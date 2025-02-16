«У меня всё плыло в глазах». Россиянка чуть не упустила победу, пока брала флаг на финише

Пока большинство поклонников биатлона следят за баталиями на чемпионате мира, красота творится и на Кубке сильнейших. В пасьюте Наталия Шевченко одержала мощную победу, выдав сумасшедший рывок в концовке. Лидер сборной России отыграла на последнем круга 15,1 секунды у Динары Смольской. Но в последний момент чуть не упустила победу. Огонь!

Драматичная битва между Наталией Шевченко и Динарой Смольской развернулась ещё в спринте. Тогда сильнее оказалась россиянка, опередившая белоруску на 6,3 секунды. При таком небольшом разрыве ожидалось, что между спортсменками будет заруба и в пасьюте. Так и вышло.

С первых метров биатлонистки бились друг с другом на трассе. Шевченко и Смольская вместе на ноль отработали первую лёжку, а потом вместе зашли на штрафной круг на второй стрельбе. А вот дальше пути спортсменок разошлись. На первой стойке Динара была точна, а вот Наталия допустила промах. Это позволило белоруске уйти лидером с солидным отрывом в полминуты.

Экс-лыжница после своей ошибки не стала выкладываться на максимум и гнаться за своей соперницей. Четвёртый круг Шевченко прошла в своём темпе, не приблизившись к Смольской. Казалось, что победа у Динары в кармане, но всё изменил последний рубеж. Белоруска промазала пятым выстрелом. Пока она бежала штрафной круг, Наталия сделала ноль на стойке.

На заключительный круг Смольская ушла первой, а Шевченко – в 12,1 секунды от неё. Тут же в медальные разборки вмешалась и Анастасия Халили (+12,6). Она стартовала под 12-м номером, но благодаря всего одному промаху на четырёх огневых рубежах сумела вплотную подобраться к тройке.

И тут началось зрелище! Быстроногие Халили и Шевченко бросились догонять Смольскую. С каждым метром девушки сокращали свой отрыв, причём в этой паре сильнее выглядела Наталия. Она к отсечке 8,8 км не просто поравнялась с Динарой, но и умудрилась обойти её! Как ни пыталась белоруска поддержать темп россиянки, однако у неё просто не хватило сил.

На финише случился ещё один драматичный момент. Пока Шевченко брала в руки флаг России, Смольская сократила разрыв. Не ускорься Наталия с триколором на финишной прямой, могла бы и досадно упустить победу. Но, к счастью, россиянка финишировала первой, а белоруска – в трёх секундах от неё. Халили замкнула топ-3, проиграв лидеру 9,3 секунды.

«Я не знала, что на последнем круге было отставание 12 секунд. Мне кричали, что восемь. Видела только Динару и пыталась догнать. Может, по виду казалось, что мне легко, но у меня всё плыло в глазах, ехала уже на автомате.

Знаю, что у меня всегда быстрый финиш, делала ставку на это. Главное было — отстрелять на ноль на последнем рубеже, чтобы был какой‑то шанс.

На третьем рубеже, когда промазала первым выстрелом, сразу себя остановила, подумала, что больше ошибаться нельзя, доработала до конца. Когда перед последним рубежом был отрыв 30 секунд, надеялась только на ошибку Динары и свою стрельбу», — призналась Шевченко в эфире «Матч ТВ».

Наталия на Кубке сильнейших уже оформила «золотой» дубль. Аналогичного успеха у мужчин добился и Антон Смольский. В мужском пасьюте он выиграл с преимуществом в 1.40,9. Вторым стал Карим Халили, а третьим – Степан Данилов.

В итоге после двух дней Кубка сильнейших у россиян и белорусов абсолютное равенство в медалях: по две золотых, серебряных и бронзовых награды.

Следующим стартом для спортсменов будут укороченные индивидуалки. Они пройдут 18 февраля.