Франциска Пройс одержала главную победу в карьере. Доминировала и финишировала с флагом!

Первый титул чемпионки мира немка добыла 10 лет назад. Второй — на ЧМ-2025 в Ленцерхайде.

Женский пасьют стал первой гонкой чемпионата мира – 2025 по биатлону в Ленцерхайде, завершившейся без сенсаций или хотя бы больших сюрпризов. На пьедестал в смешанной эстафете неожиданно для многих забрались чехи, в мужском спринте удивил американец Райт, в женском – Минккинен из Финляндии. А в гонке преследования, которая прошла в воскресенье, в топ-3 попали только биатлонистки из числа мировых лидеров.

Хотя это не значит, что борьбы не было. Была, и ещё какая!

Жюстин Бреза-Буше по итогам спринта заслужила право уйти в гонку первой с 10-секундным отрывом. Правда, лидером она была недолго. Уже на первом огневом рубеже Жюстин допустила промах и пропустила вперёд Франциску Пройс и Лену Хекки. Сама же француженка вошла в группу преследования вместе с двумя соотечественницами: Лу Жанмонно и Жулией Симон.

Франциска Пройс Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Второй круг мало что изменил в этой конфигурации. Хекки и Пройс остались лидерами и будто бы подгоняли друг друга. А тройка преследовательниц из Франции превратилась в пару: Симон побежала сразу на три круга.

Ключевым с точки зрения борьбы за победу стал третий огневой рубеж. Швейцарская биатлонистка, к неудовольствию трибун, допустила один промах и оставила Пройс на первом месте в гордом одиночестве. А сама осталась в борьбе за серебро и бронзу вместе с двумя француженками и шведкой Эльвирой Эберг, прорвавшейся в пятёрку с 10-й стартовой позиции.

Пройс, почувствовав вкус золота, прибавила газу, но, что самое главное, блестяще провела заключительную стрельбу. С огневого рубежа она вышла почти на минуту раньше, чем её конкурентки, поэтому на пятом круге могла позволить себе не сильно напрягаться и финишировать с флагом.

Франциска Пройс Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Удивительно, но для Пройс это первое в карьере личное золото с чемпионатов мира. Серебра и бронзы у неё достаточно, да и золото в команде было – в далёком уже 2015 году. Однако эта победа в Ленцерхайде, кажется, станет самой важной и запоминающейся в её непростой карьере.

А в схватке за второе место сошлись Бреза-Буше и Эберг. Шведская биатлонистка на протяжении всего пятого круга копила силы и на последних поворотах дистанции легко оставила позади подуставшую француженку.

Четвёртое место заняла Жанмонно. А Хекки стала лишь пятой: на последнем рубеже она допустила сразу три промаха. Стадион, готовый праздновать серебро, разочарованно затихал с каждым неточным выстрелом. В Ленцерхайде очень ждут медали от швейцарцев. Но не в этот раз.