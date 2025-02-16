Историческая погоня Йоханнеса Бё продолжается! На ЧМ-2025 по биатлону — пасьюты. LIVE

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В воскресенье, 16 февраля, в Ленцерхайде (Швейцария) продолжится чемпионат мира по биатлону – 2025. В рамках очередного соревновательного дня будут разыграны медали в мужской и женской гонках преследования. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами. Старт женского пасьюта на 10 км — в 14:05 мск, а мужского — в 17:05.
В женской части соревнований всё по-прежнему непредсказуемо, и лидер пасьюта может измениться после первой стрельбы. Жюстин Бреза-Буше нужно будет постараться, чтобы оформить «золотой» дубль в Швейцарии.
Йоханнес Бё немногим позже попробует завоевать 22-е золото чемпионатов мира в карьере. С учётом его готовности в смешанной эстафете и спринте, всё может воплотиться в жизнь. Король биатлона проводит последние гонки в карьере и точно хочет, чтобы они получились красивыми!
Следить за статистикой гонок в онлайн-режиме можно на «Чемпионате».
В женском спринте тоже не обошлось без сюрпризов. Суви Минккинен весь сезон держится на плаву. Но никто и не верил в то, что она может на главном старте года занять место признанных фаворитов на подиуме. Пока кто-то сомневался, она упорно трудилась и добилась своего!
Что ни гонка, то сенсация! Кэмпбелл Райт принёс Соединённым Штатам серебро в мужском спринте. Точная стрельба сыграла свою роль и 22-летний биатлонист вошёл в историю. До него ведь США завоевали только шесть медалей ЧМ.
Уже после гонки Райт повеселил журналистов. Читаем его интервью.
Мужской спринт так просто не забыть! Йоханнес Бё стал самым титулованным биатлонистом, который когда-либо выступал на чемпионатах мира. Ну, куда же без слов Уле-Эйнара Бьорндалена, достижение которого норвежец и превзошёл. У Йоси уже на одну победу (21 золото) больше, нежели у предшественника.
Он заслужил это. Он — легенда. В очередной раз показал себя с лучшей стороны на чемпионате. Под давлением Йоханнес — лучший. Если он чует золото, то с этим человеком практически невозможно иметь дело, — приводит слова Бьорндалена VG.
Давайте посмотрим, как выглядит медальный зачёт по итогам третьего для соревнований?
Фото: медальный зачёт чм-2025 по биатлону
Доброе утро! Сегодня в Ленцерхайде состоятся две гонки — пасьюты у мужчин и женщин. Синоптики обещают комфортную погоду. Воздух должен прогреться до двух градусов тепла по Цельсию.