Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Прогнозы на чемпионат мира по биатлону — 2025: Эдуард Латыпов, Ирина Казакевич и Чемпионат назвали фаворитов пасьютов

Прогнозы на ЧМ-2025 по биатлону. Кто одержит победы в гонках преследования?
Татьяна Постникова
Прогнозы на гонки преследования ЧМ по биатлону
Аудио-версия:
Комментарии
Противостояние биатлонистов сборной России и журналистов «Чемпионата» продолжается.

16 февраля на чемпионате мира в Ленцерхайде будет крайне насыщенный день. В швейцарских горах биатлонисты побегут гонки преследования.

Пасьюты ожидаются крайне интересными. У женщин из-за небольших разрывов в спринте будет настоящая мясорубка. У мужчин все попытаются остановить Йоханнеса Бё, накануне побившего рекорд Уле-Эйнара Бьорндалена, а теперь стремящегося улучшить свой результат.

Так что точное попадание в тройку призёров станет непростой задачей для биатлонистов сборной России и журналистов «Чемпионата».

Регламент конкурса прогнозов
Участники от «Чемпионата» и сборной России перед каждой гонкой называют свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:

5 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции;

10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции;

10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.

Согласно регламенту, биатлонисты усилиями Эдуарда Латыпова во третий день получили 20 очков за верно предсказанное попадание Бё и Фийона-Майе на пьедестал. Журналистам же удалось набрать лишь пять очков за Йоханнеса.

Счёт после третьей гонки — 35:10 в пользу биатлонистов сборной России.

Теперь пришло время прогнозов сразу на два старта ЧМ – на мужской и женский пасьюты. Напоминаем, за предсказания у мужчин в нашем конкурсе отвечает Эдуард Латыпов. Он предположил следующую тройку призёров: Йоханнес БёКентен Фийон Майе – Стурла Легрейд.

Команду «Чемпионата» в этот раз представляет корреспондент разделов «Биатлон», «Лыжи» и «Другие виды спорта» Татьяна Постникова:

«Моя тройка: Йоханнес БёКентен Фийон МайеТоммазо Джакомель. Очень верится в «золотой» дубль норвежца, так как он шикарно выглядел в смешанной эстафете и спринте. В обеих гонках Бё сделал ноль на двух рубежах и показал лучшую скорость. На руку Йоханнесу играет и вчерашний рекорд – с хорошим настроением и чувством выполненного долга бежать легче.

Кентен Фийон-Майе весь сезон оставался в тени, но на ЧМ решил тряхнуть стариной. В спринте он был хорош: выдал неплохую скорость и почти идеальную стрельбу. Вполне возможно, что и в пасьюте у француза будет серебро. Правда, случится это при условии минимальных ошибок на рубеже.

В тройку может заехать и Томмазо Джакомель. Парень не отличается хорошей стрельбой, однако каждый раз удивляет своим ходом. Помочь итальянцу может и его агрессивный стиль ведения гонок. Это точно большой плюс в контактных гонках».

Вероятно, в пасьюте не будет таких сенсаций:
На чемпионате мира по биатлону ещё одна сенсация! Ну кто вообще ставил на американца?
На чемпионате мира по биатлону ещё одна сенсация! Ну кто вообще ставил на американца?

На женские гонки прогнозы от сборной России делает Ирина Казакевич. Она назвала следующую тройку призёров: Франциска ПройсЖулия СимонЖюстин Бреза-Буше.

А вот и прогноз от журналиста «Чемпионата»:

«Прогноз на женский пасьют: Лу ЖанмонноЖюстин Бреза-БушеФранциска Пройс. Было крайне сложно сделать выбор между француженками, потому что они все сейчас хороши. Но в тройку попали лишь Лу и Жюстин. Мишлон и Ришар слишком далеки от медалей, а Симон всё ещё восстанавливается после сотрясения мозга.

В паре Жанмонно и Бреза-Буше молодая Лу выглядит фаворитом за счёт своей стабильности. Хоть Жюстин явно превосходит по скорости на дистанции свою подругу по команде, у неё невысокая процентовка на рубеже. В контактной гонке Бреза-Буше с лёгкостью может увлечься погоней, что выльется в многочисленные штрафные круги.

Пройс же крайне хороша в этом сезоне, однако не выделяется быстрыми ногами. Поэтому Франци, скорее всего, останется лишь третьей».

Ждём старта гонки, чтобы узнать, кто же оказался прав.

Наслаждаемся гонками чемпионата мира вместе!
Пройс выиграла золото в пасьюте на ЧМ-2025 по биатлону. Ждём появления Йоханнеса Бё! LIVE
Live
Пройс выиграла золото в пасьюте на ЧМ-2025 по биатлону. Ждём появления Йоханнеса Бё! LIVE
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android