Прогнозы на ЧМ-2025 по биатлону. Кто одержит победы в гонках преследования?

16 февраля на чемпионате мира в Ленцерхайде будет крайне насыщенный день. В швейцарских горах биатлонисты побегут гонки преследования.

Пасьюты ожидаются крайне интересными. У женщин из-за небольших разрывов в спринте будет настоящая мясорубка. У мужчин все попытаются остановить Йоханнеса Бё, накануне побившего рекорд Уле-Эйнара Бьорндалена, а теперь стремящегося улучшить свой результат.

Так что точное попадание в тройку призёров станет непростой задачей для биатлонистов сборной России и журналистов «Чемпионата».

Регламент конкурса прогнозов



Участники от «Чемпионата» и сборной России перед каждой гонкой называют свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:



5 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции;



10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции;



10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.

Согласно регламенту, биатлонисты усилиями Эдуарда Латыпова во третий день получили 20 очков за верно предсказанное попадание Бё и Фийона-Майе на пьедестал. Журналистам же удалось набрать лишь пять очков за Йоханнеса.

Счёт после третьей гонки — 35:10 в пользу биатлонистов сборной России.

Теперь пришло время прогнозов сразу на два старта ЧМ – на мужской и женский пасьюты. Напоминаем, за предсказания у мужчин в нашем конкурсе отвечает Эдуард Латыпов. Он предположил следующую тройку призёров: Йоханнес Бё – Кентен Фийон Майе – Стурла Легрейд.

Команду «Чемпионата» в этот раз представляет корреспондент разделов «Биатлон», «Лыжи» и «Другие виды спорта» Татьяна Постникова:

«Моя тройка: Йоханнес Бё – Кентен Фийон Майе – Томмазо Джакомель. Очень верится в «золотой» дубль норвежца, так как он шикарно выглядел в смешанной эстафете и спринте. В обеих гонках Бё сделал ноль на двух рубежах и показал лучшую скорость. На руку Йоханнесу играет и вчерашний рекорд – с хорошим настроением и чувством выполненного долга бежать легче.

Кентен Фийон-Майе весь сезон оставался в тени, но на ЧМ решил тряхнуть стариной. В спринте он был хорош: выдал неплохую скорость и почти идеальную стрельбу. Вполне возможно, что и в пасьюте у француза будет серебро. Правда, случится это при условии минимальных ошибок на рубеже.

В тройку может заехать и Томмазо Джакомель. Парень не отличается хорошей стрельбой, однако каждый раз удивляет своим ходом. Помочь итальянцу может и его агрессивный стиль ведения гонок. Это точно большой плюс в контактных гонках».

На женские гонки прогнозы от сборной России делает Ирина Казакевич. Она назвала следующую тройку призёров: Франциска Пройс – Жулия Симон – Жюстин Бреза-Буше.

А вот и прогноз от журналиста «Чемпионата»:

«Прогноз на женский пасьют: Лу Жанмонно – Жюстин Бреза-Буше – Франциска Пройс. Было крайне сложно сделать выбор между француженками, потому что они все сейчас хороши. Но в тройку попали лишь Лу и Жюстин. Мишлон и Ришар слишком далеки от медалей, а Симон всё ещё восстанавливается после сотрясения мозга.

В паре Жанмонно и Бреза-Буше молодая Лу выглядит фаворитом за счёт своей стабильности. Хоть Жюстин явно превосходит по скорости на дистанции свою подругу по команде, у неё невысокая процентовка на рубеже. В контактной гонке Бреза-Буше с лёгкостью может увлечься погоней, что выльется в многочисленные штрафные круги.

Пройс же крайне хороша в этом сезоне, однако не выделяется быстрыми ногами. Поэтому Франци, скорее всего, останется лишь третьей».

Ждём старта гонки, чтобы узнать, кто же оказался прав.