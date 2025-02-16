Историческая погоня Йоханнеса Бё продолжается! На ЧМ-2025 по биатлону — пасьюты. LIVE

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В воскресенье, 16 февраля, в Ленцерхайде (Швейцария) продолжится чемпионат мира по биатлону – 2025. В рамках очередного соревновательного дня будут разыграны медали в мужской и женской гонках преследования. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами. Старт женского пасьюта на 10 км — в 14:05 мск, а мужского — в 17:05.

В женской части соревнований всё по-прежнему непредсказуемо, и лидер пасьюта может измениться после первой стрельбы. Жюстин Бреза-Буше нужно будет постараться, чтобы оформить «золотой» дубль в Швейцарии.

Йоханнес Бё немногим позже попробует завоевать 22-е золото чемпионатов мира в карьере. С учётом его готовности в смешанной эстафете и спринте, всё может воплотиться в жизнь. Король биатлона проводит последние гонки в карьере и точно хочет, чтобы они получились красивыми!