план сработал. Хотя нельзя не признать, что и сам Кэмпбелл – не из тихоходов. У него девятое время хода по итогам гонки. Йоханнесу Бё он уступил те же 27 секунд, а, например, занявшему третье место с промахом Кентену Фийону Майе – всего 12.

Кэмпбелл Райт

Кэмпбелл Райт

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Американцы – вообще нечастные гости в топ-3 на чемпионатах мира. Пальцев двух рук хватит, чтобы пересчитать все их медали, начиная ещё с 80-х. А в последний раз «звёздно-полосатые» добивались успеха на ЧМ-2020. Тогда Сюзан Данкли заняла второе место по итогам спринтерской гонки.

Хотя, вообще говоря, Кэмпбелл Райт – не совсем американец.

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Преданные поклонники помнят, как он ломал все стереотипы биатлона, выступая под флагом… Новой Зеландии. Чуть менее двух лет назад он выиграл золото юношеского чемпионата мира – это первое золото в биатлоне в истории Южного полушария. Потом сменил паспорт; это было несложно, потому что его родители – американцы, и начал подбираться к медалям уже под более традиционным для вида спорта флагом. На Кубке мира он стал постоянным гостем в топ-20, иногда заезжал и в десятку, а на этапе в Контиолахти (Финляндия) в спринте занял четвертое место.

Райту всего 22 года. Он быстр и настойчив. Кто знает, может быть, мы видим перед собой человека, который сможет влюбить США в биатлон?

Каким был первый большой успех Кэмпбелла Райта?
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«Я просто не хотел облажаться». Новозеландский биатлонист сенсационно выиграл золото ЮЧМ
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Новости. Биатлон
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