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Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
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Начало прямой трансляции
17:05 Мск
Матч-центр:
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Биатлон, чемпионат мира 2025: гонка преследования (мужчины, женщины), онлайн-трансляция 16 февраля 2025

Историческая погоня Йоханнеса Бё продолжается! На ЧМ-2025 по биатлону — пасьюты. LIVE
Татьяна Постникова Батраз Томаев
,
Йоханнес Бё
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Бреза-Буше и Бё-младший — главные фавориты воскресных гонок.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В воскресенье, 16 февраля, в Ленцерхайде (Швейцария) продолжится чемпионат мира по биатлону – 2025. В рамках очередного соревновательного дня будут разыграны медали в мужской и женской гонках преследования. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами. Старт женского пасьюта на 10 км — в 14:05 мск, а мужского — в 17:05.

В женской части соревнований всё по-прежнему непредсказуемо, и лидер пасьюта может измениться после первой стрельбы. Жюстин Бреза-Буше нужно будет постараться, чтобы оформить «золотой» дубль в Швейцарии.

Йоханнес Бё немногим позже попробует завоевать 22-е золото чемпионатов мира в карьере. С учётом его готовности в смешанной эстафете и спринте, всё может воплотиться в жизнь. Король биатлона проводит последние гонки в карьере и точно хочет, чтобы они получились красивыми!

Следить за статистикой гонок в онлайн-режиме можно на «Чемпионате».

Календарь чемпионата мира по биатлону - 2025
Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону - 2025
Всё о ЧМ-2025 по биатлону. Просто и удобно:
Чемпионат мира по биатлону — 2025. Вся информация о турнире — в один клик!
Live
Чемпионат мира по биатлону — 2025. Вся информация о турнире — в один клик!
Live Батраз Томаев

В женском спринте тоже не обошлось без сюрпризов. Суви Минккинен весь сезон держится на плаву. Но никто и не верил в то, что она может на главном старте года занять место признанных фаворитов на подиуме. Пока кто-то сомневался, она упорно трудилась и добилась своего!

В женском спринте тоже было интересно
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08:32 Батраз Томаев

Что ни гонка, то сенсация! Кэмпбелл Райт принёс Соединённым Штатам серебро в мужском спринте. Точная стрельба сыграла свою роль и 22-летний биатлонист вошёл в историю. До него ведь США завоевали только шесть медалей ЧМ.

Уже после гонки Райт повеселил журналистов. Читаем его интервью.

Приказ: улыбнуться!
Кэмпбелл Райт рассказал о забавном моменте с церемонии награждения на ЧМ-2025 по биатлону
Кэмпбелл Райт Подробнее
08:29 Батраз Томаев

Мужской спринт так просто не забыть! Йоханнес Бё стал самым титулованным биатлонистом, который когда-либо выступал на чемпионатах мира. Ну, куда же без слов Уле-Эйнара Бьорндалена, достижение которого норвежец и превзошёл. У Йоси уже на одну победу (21 золото) больше, нежели у предшественника.

Он заслужил это. Он — легенда. В очередной раз показал себя с лучшей стороны на чемпионате. Под давлением Йоханнес — лучший. Если он чует золото, то с этим человеком практически невозможно иметь дело, — приводит слова Бьорндалена VG.
Уле-Эйнар Бьорндален Подробнее
Йоханнес Бё Подробнее
08:25 Батраз Томаев

Давайте посмотрим, как выглядит медальный зачёт по итогам третьего для соревнований?

Фото: медальный зачёт чм-2025 по биатлону

08:21 Батраз Томаев

Доброе утро! Сегодня в Ленцерхайде состоятся две гонки — пасьюты у мужчин и женщин. Синоптики обещают комфортную погоду. Воздух должен прогреться до двух градусов тепла по Цельсию.

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Новости. Биатлон
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